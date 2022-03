Bezpečnostní expert v ČT: Ruská armáda nebude primárně cílit na delegaci premiérů z EU, ale pozor...

Úvodem Kraus mluvil o zajištění bezpečnosti této cesty do ukrajinské metropole. Cestu je podle něj nutné rozdělit na dvě fáze. První část je samotný transport politiků a druhá část je pobytová. „Co se týká transportu, velká část bezpečnosti bude zajištěna českými, polskými či slovinskými zabezpečovacími agenturami. Jedná se především o vojenské zpravodajství.

Co se týká pobytu v obléhaném Kyjevě na Ukrajině, tam míra bezpečnosti bude záviset na ukrajinských bezpečnostních sborech a ozbrojených silách. Ty nejlépe vědí, jaká je tamní bezpečnostní situace, kde jsou zabezpečené prostory a jak uchránit účastníky takto citlivého jednání,“ řekl bezpečnostní analytik.

Pravidla pro bezpečnost státníků jednotlivých zemí platí podle Krause zcela univerzálně všude na světě, i ve válečných konfliktech: „Samozřejmě je to tak, pochopitelně se nesmí stát cílem třeba nevyžádaných útoků ze strany Ruské federace. Může se ale nechtěně stát, že dojde k reálnému bezpečnostnímu incidentu, který bude zahrnovat tyto VIP osoby,“ řekl Kraus vzhledem k tomu, jak plošně ruská armáda na Ukrajině postupuje.

Psali jsme: Pozor: Fiala může v Kyjevě uvíznout. Šok v Bruselu

„Je třeba si uvědomit, že se pořád jedná o oblast válečnou, kde je vždy riziko, že dojde k nezamýšlenému incidentu, který by mohl ohrozit fyzickou bezpečnost této delegace. Málokdo opravdu čekal, že by vrcholní politici zemí, které jsou členy EU a NATO, jeli do válečné zóny jednat s tamním prezidentem,“ podotkl.

Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 32% Ne 62% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5936 lidí

Samotný pobyt v Kyjevě může být ale mnohem problematičtější: „Došlo k zákazu vycházení, Ukrajinci se připravují na možnou ruskou ofenzivu vůči Kyjevu. Načasování není nejšťastnější z hlediska této delegace. Je to projev odvahy a symbolické gesto. V takto vyhrocený čas je toto gesto velice, velice silné,“ zdůraznil Kraus.

Celá řada věcí kolem této cesty musí být utajených včetně průběhu samotného jednání. Rusko nesmí zjistit, kde se ukrajinský prezident Zelenskyj nachází. Fiala dorazil do Kyjeva kolem půl sedmé hodiny večer.

Na svém twitterovém profilu zveřejnil fotografii z cesty do Kyjeva, jak s ostatními premiéry sedí u stolu a společně hledí do mapy.

Polský premiér Mateusz Morawiecki k tomu pak připsal: „Právě zde, ve válkou zničeném Kyjevě, se tvoří dějiny. Právě zde svoboda bojuje proti světu tyranie. Právě zde visí budoucnost nás všech na vlásku. EU podporuje UA, která se může spolehnout na pomoc svých přátel – tuto zprávu jsme dnes přinesli do Kyjeva,“ zní jeho tweet.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f