Zálom (Svobodní): Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na jakémkoliv ministerstvu

Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na zamini. Dobře, tak ho šoupnou na životní prostředí a Macinku na zahraničí. V zásadě je výsledek jen takový, že si aktivisté proti výsledku demokratických voleb přemalují transparenty. Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na jakémkoliv ministerstvu. Představme si tu absurditu, kdyby koalice na tyto hrátky přistoupila. S čím by soudruh prezident přišel příště? Požadoval by Turkovu rezignaci na mandát poslance? Aby se nová vláda neopírala o hlas někoho, kdo je terčem mediálního i aktivistického běsnění? Může si vymyslet cokoliv.
Dovedete si představit, kdyby tohle býval vyváděl Zeman?
