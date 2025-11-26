Zálom (Svobodní): Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na jakémkoliv ministerstvu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výhradám prezidenta vůči Filipu Turkovi.

Zálom (Svobodní): Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na jakémkoliv ministerstvu
Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na zamini. Dobře, tak ho šoupnou na životní prostředí a Macinku na zahraničí. V zásadě je výsledek jen takový, že si aktivisté proti výsledku demokratických voleb přemalují transparenty. Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na jakémkoliv ministerstvu. Představme si tu absurditu, kdyby koalice na tyto hrátky přistoupila. S čím by soudruh prezident přišel příště? Požadoval by Turkovu rezignaci na mandát poslance? Aby se nová vláda neopírala o hlas někoho, kdo je terčem mediálního i aktivistického běsnění? Může si vymyslet cokoliv.

Dovedete si představit, kdyby tohle býval vyváděl Zeman?

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

