Bída. Velká. Břečel a nadával, pak dal expolitik výzvu Česku

Někdejší brněnský radní za hnutí žít Brno Matěj Hollan je deprimovaný z toho, jak vláda řízená Andrejem Babišem (ANO) selhává na všech frontách. Babiš nedokáže chránit životy svých voličů, ani dalších občanů. V Česku už zemřelo ve spojitosti s covidem přes 21 tisíc lidí. A jako by to nebylo samo o sobě dost hrozné, vláda v časech koronavirové krize nedokáže pomoct ani těm nejchudším. Hollan je z toho podle svých vlastních slov „dost v p*či“. Chce proto situaci začít řešit. Zezdola.

Matěj Hollan se na to už nemůže dívat. Nemůže se dívat na to, jak mizerně si Andrej Babiš vede v boji s covidem.

„Nebudu chodit kolem horký kaše - su fakt dost v p*či. Že podle počtu oficiálně vykázaných úmrtí na počet obyvatel okupujeme asi už navždy první příčku, že podle počtu nadúmrtí budeme určitě celosvětově v první desítce a po přepočtech asi ještě víc - s tím už asi nejde nic dělat, ač je to nekonečně smutný,“ konstatoval Hollan.

A jako by toto samo o sobě nestačilo, Babišův kabinet v koronavirové krizi nedokáže pomoct nízkopříjmovým rodinám, matkám a tátům samoživitelům, kteří často nemají dost peněz nejen na jídlo, ale ani na zajištění distanční výuky pro své děti, což těmto dětem ničí život na celá léta dopředu.

„Jejich životy a životy jejich dětí se propadají do absolutních *raček. Co jsme to ku*va do p*či za společnost, která dopustí tohle. Ty děcka za to nemůžou!“ nebral si Hollan servítky.

S tímhle stavem se ale osobně odmítá smířit. Začal proto volat po tom, aby situaci začala řešit občanská společnost.

„Zezdola, občansky, ve velkým. Ozvu se asi některým z vás v příštích dnech s prosbou o pomoc na řešení tohodle. Na to, že tady jedou do úplných sraček stále vyšší počty lidí, pro který je hranice mezi praktickým bytím a nebytím deset tisíc, který když jim vypadnou, tak prostě konec, to ne, to prostě nemůžeme dopustit. Takhle to nemůže končit,“ uzavřel.

