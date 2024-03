Biden: „Hrozba pro demokracii musí být chráněna.“ Svědci nevěřili svým uším

reklama

Prezident Spojených států amerických v pátek ráno v Kongresu přednesl svou tradiční zprávu o stavu unie. Během projevu se dotkl všech témat, která znepokojují jeho demokratické voliče, a to obavy ohledně jeho vyššího věku, tak i jeho politického rivala Donalda Trumpa, se kterým se pravděpodobně utká v listopadových prezidentských volbách.

O jeho plamenné řeči informovala americká CNN. „Výsledkem byla nejbouřlivější zpráva o stavu unie za poslední roky, kdy sněmovna překypovala předvolebním štěstím,“ uvádí CNN.

V projevu se celkem 13krát opřel do „svého předchůdce“, Donalda Trumpa. Vyčetl mu například jeho výrok o tom, že nabádá Rusko, aby napadlo členy NATO, kteří neplní cíle v oblasti výdajů na obranu.

Přitom citoval i bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana a citoval jeho projev, během kterého na adresu Gorbačova řekl: „Strhněte tu zeď!“ vyzval Reagan generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Michaila Gorbačova, aby otevřel Berlínskou zeď, která od roku 1961 obklopovala Západní Berlín.

Právě citování Reagana někteří na sociální síti Bidenovi také vyčetli: „Jaká drzost a nepoctivost, když Biden chválí Reaganův projev ‚Strhněte tu zeď‘. Tehdy Reagana odsoudil za to, že nebezpečně provokoval Sověty.“

What chutzpah and dishonesty for Biden to praise Reagan's "tear down this wall" speech. At the time he condemned Reagan for dangerously provoking the Soviets. — Noah Pollak (@NoahPollak) March 8, 2024

Prezident zmínil i Trumpovy konspirační teorie o „ukradených volbách“ v roce 2020. Biden o těchto lžích mluvil jako o nejvážnější „hrozbě pro demokracii“ od dob občanské války.

Biden se během projevu nebál ani občasných dohadů s republikány. Přerušen byl například členkou Republikánské strany Marjorie Talor Greeneovou, která byla do Kongresu zvolena v roce 2020 a poté znovu v roce 2022. Greeneová se pokoušela upozornit na smrt dvaadvacetileté studentky Laken Rileyové, kterou 22. února unesl a zavraždil migrant z Venezuely.

Biden odpověděl republikánské člence tím, že si vzal jeden z odznaků, které republikáni rozdávali, s nápisem: Řekni její jméno: Laken Rileyová, a použil při popisu migranta výraz „ilegální“. Demokraté ovšem migranty coby „ilegální migranty“ obvykle nepopisují.

Na sociální síti za zvolení tohoto slovního spojení schytal ze strany demokratů a jejich voličů kritiku.

„Jako hrdého přistěhovalce mě nesmírně zklamalo, že prezident Biden použil slovo ‚nelegální‘,“ uvedl na sociální síti X člen Kongresu Chuy García.

„Jak byste chtěl, aby prezident uctivě popsal vraha dvaadvacetileté dívky, pane?“ zeptal se ho zdvořile politický komentátor a redaktor listu The Spectator Stephen L. Miller.

How would you like the president to respectfully describe the murderer of a 22 year old girl, sir? — Stephen L. Miller (@redsteeze) March 8, 2024

„Nadávají Bidenovi za popis člověka, který ubil ženu k smrti,“ nechápal Miller a předpověděl, že divoký zpravodajský cyklus, co se týče výčitek typu: „Přál bych si, aby prezident nepoužil neuctivý výraz pro muže, který ubil k smrti dvaadvacetiletou dívku.“

They are scolding Biden over the description of someone who beat a woman to death. https://t.co/iwcmbYA2fr — Stephen L. Miller (@redsteeze) March 8, 2024

"I wish the president would not have used a disrespectful term to describe the man who beat a 22 year old girl to death." Is going to be a wild news cycle. — Stephen L. Miller (@redsteeze) March 8, 2024

Ve své energické řeči Biden dále upozornil i na důležitost dodávek humanitární pomoci Gaze. V potaz vzal i obavy Američanů ohledně směru, kterým se ubírá ekonomika Spojených států.

Miller si však z projevu odnesl to, že Biden vypadal jako „naštvaný křikloun“. „Jde o to, že Biden kandidoval s cílem snížit teplotu a být klidnějším a důstojnějším kandidátem i prezidentem než Trump. Teď je z něj naštvaný křikloun a voliči se možná rozhodnou, že chtějí zpátky jeho originál,“ napsal novinář.

Here's the thing - Biden ran on lowering the temperature and being a quieter more dignified candidate and POTUS than Trump. Now he's the angry screaming guy, and voters may just decide the want the original of that back. https://t.co/Ix8UgOEmxi — Stephen L. Miller (@redsteeze) March 8, 2024

Zmínil i okamžik Bidenova projevu, kdy prezident upozornil na smrskflaci projevující se například v chipsech nebo tyčinkách Snickers. Od Kongresu si zasloužil ovace, viceprezidentka Kamala Harrisová si dokonce k potlesku stoupnula.

Kamala Harris can't help but get emotional from President Biden's fiery speeches. pic.twitter.com/ii2OOxcHql — S p r i n t e r (@Sprinter99800) March 8, 2024

„Starý muž křičí na svačinky,“ shrnul Miller.

Old man yells at snacks. https://t.co/cX2FlrAiNn — Stephen L. Miller (@redsteeze) March 8, 2024

Biden dále mluvil v Kongresu o tom, že jeho vláda toho musí dělat více, aby to ekonomika i Američané skutečně pocítili. Zmínil například snahu snižovat ceny léků na předpis. „Američané platí za léky na předpis více, než lidé kdekoli jinde na světě... Je to špatně a já s tím skončím,“ řekl prezident Spojených států a pozval k letu do Ruska. „Za to, co teď řeknu, budu mít problémy. Ale všichni chtějí vzít Air Force One a poslat mě do Toronta, Berlína, Moskvy... tedy, promiňte... i když proč, možná do Moskvy...“

During his speech to Congress, Joe Biden sometimes deviated from the script and allowed himself to ad lib:



- I will get in trouble for what I say now. But everyone wants to take Air Force One and send me to Toronto, Berlin, Moscow... that is, excuse me... although why, maybe to… pic.twitter.com/fLYxMEJ7Cb — S p r i n t e r (@Sprinter99800) March 8, 2024

„Pozval lidi do svého letadla do Moskvy pro léky, tvrdil, že učil 2. dodatek ústavy více než deset let, a nesprávně pojmenoval 22letou dívku zavražděnou nelegálním migrantem jako Lincoln, pro začátek…“ shrnul gró projevu Miller.

He invited people on his plane to Moscow for drugs, claimed he taught the 2nd Amendment for over a decade, and misnamed a 22 year old girl murdered by an illegal migrant as Lincoln, for starters.. but yeah, put to rest. https://t.co/0bYk6JZD6d — Stephen L. Miller (@redsteeze) March 8, 2024

Biden chtěl následně v projevu upozornit na potřebu bránit demokracii. Z jeho úst však vyšla jiná slova: „Musíme být upřímní, hrozbu pro demokracii je třeba bránit.“

" The threat to democracy must be protected!"



Biden compared himself to Roosevelt fighting Hitler, and then gave the public the main meme of the speech, declaring “the need to protect the threat to democracy.” pic.twitter.com/l3vEcD3W5E — S p r i n t e r (@Sprinter99800) March 8, 2024

K pobavení je výraz předsedy Sněmovny reprezentantů, republikána Mika Johnsona, během poslechu Bidenova projevu.

Speaker Johnson, feels like the majority of Americans #StateOfTheUnion pic.twitter.com/InUPvBZpxe — Florida Pete ???? (@pbyrond) March 8, 2024

