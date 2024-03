Biden podepsal výdajový balíček. Ani dolar pro Ukrajinu. Mezitím na bojišti...

reklama

Válka na Ukrajině trvá už 760 dní a ukrajinské ozbrojené síly hlásí, že jen za sobotu došlo k více než 60 přestřelkám. A většina se odehrála v jednom směru. Konkrétně v Novopavlivském směru. Rusové se sedmadvacetkrát pokusili prolomit obranu ukrajinských jednotek. Informaci přinesl server Ukrajinská pravda.

Ukrajinští vojáci ve směru Lyman odrazili šest nepřátelských útoků. Ve směru Bachmut odrazili ukrajinští vojáci jedenáct nepřátelských útoků. Ve směru na Avdiivku odrazili obránci devět nepřátelských útoků. Ve směru Orihiv nepřítel za podpory letectva třikrát zaútočil na pozice ukrajinských obránců v okolí obce Robotyne v Záporožské oblasti. Ve směru na Cherson prý Rusové provedli jeden neúspěšný útok na pozice ukrajinských jednotek v oblasti osady Krynka.

Ve stejné době prezident USA Joe Biden podepsal 23. března výdajový balíček ve výši 1,2 bilionu dolarů, který americkou vládu udrží finančně nad vodou až do konce září; a to poté, co to v tentýž den schválil Senát. Server Kyiv Independent doplnil, že balíček neobsahuje žádnou pomoc pro Ukrajinu.

Po podpisu zákona o financování Biden připomněl naléhavost pomoci Ukrajině a řekl, že „práce Kongresu neskončila“. „Sněmovna musí schválit bipartijní dodatek o národní bezpečnosti, aby prosadila naše národní bezpečnostní zájmy,“ uvedl americký prezident v prohlášení.

Pentagonu se počátkem března podařilo dát dohromady 300 milionů dolarů na financování Ukrajiny, což byl první takový balíček pomoci za několik měsíců, ale představitelé obrany podle serveru Kyiv Independent varovali, že je nepravděpodobné, že se situace bude opakovat.

Zatím však Ukrajinci zvládají zasazovat Rusům údery. Ruská federace podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) obvinila ukrajinské aktéry, že provedli útok na ropnou plošinu v Samarské oblasti. Záběry zveřejněné 23. března ukazují velký požár a kouř stoupající z Kujbyševské ropné rafinérie v Samaře.

Ruská služba BBC s odkazem na zdroje z ukrajinských bezpečnostních sil uvedla, že Ukrajina zavádí „podrobnou strategii ke snížení“ ruského ekonomického potenciálu a že součástí této strategie jsou ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

