Biden radí Prigožinovi: Teď bych si hlídal jídelníček

VÁLEČNÝ MONITORING Spojené státy a Jihoafrická republika si vyměnily názory. Kvůli Putinovi. Jihoafrický stát se prý nechce nechat poučovat. Prezident Spojených států Biden poslal vzkaz zakladateli Wagnerovců Jevgeniji Prigožinovi. Podle Bidena by si teď měl dávat pozor, co jí a co pije. Mezitím přišla z Moskvy zpráva, že byl zadržen bývalý důstojník FSB, protože šířil „pozoruhodné fámy“ přímo z Kremlu.

Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan na půdě OSN prohlásil, že v případě, že ruský prezident Vladimir Putin navštíví Jihoafrickou republiku, vláda v Pretorii by měla postupovat podle mezinárodního práva a Putina zadržet. Kvůli mezinárodnímu zatykači, který byl na Putina vystaven.

„Jihoafrická republika by měla udělat ‚správnou věc‘ a řídit se mezinárodním právem, pokud se ruský prezident Vladimir Putin příští měsíc osobně zúčastní summitu bloku BRICS v Johannesburgu," řekl v pátek hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan v rozhovoru pro CNN.

Mezinárodní zatykač byl na Putina vystaven v březnu. Pro nezákonné deportace ukrajinských dětí.

Jihoafrická republika se ústy Naledi Pandorové, jihoafrické ministryně pro mezinárodní vztahy, ohradila. „Dobře víme, co jsou zločiny proti lidskosti, se svou zkušeností apartheidu. Nemyslím si, že potřebujeme nějaké lekce,“ vzkázala.

Mezitím Putin poskytl rozhovor listu Kommersant, v němž se vrátil k pochodu Wagnerovců na Moskvu z konce června. Zdůraznil, že z hlediska ruského práva nic jako soukromá armáda neexistuje a stát bude muset vyřešit otázku, jak vlastně s Wagnerovci naložit.

BBC tvrdí, že zakladatel Wagnerovců Jevgenij Prigožin odmítl Putinův plán na začlenění Wagnerovců do standardní armády.

Americká armáda však nyní vyhodnotila, že skupina se již „neúčastní v žádné významné kapacitě podpory bojových operací na Ukrajině“.

Ve čtvrtek se k tomu vyjádřil mluvčí Pentagonu Pat Ryder, který rovněž uvedl, že se předpokládá, že většina Wagnerovců se stále nachází v oblastech Ruskem okupované Ukrajiny.

V pátek běloruské ministerstvo obrany uvedlo, že bojovníci Wagnerovců nyní působí jako vojenští instruktoři pro síly teritoriální obrany této země. S odvoláním na rozhovor ruského prezidenta Putina pro Komrsant BBC konstatovala, že se Kreml snaží Wagnerovce rozštěpit.

Ve čtvrtek také americký prezident Joe Biden prohlásil, že Prigožin by si měl po vzpouře dávat pozor na otravu.

„Jen bůh ví, co by mohl udělat. Nejsme si ani jisti, kde se nachází a jaké má vztahy (s panem Putinem). Na jeho místě bych si dával pozor na to, co jím. Hlídal bych si jídelníček," řekl Biden.

Podle washingtonského Institutu pro studium války se toho teď v Moskvě děje ještě mnohem víc. Byl zadržen bývalý důstojník ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Michail Poljakov, který je údajně správcem několika populárních telegramových kanálů zabývajících se vnitřní politikou Kremlu.

„Moskevská policie zadržela Poljakova na základě obvinění, že vydíral blíže neurčené ruské politiky a podnikatele. Ruské zdroje tvrdí, že Poljakov provozuje kanál ‚Kremelská pradlena‘ a je spojen s telegramovými kanály ‚Brief‘ a ‚Siloviki‘ nebo je jejich správcem. ‚Brief‘ a ‚Siloviki‘ však popřely, že by Poljakov byl spojen s jejich kanály. Tyto tři telegramové kanály běžně spekulují o vnitřní politice Kremlu a dynamice mezi ruskými politickými frakcemi a v ruském informačním prostoru propagují pozoruhodné fámy,“ napsal ISW.

Poljakovo zadržení podle institutu naznačuje, že Kreml hodlá úniky všelijakých spekulativních zpráv z prezidentova okolí zarazit.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

