Biden zase mimo! Putin prý prohrává válku v Iráku

Novináři se prezidenta USA Joea Bidena zeptali, zda ruského prezidenta Vladimira Putina víkendová vzpoura Wagnerovy skupiny vedené Jevgenijem Prigožinem oslabila. „Těžko říct,“ odpověděl prezident Biden. „Zcela zjevně prohrává válku v Iráku. Prohrává válku i doma. Stal se tak trochu vyvrhelem po celém světě,“ řekl Biden o Putinovi. Podle serveru Daily Mail se tohoto přehmatu dopustil na své cestě do Chicaga, kde má přednést projev o „Bidenomice“.

Biden: "[Putin] is clearly losing the war in Iraq" pic.twitter.com/dKt6yWWGFx