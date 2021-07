Binec jak v Africe, kopance, hození do řeky. „Anglie? Už nic nepořádat.“ Nejhorší VIDEA z Londýna

reklama

Anketa Pokud denní počet nakažených covidem-19 opět vzroste do tisíců, budete pro zavírání restaurací a obchodů? Ano, budu 40% Ne, budu proti 55% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3370 lidí vždyť na poslední chvíli se žádaná místa přeprodávala až za 20 tisíc liber (v přepočtu 600 tisíc korun).

Na mnohé se ale samozřejmě nedostalo. Kromě toho, že ceny lístků atakovaly menší hypotéky, se problémem stala i kapacita stadionu, čítající kvůli covidovým omezením pouze cca 67 500 z obvyklých 90 000 míst. Kdo tedy lístek neměl, rozhodl se situaci vyřešit po svém. Sociálními sítěmi se začala šířit videa, kterak davy anglických fanoušků nabíhají v početní převaze na nebohé pořadatele a prolamují si cestu dovnitř stadionu. Na následujícím videu můžete vidět scénu, na které se zhruba stovka fanoušků pouští do potyčky s několika pořadateli a policisty. Těm se sice daří několik málo prvních odvážlivců povalit na zem, tím ale jejich akce končí.

Police can’t stop the England ?????????????? fans without tickets storming the ticket entrances at Wembley - not enough riot police to deal with the weight amount of the crowd - kicking off !!! pic.twitter.com/ZM7KpbMmQJ — Paul Brown ???? Browns fan?? London News ??Vlogger (@PaulBrown_UK) July 11, 2021

Naprosté selhání pořadatelské služby dokumentuje i následující video. Záběry zevnitř stadionu ukazují, jak se šťastlivci bez lístku rozbíhají směrem do ochozů. Několik pořadatelů ve žlutých vestách raději jen postává opodál, aby nepřišli k úhoně. Až na výjimky se chuligány nikdo nesnaží zadržet. Organizátoři zcela nepochopitelně podcenili přípravu na finálový zápas. Reportérka stanice Sky Michelle Owen k tomu napsala: „Viděli jsme to a uhnuli jsme akorát včas. Pokud vás napadne toto udělat, nedělejte to. Daleko se nedostanete. Prosím, nekažte to ve Wembley ostatním.“

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don’t. You don’t get far. Please don’t ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb — Michelle Owen (@MichelleOwen7) July 11, 2021

A skutečně, někteří se příliš daleko nedostali. Následující video ukazuje, kterak platící angličtí fanoušci mlátí ty, kteří se na stadion vlomili násilím. Můžeme vidět skupinu mužů, kteří dokonce jednoho z probíhajících strhnou na zem a poté ho kopou do hlavy. To vše za bezmocného přihlížení těch několika málo členů pořadatelské služby, kteří jsou na místě přítomni. Zbitého muže pak jeden z násilníků polije kávou a když se napadený pokouší vstát, jiný mu podrazí nohy. Až v ten moment pořadatelé seberou kuráž a ležícímu člověku pomohou odejít do bezpečí.

Fanouškům, kteří se takto na stadion i navzdory utrženým ranám nakonec dostali, mnoho důvodů k radosti po konci utkání nezbylo. Anglie sice zápas začala dobře a už ve druhé minutě šla díky brance Luka Shawa do vedení, ve většině zápasu ale byli aktivnější Italové, kteří se v 67. minutě dostali po rohovém kopu dorážkou Bonucciho zpátky do hry. Zápas pokračoval do prodloužení, ve kterém další branka nepadla, a tak o vítězi rozhodly penalty. V těch byli lepší Italové, neboť tři střídající hráči Anglie svůj kop neproměnili, anglické prokletí tak trvá.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Ne každý ale nad zápasem mávl rukou, pogratuloval soupeři a šel spát. Někteří angličtí fanoušci měli jinou představu o tom, jak by památná noc měla být zakončena. S přibývajícím časem se tak sociální sítě začaly plnit záběry plnými násilí v ulicích Londýna. Již během samotného utkání propukly nepokoje například na Trafalgar Square, kde byla umístěna oficiální fanouškovská zóna. Obrovská tlačenice na místě vyústila v situaci, během které fanoušci začali na přítomné policisty házet různé předměty a došlo i k potyčkám. Jednou z obětí byla i žena na snímku níže, která si z místa odnesla krvavou ránu na hlavě.

Napětí mezi policisty a fanoušky dále eskalovalo, až došlo na násilnou snahu o prolomení policejního koridoru.

Violent scenes in Trafalgar Square, London, as England fans break through police barricades during Eng vs Italy match. One woman was treated for a head injury as dozens tried to reach the 'fan zone' to watch the game. #Euro2020Final #ENGITA #EnglandvsItaly #ENG #England pic.twitter.com/z5qdWua1Ky — Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 11, 2021

Některé záběry „poklidného“ účinkování fanoušků připomínají spíše scény z míst postižených vleklou občanskou válkou, než prostředí civilizované Anglie. Hra gentlemanů dala dnes ráno zabrat zejména úklidovým četám. Následující snímky jsou z Leicester Square v Londýně, kde si podle stavu chodníku dali dostaveníčko zejména vášniví příznivci ekologie.

What the rest of the world might not realise is that we can’t stand these people either.pic.twitter.com/BxqPpn4vXJ — FPL Partridge (@FPL_Partridge) July 11, 2021

Zprávy o potyčkách a naprosto nesmyslných a bezdůvodných případech fyzického napadení přicházely i z jiných míst v Anglii. Velmi šířené je i následující video, na kterém parta chuligánů napadne fanoušky, kteří fotbal sledovali na zahrádce menší hospody. V záběrech můžeme vidět rány pěstí, létající židle a původně poklidná akce se během několika vteřin mění v naprostý chaos.

Some more football fan enjoying a quiet drink in an English pub patiently waiting to watch their nat team playing in the final of European cup; some may say hi jinks; others may say a bunch of drunken thugs fighting but it’s just a short video clip!??‍>???pic.twitter.com/WnToO4AjPi — Norman Brennan (@NormanBrennan) July 11, 2021

Nepokoje trvaly až do noci a údajně docházelo k mnoha případům napadení po celém Londýně, přičemž vztek si někteří fanoušci vybíjeli dokonce na policistech. Internetem koluje také následující video, na kterém dva muži házejí jiného do řeky Temže. Podrobnosti k tomuto videu ovšem v tuto chvíli (pondělí dopoledne) nejsou známy a není tak jasné, o co přesně se jedná. Snímky už ovšem zavdaly k mnoha spekulacím, podle kterých by mohlo jít například o vyřizování si účtů mezi fotbalovými fanoušky. „Anglie by neměla mít možnost pořádat fotbalové turnaje,“ napsal k videu rozhořčený uživatel, který jej na sociální síť Twitter vyvěsil. Video se již dostalo spolu s dalšími k mezinárodním fotbalovým organizacím FIFA a UEFA, takže celá věc bude nejspíše vyšetřena a skončí postihem.

Someone was thrown into the river Thames in London.????



England shouldn't be allowed to host any footballing tournament @UEFA @FIFAcom #Euro2020Final #EURO2020 pic.twitter.com/RakYQ56hqi — Chika Ezeabiama ???????? (@ps6811) July 11, 2021

Známý anglický fotbalista a nyní komentátor Gary Lineker, kterého si čeští fanoušci pamatují zejména pro jeho výrok, že faul na Patrika Schicka, kterému v utkání s Chorvatskem rozbil loktem nos obránce soupeře Lovren, nebyl penaltový, se po finále raději vyjadřoval jen k průběhu utkání a ne k ostatním okolnostem. Anglie podle něj musí najít způsob, jak se více soustředit na útok. Albion by podle něj měl vrhat více lidí dopředu. „Máme útočný talent na to vyděsit soupeře, v tuto chvíli to ale vypadá, že se spíše sami bojíme ten talent vypustit,“ napsal.

I think going forward @England have to find a way of being more attack minded. Braver in possession and throwing more people forward. We have the forward talent to scare teams, at present we seem scared ourselves to release that talent. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) July 11, 2021

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 16% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 47% hlasovalo: 13922 lidí

Ve férové zacházení ze strany UEFA nevěří ani příznivci LGBT komunity. Utkání mezi Českem a Dánskem, které se konalo v ázerbájdžánském Baku, tedy geograficky v Asii, totiž proběhlo se zákazem „duhových“ reklam. UEFA prý jen nechtěla jít do konfliktu s tamní legislativou. Podobně zakázala UEFA i duhové nasvícení Allianz Areny v Mnichově. Že se bez skandálů neobešlo ani závěrečné utkání mistrovství, je ale tou nejčernější kaňkou na celé akci. Koneckonců, finále největšího evropského fotbalového turnaje má být svátkem, kdy si obě strany v poklidu užijí férový zápas. V tomto ohledu si včera Angličané udělali mnohem větší ostudu, než svým výkonem na hřišti.

Ráno se objevily první informace o tom, ke kolika zraněním během včerejších nepokojů došlo. Média hovoří o 19 policistech, kteří během výkonu služby utrpěli zranění, zatčeno bylo minimálně 49 výtržníků. Mezi fanoušky a pořadateli na stadionu i v ulicích Londýna a dalších měst se budou zranění počítat na stovky.

Psali jsme: Fotbal u ropných miliardářů v Baku bude bez duhových reklam. UEFA ustoupila místním zvykům Koronáč na fotbale. Ve Skotsku i jinde stoupají počty nakažených, důvody na stadionech i v hospodách Zemanova jízda v novinách: Televizní blbeček Lutonský. Fotbal? Idioti poklekávají Miroslav Macek: Za Ukrajinu nehrál ani jeden černoch. A to chtějí do EU?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.