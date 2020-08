Biomasa. Jako h*vno na botě, už se toho nezbavila. Jan Kraus zničil kariéru Kateřiny Jacques jedním slovem

VZPOMÍNKY A PERLY To byl trapas! Je to už nějaký čas, co si moderátor Jan Kraus pozval do své show Uvolněte se, prosím! vrchní představitelku Strany zelených Kateřinu Jacques. Ze začátku působila Jacques velice sebevědomě. Bohužel jen do chvíle, kdy Jan Kraus vyrukoval se zdánlivě nevinnou otázkou. Co je vlastně zač ta biomasa, se kterou se tolik Zelení ohánějí? Politička se snažila vykroutit a zakrýt svou nevědomost, ale zkušený moderátor Kraus byl nemilosrdný a Kateřinu doslova znemožnil před celým národem. Ptal se pořád a pořád dokola. V zákulisí po konci pořadu jistě ukáplo pár slz.

reklama

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 18067 lidí

Došli také k otázce financování volební kampaně. K otázce kolik bude na kampaň, Jacques řekla: „No málo, vaříme to z vody, ale zas je velkej elán,“ na to Kraus vtipně reagoval: „A vy věříte na elán? Zkoušela jste třeba jet s autem bez benzínu na elán?“ a publikum ho obdarovalo bouřlivým smíchem. Jacques nechtěla zůstat pozadu a odpověděla: „Jo z kopce to docela frčí.“

Kraus také vyjádřil svou nespokojenost se stavem politiky v této zemi a uvedl i příklad: „Já se dívám na televizi, je tam rozhovor a Paroubek říká – tak jsme se zhruba dohodli a druhej den zase říká Topolánek – my jsme se na ničem nedohodli,“ a přidává otázku: „Tak co já mám dělat?“ A Jacques mu dává odpověď: „Tomu rozumím, v ten moment nemůžete, jako běžný občan dělat nic. Vy musíte dělat, až budou ty volby, tam na to musíte vlítnout. V ten moment vy to můžete jenom sledovat.“ A dodala: „Paroubek si honí velký triko,“ čemuž se Kraus podivil: „No tohle vy víte líp z toho Parlamentu,“ a opět zakončil žertovnou otázkou: „No a Topolánek si honí co, malý tričko?“ A opět zazněl smích. Na to se mu dostalo odpovědi: „Dlouhý triko.“

Moderátor poté radši přešel k jinému tématu. Zeptal se, jestli Zelení vůbec něco prosadili ze svých ekologických zájmů za tu dobu, co jsou ve vládě. Jacques odpověděla neurčitě: „Ale joo, tak zabojovali sme a pár branek sme dali.“ Kraus Jacques upozornil, že se neptá na to, jestli zabojovali, ale jestli něco prosadili. Politička nejdříve zmínila jeden neúspěch, a to byl pokus o omezení jízdy kamionů, který se jim nepodařil prosadit. „O to jsme hodně stáli, ale je to velký debakl. Na druhou stranu se nám podařila ekologická daňová reforma. Nevím, jestli to publikum úplně pobaví, to zas taková sranda není.“

V průběhu hovoru se ukázalo, že Kraus je celkem dobře informován o problematice emisních povolenek, o kterých byla řeč. Jacques mu chtěla trochu zalichotit: „Vy jste zcela nadstandardně informovanej!“ Kraus, ale okamžitě zasmečoval: „Ne to vy jste jen zvyklá z Parlamentu na blbce, ale já jsem normální člověk,“ a opět následovala salva smíchu. Jenže to nejlepší mělo teprve přijít.

Psali jsme: Jacques (LES): Vyzkoušela práci ve státní správě, nyní sama podnikám a zaměstnávám lidi

„Dobře, a teď si probereme trošku tu ekologii.“ Začal Kraus téměř až učitelským tónem. „Dejme tomu, že bych byl ten zájemce o tu ekologickou podporu,“ a pokračuje: „a teď ten ekologickej kotel je na co? To je na tu biomasu?“ A Kateřina Jacques vyjmenovává jako ve škole: „Joo může to bejt biomasa, může to být štěpka, peletky.“ Kraus jí však včas zadržel: „Ne počkejte, mě zajímá ta biomasa. Já nevím, co to je.“ Politička na něj pak jen nevěřícně zírá a ptá se ho: „Vy nevíte, co je biomasa???“ a Kraus jen prohlásí: „Ne, já sem takhle blbej.“

Psali jsme: Na den před 25 lety. Miroslav Sládek přišel do ČT a celou ji p*blil. A pak přišla romská otázka. „Chanov? To vyřešíme.“ Masakr, který Marek Benda a Petr Uhl nevydrželi

Jacques se skutečně poté snažila nevědoucímu moderátorovi osvětlit, co to je biomasa. „No BIO-masa, to je BIO-odpad, který se zpracovává do biomasy,“ vysvětluje neurčitě. Jenže Kraus se doptává dál: „Vezmu kbelík a vysypu to do kotle? Když budu chtít topit biomasou, tak vy mi říkáte, že to je biologický odpad – ten já dávám do koše.“ V tu chvíli mu Jacques vezme slovo a řekne: „Noo tak ten můžete kompostovat.“

„Kompost mám,“ odpovídá jí Kraus a pokračuje otázkou: „A kdy já teda můžu dát ten kompost do těch kamen?“ Jacques, která zjevně přesně nepochopila, na co se jí moderátor ptá, odpoví: „Kompost dáte na zahradu a vypěstujete si biomrkev, zdravou mrkev.“ Na to Kraus prohlásí, že mu přece nejde o žrádlo, ale o topení biomasou. Pak už téměř zoufale gestikuluje a ptá se stále dokola: „Kde je ta biomasa? Jak si udělám tu biomasu?“ Jacques na něj několik dlouhých vteřin kouká a zmůže se jen na tichou větičku: „Já vám vůbec nerozumím.“

Video ZDE:

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 15834 lidí

Po delším grilování, kdy se Jacques několikrát pokusila změnit téma hovoru Kraus vypálil: „Mě neutečete. Co je biomasa? Já v tom mám čurbes.“ Po dalších okamžicích marnosti jen dodal: „No tak vy jste místopředsedkyně Strany zelenejch a zůstali jsme viset na biomase.“ A Jacques s ním rezignovaně souhlasí: „My jsme úplně zabředli do biomasy, já už jsem po hlavu v biomase a zasypaná štěpkou.“

Ale tím jízda smrti pro političku ještě nekončí: „Co vůbec byste mi řekla o biomase,“ naléhá Kraus. Jacques na to: „Může docela zapáchat, ale může taky dobře zatopit.“ Zkušený moderátor už se pak jen doptává a je znát, že mu celá věc přijde velice absurdní: „Mám si na biomasu vzít lopatku nebo čepec nebo vak? Biomasa se počítá na litry nebo na kila?“ Posledním výrazným a důležitým momentem je, když Kateřina Jacques vykřikne: „Už to chápu, biomasa je zplynovaná.“ Ukáže se ale, že opět neodpovídá na prapůvodní otázku, „Co to je BIOMASA?!?“

Krátce na to jejich povídání končí a na řadě je další host. Strana zelených ve volbách do Evropského parlamentu neuspěla. Získala celkem 48 621 hlasů a v přepočtu tedy 2,06 %. Těžko říct, čemu konečný neúspěch strany přičíst. Kateřina Jacques je od roku 2007 partnerkou bývalého vicepremiéra Topolánkovy vlády Martina Bursíka. V roce 2015 uzavřela s Bursíkem sňatek a změnila si příjmení na Bursíková Jacques.

Ke svému obřímu trapasu se nedávno vyjádřila, celkem nečekaně v komentářích na facebooku, ve chvíli, kdy její neteř Emma Smetana, jedna z hlavních tváří internetové televize DVTV, byla zesměšňována za její selfie s hořící katedrálou Notre-Dame. Napsala: „Deset let žiju jako biomasa. Do té role mi pomohli Paroubek, Zubová, Soukup a zakomplexovaní lidé, kterým dělalo dobře do mě kopat. Ten rozsah je nepopsatelný a moje pocity nesdělitelné… strašné.“

Psali jsme: O čem se nemluví: Řecku hrozí obdoba Mnichovské dohody. V hlavní roli Erdogan a Merkelová Štěpán Křeček: Upálit neznamená vyvrátit Armáda ČR: Druhý nejlepší výsledek z ženijního kurzu v Americe si dovezl nadporučík z Bechyně Okamura (SPD): Krajní levičáci chtějí strhnout samotnou západní civilizaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.