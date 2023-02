Biskup Holub o snadném vymývání mozků

reklama

Plzeňský biskup Holub prozradil, že za ním chodí lidé, kteří se v důsledku války bojí. „Strach je jedna z charakteristik této doby. Jistoty, které lidé vnímali jako pevné, se začaly viklat. Zjistili, že nejde o jistoty, ale o věci, které mávnutím proutku, jedním rozhodnutím jednoho diktátora, mohou vzít jistotu jiným směrem,“ popsal.

Popsal roli duchovních v době, kdy nedaleko od našich hranic zuří válka: „Příběhy Ježíše Krista. Tohle zlo, kdy se mu ale podíváme do očí, není a nebude vítězné. To je to, co křesťanství může v této chvíli nabídnout – schopnost dívat se realitě do očí, neuhýbat a zároveň mít naději, která není naivní, ale je za hranicí viditelného,“ pokračoval Holub v Interview ČT24.

Proč v Evropě zuří válka? „Protože člověk uvěřil lákání, které je jedno z největších v lidských životech, že je možné pojmenovat dobro a zlo tak, jak to chci já. Příběh se opakuje znovu a znovu, protože lidé naletí tomu, že když jsou mocní, mohou určovat hranice mezi dobrem a zlem, a ne hledat dobro. V tu chvíli končí harmonie, která je jinak ve světě zakódována. Pak je mnoho těch, kteří poslouchají, co jim jiní řeknou, místo aby sami dobro a pravdu hledali,“ řekl biskup.

Každý člověk má podle něj odpovědnost hledat pravdu: „Jedině když člověk miluje, pozná pravdu, která ho osvobozuje. Pravda je situace, ve které člověk vnímá, že může milovat a je milován. Jsem přesvědčen, že když tímto směrem jdou jednotlivci, skupiny a celé národy, pak nacházejí onu pravdu,“ dodal Holub.

Co Putinova pravda a pravda drtivé většiny Rusů? „Jsme součástí větších skupin lidí, ve kterých je dnes snadné vymývat lidem mozky, jako by jim byla ukradena schopnost poznat pravdu, nebo poznat ji je nesmírně náročné. To je realita tohoto světa. Je to svět, kde jsme propojeni,“ uvádí Holub.

Ukrajina podle Holuba jednoznačně vede spravedlivou válku: „Tady je jednoznačné, že obrana toho, co bylo napadeno ruskou agresí, je spravedlivou válkou. V novodobé historii nikdy nebylo tak jednoznačné, jestli to je spravedlivá válka, či není,“ podotkl.

„Je potřeba lidem vysvětlovat, že je to zápas, ve kterém jde o to, jestli svět, který máme rádi, tak samozřejmý není. Musíme si být vědomi, že v okamžiku, kdy budeme počítat s tím, že svoboda a otevřenost jsou hodnoty, které za nás zajistí druzí, že jde o servis, který si zajistíme tím, že platíme daně, je servis, který nás zklame. Hodnota toho, co žijeme, je solidární, to znamená, že se všichni zapojíme. Musíme mít odvahu vytrvat,“ doplnil Tomáš Holub k pomoci Ukrajině ze strany Česka. Na druhou stranu se snaží chápat lidi, kteří pomoc Ukrajině kritizují, protože jim „došel dech“, dotýká se jich energetická krize, a zároveň vysvětlovat, že on to vidí jinak.

