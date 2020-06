Bitka. Kolajovi se postavil Zahradil. „Bonz“ do Bruselu? Tak lehké to nebude

reklama

Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 8% Nebudou 92% hlasovalo: 2337 lidí

„Zcela otevřeně říkám, zatím jenom zde ve skupině, že na této tradiční udavačské praxi Pirátské strany do Bruselu se za ODS v EP nejen (samozřejmě) podílet nebudeme, ale naopak se proti ní postavíme,“ napsal k tomu následně do skupiny Občanští demokraté europoslanec Jan Zahradil (ODS).

„Mám jako každý soudný člověk strach o nezávislost médií v Česku a jsem ve výboru, který se tím zabývá. Pozvat si komisařku, co to má v gesci, je absolutně legitimní. Je to moje práce. Ale to Vy jako dlouholetý europoslanec přece víte. Tak co se tu podbízíte s udavačstvím? Trapné,“ ohradil se europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

Bc. Marcel Kolaja Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mám jako každý soudný člověk strach o nezávislost médií v Česku a jsem ve výboru, který se tím zabývá. Pozvat si komisařku, co to má v gesci, je absolutně legitimní. Je to moje práce. Ale to Vy jako dlouholetý europoslanec přece víte. Tak co se tu podbízíte s udavačstvím? Trapné. pic.twitter.com/O1sKlnOTeW — Marcel Kolaja (@PiratKolaja) May 30, 2020

„Tak trapný je především ten, kdo začíná větu slovy ‚Jako každý soudný člověk...‘ a je úplně jedno, jak to pokračuje. Ale to Vy samozřejmě velmi dobře víte, a proto to takto formulujete, abyste jaksi předem vyřadil z diskuse ty, kteří by s Vámi mohli třeba nesouhlasit,“ napsal následně v diskusi jeden z uživatelů.

Další si nebral servítky ještě víc. „Jste nechutná udavačská pirátská špína... A maskujte si to za co chcete...“ dodal další.

„Pane Kolaja, pracuje se v práci, kde se vytvářejí nějaké hodnoty, třeba v průmyslu, zemědělství, službách, školství, zdravotnictví... zkuste prosím své udavačství v Bruselu nazývat jiným výrazem než prací... ono to skutečně pracující lidí může hodně urážet,“ poznamenal další.

„Pane Kolaja, je to jen váš ubohý alibismus, horolezectví k EU, zalíbit se, být slyšet...?! Musíte vědět, že vše proběhlo regulérně, a kopat kolem sebe za každou cenu, i když víte, že výsledek musí býti NULA, je směšné, trapné a zdržování případných zainteresovaných lidí...“ konstatoval další diskutér.

Psali jsme: Pardubice: Žáci si mohou objednat hrací karty do sportovního parku Jana Zwyrtek Hamplová: Rozhodnutí Českého báňského úřadu je protiústavní Vinařství Víno Zlomek & Vávra boduje. V prestižní soutěži FESTWINE excelovalo hned pěti vzorky Poznejte ulice Příbrami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.