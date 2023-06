Bitka mezi Černochovou a Lipavským. Jde o významného velvyslance

MONITORING AKTUALIT Další zásadní rozpor v pětikoalici zřejmě vyplouvá na povrch, tentokrát může mít vliv i na obranyschopnost České republiky a její roli v rámci NATO. ODS a Piráti se totiž nemohou shodnout, kdo by nás měl zastupovat v Severoatlantické alianci. Současný velvyslanec, který měl být po skončení funkčního období vyměněn, tak ve funkci zůstává na neurčito. Jaký signál to o naší zemi vyšle do nejvyšších struktur NATO, se můžeme jen dohadovat. Spory v pětikoalici rostou, ale zatím karavana jede dál.

„Klíčový člověk Česka v NATO, velvyslanec Jakub Landovský, se měl na přelomu července a srpna vrátit zpět do Prahy, ve funkci ale zůstane mimořádně déle – jak dlouho, to je otevřené. Důvodem jsou spory mezi ministerstvy. Tvrdí to dva na sobě nezávislé zdroje Radiožurnálu,“ napsal na svůj twitter redaktor Českého rozhlasu Viktor Daněk.

?? Klíčový člověk Česka v NATO, velvyslanec @jlandovsky se měl na přelomu července a srpna vracet zpět do Prahy, ve funkci ale zůstane mimořádně déle – jak dlouho, to je otevřené. Důvodem jsou spory mezi ministerstvy. Potvrdily to dva na sobě nezávislé zdroje @Radiozurnal1 1/4 — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) June 22, 2023

Že se zdroje zřejmě nemýlily, naznačuje již dřívější informace, která se objevila na serveru Lidovky.cz už koncem roku 2022. V článku, který nesl název: „Obranu čeká velká rošáda. Do Prahy se má z Bruselu vrátit velvyslanec při NATO Landovský,“ se už tehdy psalo o tom, že by mělo dojít k výměně na pozici náměstka ministra obrany a ambasadora při NATO, která patří mezi nejprestižnější posty spojené s bezpečností státu.

„Podle informace serveru Lidovky.cz se rýsuje plán na jejich přeobsazení. Novým náměstkem ministryně Jany Černochové (ODS) by se měl stát Jakub Landovský, velvyslanec Česka při NATO,“ zněla konkrétní informace s tím, že spory o obsazení pozice velvyslance při NATO už tehdy vedl resort obrany Jany Černochové (ODS) s rezortem zahraničí Jana Lipavského (Piráti).

Jan Lipavský Piráti



Podle tehdejších zpráv měl nahradit při NATO Landovského současný náměstek Černochové Jan Jireš.

„Nyní se to domlouvá, ale na místo si dělá nárok ministerstvo zahraničí, které tam prosazuje Davida Koneckého, šéfa odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU ministerstva zahraničí,“ uvedl pro server Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z české diplomacie.

Za Koneckého nominací podle zdroje údajně byl vlivný náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil, který sám v letech 2009 až 2012 jako velvyslanec při NATO v Bruselu působil.

To potvrzuje i další část tweetu redaktora Českého rozhlasu.

Vláda se původně chystala Landovského nahradit podle zvyklostí s uplynutím čtyř let od jeho vyslání. Zatímco ministerstvo obrany chtělo na jeho místo vyslat Jana Jireše, Černínský palác prosazuje Davida Koneckého. Ministři @jana_cernochova a @JanLipavsky se zatím nedohodli. 2/4 — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) June 22, 2023

„Vláda se původně chystala Landovského nahradit podle zvyklostí s náhradou čtyř let od jeho odeslání. Zatímco ministerstvo obrany chtělo na jeho místo vyslat Jana Jireše, Černínský palác prosazuje Davida Koneckého. Ministři Jana Černochová a Jan Lipavský se zatím nedohodli.“

To, že se spor mezi nimi nedaří řešit ani v současné době, a že se schyluje k další vládní třenici, se tedy zdá být téměř jisté.

Nikdo ze zúčastněných se podle serveru iRozhlas.cz k neshodám vyjadřovat nechce.

„Ministerstvo obrany nebude komentovat ani konkrétní případy, ani pracovní diskusi mezi resorty,“ odpověděla Radiožurnálu mluvčí úřadu Simona Cigánková. Nevyjádřilo se ani Ministerstvo obrany, ani velvyslanec Landovský, mimochodem syn známého českého herce Pavla Landovského.

Mgr. Jana Černochová ODS



Situace tedy směřuje k tomu, že Jakub Landovský zatím v Bruselu bude post velvyslance vykonávat i nadále a v rozporu se zvyklostmi nebude nahrazen po čtyřech letech služby.

„Obecně platí, že velvyslanec zůstává velvyslancem, dokud ho vláda neodvolá, respektive dokud na post nevyšle nového,“ potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Místo velvyslance při NATO je nejdůležitějším zahraničním postem v obranné diplomacii země. Podílí se prakticky na všech rozhodnutích aliance, Landovský tak byl třeba u nové strategické koncepce NATO nebo u rozsáhlého posílení vojenské přítomnosti v reakci na ruskou invazi. 4/4 — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) June 22, 2023

O jak důležitou pozici se nyní oba ministři pětikoalice doslova „handrkují“, nastiňuje v další části svého tweetu opět Viktor Daněk, redaktor Českého rozhlasu.

„Místo velvyslance při NATO je nejdůležitějším zahraničním postem v obranné diplomacii země. Podílí se prakticky na všech rozhodnutích aliance, Landovský tak byl třeba u nové strategické koncepce NATO nebo u rozsáhlé vojenské přítomnosti v reakci na ruskou invazi,“ napsal.

Dodejme, že to není první a evidentně ani poslední spor ministrů české vlády, který vyplouvá na povrch. Vzpomeňme např. na kritiku, která se snesla na hlavu hnutí STAN ohledně jejich sponzorských darů z daňových rájů. Ty žádali vysvětlit třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš, nebo šéf Lidovců Marian Jurečka. Vítu Rakušanovi, předsedovi STAN se situaci tehdy podařilo vybalancovat i pomocí prohlášení, že Sponzorské dary pro hnutí STAN pocházejí výhradně od firem s dohledatelnou vlastnickou strukturou. To se ale ukázalo v rozporu s realitou a Rakušanovo hnutí bylo nuceno následně vrátit spoustu těchto darů firmám, které je zaslaly.

Aktuální pnutí v pětikoalici zase můžeme sledovat na reakcích koaličních politiků na kroky Ministerstva financí a osobu samotného ministra Zbyňka Stanjury (ODS). Někteří se netají tím, že navrhovaným úsporným opatřením přestávají věřit a pochybují i o správně stanoveném schodku letošního rozpočtu, kterého naše republika v podstatě dosáhla už v polovině roku.

Nejvíce se nechali slyšet právě ti z hnutí STAN. Jan Farský (STAN), který nedávno čelil aféře se svým odletem na osmiměsíční americkou stáž, se už oklepal a na adresu ministra financí serveru SeznamZprávy.cz sdělil: „Když slyším o balíčku dvě, o balíčku tři, tak přestávám věřit, že to má Ministerstvo financí promyšlené a ví, co se děje.“

Piráti dokonce uspořádali referendum o odchodu z vlády ministra spravedlnosti Pavla Blažka a odhlasovali si, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát. To bylo ale vše. Blažek je na svém místě a Piráti také.

