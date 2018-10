Bleješ, staříku! Miloš Zeman dostal drsný vzkaz z umělecké sféry

„Pane inženýre Zemane!“ oslovuje Pokorný prezidenta republiky a hned zdůvodňuje proč: „Jistě by se na úvod slušelo oslovení ‚Vážený pane prezidente!‘, ale bylo to ode mě pokrytecké. Nejste totiž mým prezidentem a už vůbec si vás nemohu vážit.“ Prý se nehodlá snižovat k tomu, aby na prezidenta křičel nebo pískal někde na ulici či náměstí. „Raději v následujících několika bodech stručně a hlavně veřejně shrnu svoje vážné výhrady,“ popisuje svůj úmysl. Anketa Litujete, že u nás nemáme americký radar, jak se plánovalo za vlády Mirka Topolánka? Lituji 6% Nelituji 94% hlasovalo: 1884 lidí

Pokorného důvody k nevážení si prezidenta:

Nevážím si vás, protože za vaše skandální veřejné vystupování a vyjadřování se musím hluboce stydět. Nevážím si vás, protože obyvatelstvo České republiky jenom rozeštváváte, přičemž úloha odpovědného prezidenta republiky je zcela opačná. Nevážím si vás, protože jste špatným příkladem pro naše děti. Nevážím si vás, protože se obklopujete zcela nevěrohodnými osobami, čímž úřad prezidenta republiky zcela degradujete. Nevážím si vás, protože zcela bezdůvodně dehonestujete novináře, kteří na vaše excesy upozorňují. Nevážím si vás, protože jste nespravedlivý a neměříte všem stejně. Nevážím si vás, protože nezodpovědně znevěrohodňujete orgány policie a justice. Nevážím si vás, protože svými účelovými vyjádřeními znevažujete demokratický systém České republiky. Nevážím si vás, protože svými výroky podněcujete k rasové nesnášenlivosti a xenofobii. Nevážím si vás, protože svým vystupováním poškozujete naši zemi v zahraničí.

„Pane inženýre, nedělám si nejmenších iluzí, že byste se nad sebou zamyslel a své chování a vystupování změnil, nebo alespoň korigoval. Motivaci k vašemu jednání nelze zdravým rozumem pochopit. Přesto, jakožto občan České republiky musím vyjádřit nejhlubší opovržení se současným zcela skandálním výkonem úřadu prezidenta České republiky,“ tepal do prezidenta Pokorný.

„Jsem si jist, že tvůrce české ústavy ani v nejbujnějších snech nenapadlo, že nejvyšší post v zemi může být ovládán zlobou, nenávistí a pomstychtivostí, protože jinak by dozajista důkladněji řešili odvolatelnost hlavy státu. Je skutečně nanejvýš smutné, co se v někdejším sídle českých králů dneska děje, a zejména, jak neblahý dopad to má na společenskopolitické klima v zemi. Jediné, co mě naplňuje jistou nadějí, že drtivá většina občanů České republiky, kterými ve své namyšlenosti tolik pohrdáte, vaši obludnou éru zcela jistě přežije!“ doufá majitel rockového klubu Rockle v Českých Budějovicích. „Slušní lidé, sdílejte,“ vyzývá Václav Pokorný nakonec. Jeho otevřený dopis sdílela například herečka Anna Geislerová.

Ani premiér Andrej Babiš není Pokornému po chuti. „Největší ekonomický zm*d je premiérem této země. Na to stařík zapomněl? Ne, naopak. Naučil se od něj pár jadrných slovenských výrazů a ty bleje do rádia jako správný lidový prezident,“ spojil premiéra Babiše s prezidentem Zemanem Pokorný.

A ani medaile pro Michala Davida nepřijde majiteli klubu Rockle jak správné rozhodnutí. „Na Diskopříběhu jsem vyrostl, ale státní vyznamenání? To je další ubohost senilního a zlého staříka,“ píše o Miloši Zemanovi, který mu zřejmě dost leží v žaludku.

