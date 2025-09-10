Stačilo! v Trutnově. Provokatéři dorazili, policie chyběla

„Přišla jsem se podívat na naší Kačenku a nechci celou dobu stát,“ vysvětlila mi asi šedesátiletá usměvavá žena v bílém tričku s nápisem STAČILO!, když jsem se jí ptal, proč sedí na židlích nedaleko pódia skoro půl hodiny před mítinkem na krásném historickém Krakonošově náměstí v Trutnově. Že šlo o mítink STAČILO! a řeč je o lídryni kandidátky a europoslankyni Kateřině Konečné, asi ani není třeba upřesňovat. Mítink jsem si záměrně vyhledal na webu hnutí mimopražský, zajímala mě atmosféra mimo metropoli.
Paní věděla, proč to dělá, umělohmotné židličky se brzy zaplnily, kdo přišel na náměstí pozdě, musel postávat. Úderem patnácté hodiny trutnovská zastávka roadshow „Jedeme za Vámi“ začala. „Krásný dobrý den, přátelé,“ vykročila moderátorka a zároveň kandidátka hnutí Stačilo! Petra Prokšanová zpoza pódia a ujala se slova před zhruba sto padesáti účastníky. Za zády měla malý gauč a dvě prázdná křesla a dvě obrazovky, na kterých se mapa s dalšími zastávkami v republice střídala s fotkami a medailonky lídrů kandidátů i z ostatních krajů. Moderátorka mimo jiné upozornila na možnost podepsat petici za zrušení nákupů – jak představitelé STAČILO! rádi říkají – předražených stíhaček F-35. Následně na pódium pozvala přední kandidáty tohoto kraje – bývalou starostku Kopidlna Hanu Masákovou, bývalou poslankyni Soňu Markovou, ošetřovatelku v sociálních službách Marcelu Kováčikovou a jedničku na kandidátce STAČILO! v Královéhradeckém kraji Michala Klusáčka. „Co by to bylo za představení kandidátů, kdyby tu chyběl superlídr STAČILO!, a já tady mezi námi vítám paní europoslankyni Kateřinu Konečnou! A velký potlesk!“ Ta výzva byla zbytečná, s příchodem Konečné aplaus pochopitelně zmohutněl. Tak, že znepokojil nedaleko pódia do té chvíle ležícího labradora s dalším psím kamarádem, které na vodítku držela mladá potetovaná žena. Ta přišla evidentně ze zájmu o předvolební témata. Oproti skupince, která si vytvořila stanoviště u sochy asi dvacet metrů od pódia.
Někdy stačí podaná ruka
Skupina asi patnácti provokatérů se snažila po celou dobu mítinku narušit pokřikování „táhněte!“, „lžete!“ nebo třeba „stačilo!“ jeho průběh. Marně. Jejich pokřiky nedokázaly přerušit vystoupení kandidátů a nepomohla ani siréna z megafonu. Od začátku se také snažil asi šedesátiletý prošedivělý muž upozornit na sebe občas i vulgárními antikomunistickými hesly. Fanoušci STAČILO! jej ale dokázali udržet v dostatečné vzdálenosti od kandidátů. Policie se objevila u provokatérů „už“ po třičtvrtě hodině.
Ani jednomu z vystupujících skandování a pískot od sochy nenarušil možnost promluvit. „Hnutí STAČILO! je tu pro to, aby podvodníky a jim podobné vyhnalo ze Strakovky!“ hřímal do mikrofonu například krajský volební lídr Klusáček poté, co za podvodníka označil premiéra Petra Fialu. Po něm vystoupila očekávaná Kateřina Konečná, která mimo jiné mluvila o euru. „My euro nechceme a uděláme vše, aby nebylo zavedeno,“ pronesla s tím, že i to by mělo být tématem referenda, které má v programu kandidátka, kterou vede. Po projevech samozřejmě následoval prostor pro diskusi, kterou kromě těch, které zajímalo, jak by se ve Sněmovně kandidáti STAČILO! postavili k té či oné otázce, chtěli využít odpůrci. Když k nim Konečná na pódiu přiklekla a podala jim ruku, zkrotli a položili seriózní dotaz na ceny energií. Poté už musela odjet a Trutnováci si odchytávali ostatní kandidáty.
„Kačenka je naděje.“
„Proč tu jsem? Myslím, že kandidáti STAČILO! to s námi obyčejnými lidmi myslí dobře. Vadí mi třeba, že vláda zapomíná na svoje občany a peníze posílá jinam. Nejsem proti pomoci, ale tohle je moc,“ řekla mi Lenka Melounová, která pracuje jako ošetřovatelka v sociálních službách. S ní souzněl další účastník. „Štve mě, jak se za posledních 35 let rozkradlo vše, co se tu vybudovalo. A například mladí mají problém s bydlením. A rád bych, aby peníze nešly do zahraničí, momentálně na nesmyslnou válku, která ani není naše, ale byly využity pro české občany,“ říká Jiří, který pracuje ve školství. Stanislava, technika z Vrchlabí, také vytáčí rozebraná zem: „V tý republice už není nic naše, tady ani ta půda není naše. S tím se musí radikálně něco udělat a hodně rychle. Jenže ta nadnárodní lobby je šílená. Sem jsem si přišel udělat názor, jestli se tomu bude STAČILO! věnovat. A štvou mě ty křiklouni u sochy, divím se, že policie nezjedná pořádek. Na akcí jiných stran zasahuje okamžitě.“
A jak byla spokojená paní, se kterou jsem mluvil už před začátkem akce? „Naprosto spokojená, Kačenka je naše naděje, že to tady zase bude fungovat líp,“ odpověděla.
autor: Jan Procházka