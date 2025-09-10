Přišli rušit jarmark SPD. Létaly nadávky. A pak i pivo

Akce hnutí SPD Tomia Okamury v Ostravě přilákala davy lidí, kteří si mohli ve stáncích nakoupit zboží za zvýhodněné ceny a podívat se na politická vystoupení. V Ostravě byl program našlapaný, nejprve mluvil Jindřich Rajchl, který pospíchal do televize, od půl páté pak Tomio Okamura. Právě při jeho projevu se však na místě odehrál také konflikt mezi účastníky akce.
Na místě se objevila také skupinka odpůrců SPD, kteří přišli s protestními transparenty. Na nich byla hesla jako „STOP nenávisti“ či „NE rasismu, NE nenávisti“ nebo „Pravda zvítězí – stop dezinformacím“. Šlo převážně o mladé muže a ženy. Svým protestem vyjádřili nesouhlas s politikou hnutí a dostali se do konfrontace s jeho příznivci.
Okamura mluvil, dav se hádal
Vše proběhlo na samém okraji prostoru, kde si celé odpoledne užívaly stovky příznivců Tomia Okamury. Na Masarykově náměstí někteří seděli už od 12 hodin, když se teprve stavělo pódium. Uprostřed projevu Tomia Okamury se ozval zezadu křik a pronikavý zvuk píšťalky. Příznivci SPD se snažili skupinku protestujících vytlačit a vykázat z prostoru. Ozývaly se výkřiky „jděte do prdele“ i nadávky, že jsou „fašisti“. Jeden starší muž, který se aktivně zapojil do vykazování této skupiny, do jednoho z protestujících strčil. Příznivec SPD se rozčiloval, že jde o „zkurvené provokatéry“.
Odpůrci se nedali, aktivní byla zejména dvojice nejsilnějších mužů, z nichž jeden dorazil v kšiltovce pasující na lovce dezolátů a druhého jsme na místě viděli už hodinu předtím, když se postavil do fronty na pivo za patnáct korun. Jeden kelímek krátce poté proletěl kousek kolem nás k jednomu z protestujících, kterého zasáhl do hlavy, což bylo reflektováno sprostými nadávkami. Situace se tím ještě více vyhrotila. Do slovní přestřelky se na akci přidaly i létající kelímky s pivem.
Na místo následně dorazil člen antikonfliktního týmu, aby incident uklidnil. Během konfliktu na pódiu právě hovořil předseda SPD Tomio Okamura. I když probíhal jeho projev, mezi lidmi pod pódiem se stále ozývaly hlasité nadávky směrem k těm, kteří akci narušovali. Lidé si stěžovali, že přes hluk neslyšeli řečnění šéfa SPD.
Po chvíli policie s pořadateli situaci zvládla. Jeden z členů antikonfliktního týmu s Okamurovými fanoušky hovořil, klidně debatoval o významu svobody projevu a ocenil ty, kteří dokázali protest vyjádřit bez vulgarit. Připomněl, že důležitá je společná komunikace – hovořit spolu i přes rozdílné názory.
Odpůrci s transparenty jako „Stop nenávisti“ nebo „Ne rasismu, nenávisti, dezinformacím“, utvořili malý hlouček, ve kterém setrvali do konce akce. Někteří z účastníků s nimi začali debatovat, většinou klidně. Diskuse se vedla o zbrojení nebo o dezinformacích. Jeden z účastníků přímo řekl „my neprotestujeme proti SPD, ale proti dezinformacím“. Rozruch vzbudila jen delší debata s jednou z dam, která mládež nazvala jako „mamánky“.
Na pódiu mezitím proběhly další tři projevy, akce skončila zpěvem hymny SPD po osmnácté hodině.
Šéf SPD sekal státní dluh sekačkou
Krátce předtím vyvolal rozruch v davu sám Tomio Okamura, když ještě před projevem přišel na pódium v kostýmu zahradníka se strunovou sekačkou.
K tomu hrála kapela Chirurgové z dovozu, která vyplnila čas mezi Jindřichem Rajchlem a Tomiem Okamurou a jejich veselé písně s verši jako „Evropa má modrou vlajku, Rusové jen balalajku“ bavily náměstí.
Na závěr svého setu hráli k Okamurově show, při které předseda SPD za aplausu publika přesekával cedule se státním dluhem a výdaji, čímž chtěl zdůraznit hlavní motiv své kampaně.
Na deskách, které Okamura postupně kosil, stálo například: „Nařízení Evropské unie – 240 miliard“, „Pomoc Ukrajincům – 200 miliard“, „Neziskovky – 10 miliard“ či „Byrokracie – 50 miliard“.
Dav se smál, tleskal a povzbuzoval, když Okamura jednotlivé cedule „likvidoval“. Na závěr Tomio Okamura zvedl vítězně ruku v pěst a sklidil potlesk.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská