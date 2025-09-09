HZS ČR: Hasiči učí děti bezpečnosti pomocí virtuální reality

10.09.2025 19:28 | Tisková zpráva

Hasičský záchranný sbor České republiky přichází s inovativní formou vzdělávání dětí v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva. Nový projekt s názvem Virtuální domeček rizik využívá moderní technologie – především virtuální realitu (VR) – k tomu, aby děti zábavnou formou poznávaly rizika v domácnosti a učily se, jak jim předcházet.

HZS ČR: Hasiči učí děti bezpečnosti pomocí virtuální reality
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Projekt je určen především pro žáky 3. až 7. ročníků základních škol, tedy pro děti ve věku 9 až 13 let. Děti pracují ve skupinách, ve kterých se střídají při použití VR brýlí, ovladačů a tabletu. Pomocí těchto nástrojů procházejí modelový dvoupodlažní rodinný dům a zahradu, kde odhalují různé typy nebezpečí – od požárových rizik až po úrazy či technické hrozby.

Cílem hry je zajistit, aby byl celý dům bezpečný a připravený na „narozeninovou oslavu“. Za správně identifikovaná rizika získávají děti body, za chybná označení jsou penalizovány. Soutěživý prvek podporuje zájem, zapojení i týmovou spolupráci.

Virtuální domeček rizik není jen technologickou novinkou, ale také důležitým nástrojem moderní preventivně výchovné činnosti (PVČ). Projekt reaguje na aktuální trendy ve vzdělávání – zejména na potřebu zapojit děti do interaktivních a smysluplných aktivit, které podporují rozhodovací schopnosti, spolupráci a vnímání odpovědnosti.

Domečkem děti provází příslušník HZS, který průběh hry moderuje, vyhodnocuje výsledky a motivuje děti k zapojení. Na závěr obdrží každý účastník certifikát s QR kódem, který dětem umožňuje zobrazit si bonusový obsah v rozšířené realitě na vlastním mobilním zařízení.

Zkušební provoz projektu probíhal od května do října 2024, kdy byl systém testován s cílem ověřit nejen technickou funkčnost, ale i vhodnost cílové skupiny, počet dětí ve skupinách nebo potřebnou délku jednotlivých bloků.

První pilotní testování se uskutečnilo 23. května 2024 v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Zúčastnili se ho žáci 4. ročníku ZŠ Lázně Bohdaneč. Děti byly rozděleny do pěti skupin, které se střídaly u jednotlivých aktivit. Testování potvrdilo velký zájem dětí o program, snadnou orientaci ve VR prostředí a také vysokou efektivitu týmového učení.

Celorepublikové využití

Virtuální domeček rizik je připraven tak, aby jej bylo možné využít v rámci preventivních aktivit HZS v celé České republice. Uplatnění najde jak při návštěvách škol, tak na veřejných akcích, dnech otevřených dveří nebo výstavách.

HZS ČR tímto krokem posiluje svůj dlouhodobý závazek zvyšovat povědomí dětí o rizicích v každodenním životě a přispívat k jejich bezpečnosti prostřednictvím moderních vzdělávacích metod. Odkaz na virtuální domeček rizik ZDE.

