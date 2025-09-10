Vyžil by Fiala s 25 tisíci? Rajchl položil otázku za obyčejné lidi

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
„Vždyť to máme neustále před očima. Vysoké ceny energií. Ty se promítnou úplně všude. I do vysokých cen zemědělců. Ta hnojiva jsou taky dražší kvůli vysokým cenám těch energií. Máme samozřejmě slabé národní dotace, máme vyjednané evropské dotace pro naše zemědělce, tam jsme taky byli příliš eurohujerští. Jsou tam stovky a stovky různých směrnic. Úhory. Jenom to ničí práci našich zemědělců. A my chceme snížit ceny energií, to je základ všeho,“ zdůraznil Rajchl před kamerami CNN Prima News.
JUDr. Jindřich Rajchl
Jedním dechem dodal, že 82 tisíc lidí trpí v Ostravě energetickou chudobou. Alespoň podle výzkumů zdejší univerzity. „To je každý třetí člověk. Buď má nedoplatky na elektřině a na plynu, nebo utrácí za elektřinu a za plyn více než 20 procent svých příjmů. A oni k tomu chtějí přidat ještě ETS2,“ kroutil Rajchl hlavou nad plánem EU zavést emisní povolenky i pro domácnosti. Na to už podle jeho názoru lidé prostě nebudou mít.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
A přislíbil, že pokud bude mít SPD vládní odpovědnost a bude mít možnost sáhnout do dotací, pak se prý ceny z jarmarků SPD objeví v obchodech do roka.
Když dostal prostor lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor, vyčinil nejen stávající vládě Petra Fialy, ale i vládám předchozím, že za evropské peníze stavěly cyklostezky, zatímco v Polsku z těchto peněz podpořili své zemědělce. „My musíme využívat ty evropské dotace, kterých už teď tolik nedostaneme, efektivně tak, aby nešly na cyklostezky, ale aby šly rovnou lidem, kteří tady produkují jídlo a odvádějí tady daně,“ zdůraznil.
Možnost promluvit dostala i lídryně STAN na severu Moravy Michaela Šebelová a ta se tvrdě bez servítků obula do Jindřicha Rajchla.
„Mě fascinuje, jak tady pan Rajchl dokáže, já musím použít to slovo, lhát. Jak vy můžete tady slibovat, že za několik měsíců dokážete zajistit nižší ceny potravin. To prostě není pravda a vy to moc dobře víte, že to nedokážete zajistit,“ kroutí hlavou Šebelová.
Rajch jí vpadl do řeči. „Protože my to umíme. Na rozdíl od vás!“ vypálil.
Ale Šebelová si trvala na svém.
„Za ceny, které jsou dumpingové a za ty to není možné ani vyrobit,“ pokračovala Šebelová.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
„Nelžu, mluvila jsem s celou řadou lokálních zemědělců a ti říkají, že není ani možné, aby za tyto ceny vůbec ten produkt vyrobili,“ trvala na svém Šebelová.
„Řekněte, kdo to říká,“ žádal Rajchl důrazně ve studiu.
„Nebudu vám to tady říkat, vy nejste schopen ani odpovídat na otázku. Je to naprosto neuvěřitelné,“ smetla Rajchlův požadavek Šebelová.
Rajchl se rozesmál.
Šebelová poznamenala, že je třeba podpořit malé a střední zemědělce, snížit byrokracii a lépe pečovat o krajinu, ale vůči Rajchlovi si neodpustila ještě jednu poznámku. „Mě opravdu, pane Rajchle, rozčiluje, jakým způsobem se vy tady chováte! To je neuvěřitelné,“ zdůraznila.
A Rajchl znovu přešel do protiútoku.
„Paní Šebelová si tady ty údaje vycucala z prstu,“ vypálil Rajch.
„Nevycucala!“ trvala na svém poslankyně Šebelová.
Ale Rajch znovu zopakoval, že SPD na svých jarmarcích jen kopíruje výkupní ceny supermarketů, za které vykupují produkci českých farmářů. „To jsou peníze, které ten zemědělec ve finále dostane. Tady vidíte, jak jsou naši zemědělci na huntě,“ rozčílil se Rajchl.
Vládním politikům vyčetl, že eurohujersky odkývají každý byrokratický předpis EU a pak se diví, že lidé nemají kde brát peníze.
„Není to pravda,“ ohradila se okamžitě Šebelová.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák