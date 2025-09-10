Rozvoral (SPD): Navrhneme kompletní přepracování státního rozpočtu ve prospěch českých občanů

Vážení přátelé,
nesouhlasíme s návrhem státního rozpočtu, který předložil ministr financí Stanjura. Navrhneme jeho kompletní přepracování ve prospěch českých občanů. Závěry auditu potvrzují, že v kauze bitcoinů mohlo dojít ke spáchání trestných činů ze strany vysokých představitelů ministerstva spravedlnosti i členů Fialovy vlády. Pokud neodmítneme Green Deal EU a systém obchodování s emisními povolenkami, povede to k naprostému rozkladu České republiky! Nesouhlasíme s tím, že Fialova vláda bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách schválila nákup 44 německých tanků Leopard za více než 34 miliard korun. Na schůzi Sněmovny podpoříme zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů.
1. Nesouhlasíme s návrhem státního rozpočtu, který předložil ministr financí Stanjura. Navrhneme jeho kompletní přepracování ve prospěch českých občanů.
Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu na rok 2026, který v minulém týdnu představil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Odmítáme jak astronomický rozpočtový deficit ve výši 286 miliard korun, který by vedl k výraznému růstu inflace, tak samotnou strukturu rozpočtových výdajů. Je alarmující, že pouze roční výdaje na samotnou obsluhu státního dluhu vzrostly na 110 miliard korun. Zcela nepřijatelný je meziroční plánovaný pokles objemu výdajů rozpočtové kapitoly ministerstva zdravotnictví (o 4,6 miliardy korun), což by mohlo vážně ohrozit fungování tohoto klíčového resortu v oblastech investic, provozu a platů zdravotníků. Razantně mají klesnout i rozpočtové výdaje ministerstva dopravy (o 32,7 miliardy korun) a ministerstva školství (o 10,6 miliardy korun). V této souvislosti je naopak zcela neadekvátní nárůst výdajů na zbrojení na 2,2 % hrubého domácího produktu, které představuje meziroční zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly ministerstva obrany o 11,5 % (o 21,4 miliardy korun). Hnutí SPD takto navržený rozpočet v žádném případě nepodpoří. Navrhneme jeho kompletní přepracování s ohledem na programové priority hnutí SPD, mezi které patří mj. levnější potraviny a energie, kvalitní školství bez inkluze, dostupné zdravotnictví a sociální služby a spravedlivé důchody.
2. Závěry auditu potvrzují, že v kauze bitcoinů mohlo dojít ke spáchání trestných činů ze strany vysokých představitelů ministerstva spravedlnosti i členů Fialovy vlády.
Ministerstvo spravedlnosti minulý týden zveřejnilo shrnutí výsledků externího auditu přijetí bitcoinového daru od odsouzeného zločince Jiřikovského, které realizoval bývalý ministr Pavel Blažek (ODS) ve spolupráci s ministerstvem financí. Některé závěry tohoto auditu jsou naprosto drtivé. Ministerstvo spravedlnosti mj. zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se ministr Blažek dozvěděl o zajištění části kryptoměny policií jako výnosu z trestné činnosti. Ministerstvo dále neprovedlo úkony, které vyplývají ze zákonné povinnosti postupovat ohledně majetku České republiky s odbornou péčí, takže dar nebyl vyhodnocen jako rizikový, ačkoliv tak měl být posouzen. Závěry auditu dále jednoznačně ukazují, že v této záležitosti mohlo dojít k několikanásobnému porušení zákonů i ke spáchání trestných činů ze strany vysokých představitelů ministerstva spravedlnosti i členů vlády. Zodpovědnost za tento skandál mají ministr financí Zbyněk Stanjura, premiér Petr Fiala, ale i ministryně spravedlnosti Eva Decroix, jejímž úkolem je mlžit a zamést celou kauzu nyní před volbami pod koberec. Hnutí SPD proto i nadále požaduje svolání mimořádné schůze Sněmovny k výsledkům auditu bitcoinové kauzy.
3. Pokud neodmítneme Green Deal EU a systém obchodování s emisními povolenkami, které odsouhlasila Fialova vláda, povede to k naprostému rozkladu České republiky!
Emisní povolenky (ETS2) na plyn, uhlí a motorová paliva, které mají vstoupit v platnost k 1. lednu 2027, zdraží lidem jízdu autem i vytápění dle kvalifikovaných výpočtů expertů o desítky tisíc korun ročně! Poradce premiéra Fialy, ekonom Štěpán Křeček, předpovídá zdražení plynu o čtvrtinu, uhlí o polovinu a benzínu a nafty o více než 3 koruny za jeden litr. Pokud ovšem cena jedné emisní povolenky překročí původně plánovanou cenu 45 euro (nyní se obchodují za 87 euro), bude zdražení ještě mnohem vyšší. Znamenalo by to zdražení 1 litru benzínu o 5,90 Kč, litru nafty o 6,40 Kč, jedné megawatthodiny zemního plynu o 490 korun a 100 kg uhlí o 710 korun. Při ceně povolenky 200 euro by se ovšem ceny benzínu a nafty zvýšily o 40 %, ceny plynu by stouply na dvojnásobek a ceny uhlí dokonce na trojnásobek. Hnutí SPD učiní vše pro to, abychom tuto regulaci nařizovanou nám Evropskou unií a pro kterou v Bruselu opakovaně hlasovali i zástupci končící Fialovy vlády, nemuseli aplikovat. Přistoupení ČR do systému emisních povolenek ETS2 by způsobilo enormní růst inflace, další rekordní zdražování nemovitostí, pokles životní úrovně milionů českých domácností a zátěž pro český sociální systém v řádu stovek miliard korun. Pokud neodmítneme Green Deal EU a systém obchodování s emisními povolenkami (včetně nových emisních povolenek ETS2), povede to k naprostému rozkladu České republiky! Přijďte proto k volbám a pomozte nám tyto nesmyslné návrhy ze strany EU a Fialovy vlády jednoznačně odmítnout.
4. Nesouhlasíme s tím, že Fialova vláda bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách schválila nákup 44 německých tanků Leopard za více než 34 miliard korun.
Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s postupem vlády Petra Fialy, která bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách schválila nákup 44 německých tanků Leopard 2A8 za více než 34 miliard korun. Dodávky mají začít až v roce 2028, přičemž již bylo uhrazeno minimálně 20 % ceny jako záloha, aniž bychom znali konkrétní přínos pro český průmysl. Zatímco se hovoří o zapojení 11 českých firem, reálně je garantován pouze podíl 1,3 miliardy korun, což je zcela neadekvátní a pro českou ekonomiku naprosto nevýhodné. Vláda tak posílá miliardy korun do zahraničí, aniž by zajistila servisní podporu, náhradní díly nebo transparentní podmínky průmyslové spolupráce. Tato zakázka za desítky miliard korun bude mít dlouhodobý dopad na českou armádu i na veřejné finance. Navíc má být financována formou půjčky z fondů EU se splatností na desítky let. Hnutí SPD požaduje plnou transparentnost, důsledné zapojení domácího průmyslu a respektování pravidel hospodářské soutěže.
5. Na schůzi Sněmovny podpoříme zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů.
Poslanci hnutí SPD podpoří na schůzi Sněmovny v tomto týdnu svým hlasováním zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů typu vstupenek na sportovní či kulturní akce anebo příspěvků na rekreaci a zdravotní péči. Toto zrušení daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů navrhla a prosadila vláda Petra Fialy v rámci novely zákona o daních z příjmů. Nyní se tento návrh vrací ze Senátu zpět do Sněmovny, a to včetně zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů, což v hnutí SPD vítáme. Zrušení daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů by totiž v drtivé většině případů vedlo k jejich zrušení, což by jednoznačně poškodilo statisíce českých zaměstnanců, jejichž práva a zájmy hnutí SPD dlouhodobě hájí.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
autor: PV