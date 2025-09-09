Tihle zvedli ruku pro vaše šmírování. Konečná odkryla, k čemu se nikdo nehlásí

Paní poslankyně, na svém facebookovém profilu jste uvedla, že soudy zamítly všechny žaloby, které byly proti hnutí Stačilo! Jaký je to pocit?
Hnutí Stačilo! žádný jiný výsledek nečekalo. Postupuje totiž striktně podle zákona a podle zavedené politické praxe českého politického systému. Chápu ale, že se eurohujerská strana, o jejíž existenci dodnes moc lidí nevědělo – v evropských volbách začínal jejich výsledek nulou – potřebovala zviditelnit, tak zvolila tento postup. Je zajímavé, že jim vadí Stačilo!, ale stejný postup zvolili třeba Piráti, STAN a v minulosti spousta dalších, o kterých nebyla ani zmínka. Svědčí to o jediném – oni se hnutí Stačilo! bojí. Ale my jsme silný hlas umlčované většiny, který se umlčet nenechá.
A jaký výsledek pro hnutí Stačilo! vlastně očekáváte?
Dvouciferný. Všechny výzkumné společnosti potvrdily růst hnutí Stačilo! Jakkoli k průzkumům mám velké výhrady, protože se podle mého soudu staly nástrojem manipulace a Stačilo! systematicky podhodnocují, tak mne nárůst preferencí samozřejmě moc těší. Dokonce i Kantar z České televize, který nám před evropskými volbami měřil 3 % a výsledek byl více než trojnásobný, už nám dává aspoň těch 6 %. Věřím, že se nám úspěch z evropských voleb podaří zopakovat. Mimochodem, víte, které parlamentní strany se nám podařilo porazit? Piráty, Dozimetr i hnutí SPD.
Fotogalerie: - Konečná a Maláčová
Co říci k fyzickému útoku na Andreje Babiše, a celkově tedy, jak vidíte předvolební atmosféru v zemi?
Důrazně odsuzuji fyzický útok na Andreje Babiše, jakož i na kteréhokoli jiného kandidáta, jenž se účastní letošních voleb. Politický souboj se má odehrávat argumentačně, ne fackami.
Je možné tento útok nějaký způsobem srovnávat s útokem na slovenského premiéra Fica, jak v diskusi na sociálních sítích občas zaznívá? Nebo je to nesrovnatelné?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
hlasovalo: 12840 lidí
Tak, naštěstí tento útok neměl takové následky, nicméně je šílené, k jak obrovskému nárůstu mezilidské agrese došlo. My už máme bohužel zkušenost s fyzickým napadením našeho sympatizanta, který si na plot vyvěsil náš banner. Kandidáti hnutí Stačilo! čelí systematické šikaně různých bojůvek – které se otevřeně hlásí k podpoře Fialovy vlády, a to jak v online prostoru, tak během předvolebních setkání. Část komentátorů a médií vyvolala dojem, že pokud Stačilo! uspěje, tak že nastane armagedon.
Vyzývám proto i je, aby nerozsévali umělou nenávist!
Pojďme na další téma. Ve svém pořadu Bez obalu jste rozebrala, jak moc jsou, či nejsou Češi ohroženi chudobou. Jak to tedy je? A jak to koresponduje se slovy naší vlády?
Nová nezávislá data, zveřejněná měsíc před volbami agenturou PAQ Research, která odhalují krutou realitu českých domácností po čtyřech letech Fialovy vlády, ale zřejmě premiéra ani zbytek koalice Spolu nepotěší. Vyplývá z nich totiž, že ačkoliv tato vláda Česko dlouhodobě prezentuje jako zemi s nejnižší mírou chudoby, je to dáno rozdílnou výší národních hranic tohoto ukazatele. Národní ukazatel chudoby totiž vychází z mediánů národních mezd, a ty se napříč zeměmi Evropské unie velmi liší. Zkrátka – rakouský a lucemburský „chudý“ má reálné příjmy větší než „chudý“ v České republice.
Hodně diskutovaný v médiích je v těchto dnech tzv. Chat Control. Můžete, prosím, pro čtenáře vysvětlit, o co jde?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
hlasovalo: 5521 lidí
Chat Control není nic jiného než šmírování našich zpráv – na Messengeru, WhatsAppu, Signálu, Viberu či na jakékoli jiné elektronické platformě. Ti, kteří jej chtěli a chtějí prosadit, to zakamuflovali samozřejmě do bohulibé činnosti potírání protiprávního jednání. Samozřejmě jsem já sama hlasovala proti přijetí Chat Control 1.0 už v roce 2021. Když ale pak přišel návrh Chat Control 2.0, tedy ten nový aktuální návrh, který by zavedl povinné monitorování všech mezi lidmi si posílaných zpráv, okamžitě jsem navrhla do stanoviska výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele odmítnutí Chat Control 2.0 jako celku. Bohužel, tento můj návrh na jednoznačné odmítnutí nebyl kolegy přijat.
A jak kdo konkrétně hlasoval?
Pro šmírování zvedli ruku Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Jan Zahradil z ODS. Pro šmírování byl samozřejmě i politický šášula z KDU-ČSL Tomáš Zdechovský se svou kolegyní Šojdrovou, pozadu nezůstali ani Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák z TOP09 a STANu, ale bohužel také opoziční politici. Z hnutí ANO Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík. A pozadu nezůstalo ani SPD Tomia Okamury, jejíž zástupce Ivan David v Evropském parlamentu rovněž hlasoval pro. Vím, že teď se nikdo z nich k tomuto ostudnému hlasování nehlásí, ale dávejte si na to pozor. To, že někdo deklaratorně bojuje proti cenzuře a šmírování, ještě neznamená, že tak skutečně činí…
Slovenský premiér Fico se během své návštěvy Číny setkal i s ruským prezidentem Putinem, což vyvolalo kritiku nejen slovenské opozice. Je kritika namístě?
Stávající slovenská opozice mi připomíná Fialovu vládu. Plná ústa demokracie, ale mluvit se může jen s někým… Což je samozřejmě naprosto chybný postup země střední Evropy. My máme být mostem mezi západem a východem, severem a jihem, a využít toho jak kulturně, tak ekonomicky.
Co říci na to, že právě Fico je jediným vrcholným představitelem členské země EU, který se čínských oslav ukončení druhé světové války zúčastnil?
To, že se EU vykašlala na roli Číny, která během druhé světové války přišla o deset milionů svých občanů, jen dokresluje, jak šílenou zahraniční politiku EU má. Mimochodem, na oslavách konce druhé světové války byl v Číně i můj kolega-europoslanec Ondřej Dostál, místopředseda hnutí Stačilo!
- KSČM
- Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
- europoslankyně
Líbil se Vám tento článek?
Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:
131-981500247/0100
QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.