Bojím se, že teď lidem bude hůř. Zeman? Snad si i Stehlíková všimla, pobavilo Konečnou

SVĚT KRIZE A NADĚJE „Vzhledem k tomu, jak to vypadá s plány nové vlády, tak se obávám, že se socioekonomická situace velkého množství lidí zásadně zhorší,“ říká v bilančním rozhovoru poslankyně za KSČM Kateřina Konečná a zmiňuje „politiku v zájmu národních korporací i servilitu vůči některým zemím.“ Vysvětlila, proč se podle ní KSČM nedostala do Sněmovny, komu a proč byla trnem v oku i jak vidí její budoucnost. Vyjádřila se také k vánočnímu projevu prezidenta Zemana. V souvislosti s Green Dealem mluví o fatálním selhání předchozí vlády.

Jsme na konci roku 2021. Jakými slovy byste jej zhodnotila?

Vždy se těžko hodnotí takto obecně. Pro mnoho lidí to mohl být rok velmi dobrý, pro jiné špatný. To je vždy subjektivní. Bohužel jsem ale toho názoru, že za několik let – pominu-li covid-19 – na něj budeme vzpomínat ještě jako na úspěšný. Vzhledem k tomu, jak to vypadá s plány nové vlády, tak se obávám, že se socioekonomická situace velkého množství lidí zásadně zhorší.

Dovolím si ale vyslovit přání, abychom za rok společně zhodnotili letopočet 2022 jako ten, v němž lidé prozřeli. Rok, ve kterém si občané uvědomí, že za krásnými tvářemi na billboardech, cool politikou cílící na prvovoliče a vzletnými frázemi, se skrývá nekompetentnost, falešnost a politika v zájmu nadnárodních korporací, zbrojení a naprosté servility vůči některým zemím. Ostatně všechno to už ti vnímavější odhalili i za několik dnů funkčnosti prapodivného pětikoaličního slepence.

Tento rok jsme začínali s totálně zavřenou zemí. Překvapil nás, co se týče covidu a boji proti němu, nakonec příjemně, či spíše opačně?

Velice negativně mě překvapil Státní úřad pro kontrolu léčiv. V době, kdy lidé nejvíce potřebovali jeho aktivní přístup, se schoval za Evropskou lékovou agenturu. V podstatě nebyl v souvislosti s covidem schopen rozhodnout o ničem. Ani o vakcínách, ani o lécích. Je pak velkou otázkou, zda takový úřad čeští občané potřebují, když v přelomových časech mlčí.

KSČM jako jediná strana pak požadovala, aby vláda co nejdříve otevřela školy a venkovní sportoviště, k čemuž se pak všechny ostatní strany připojily a některé měly dokonce tu drzost prohlašovat, že to byl vlastně jejich nápad… no, každopádně doba uzavírky škol byla opět něco, co propadající se úrovni znalostí českých školáků zasadilo další ránu.

Pro KSČM nebyl tento rok právě příznivý. Čím si vysvětlujete, že se poprvé od roku 1989 nedostala do Sněmovny a jak vidíte budoucnost KSČM?

Máte pravdu, že rok 2021 se zapíše do kroniky českého levicového hnutí černým písmem. Těch příčin, proč se tak stalo, je samozřejmě celá řada. Jak těch, které jsme jako KSČM mohli ovlivnit, tak těch, na něž jsme byli nebo jsme krátcí. Určitě nás poškodilo, že jsme otáleli se změnami uvnitř strany. Voliči několikrát jasně dali najevo, že od našeho přístupu očekávají změnu, ale část představitelů KSČM to bohužel neviděla, nebo nechtěla vidět. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14287 lidí

Zásadní byla kampaň, kterou proti nám ale vedla média, různé organizace tvářící se jako nezávislé a za nitky tahající lobbistické skupiny. Těm všem totiž byla KSČM trnem v oku. Třeba proto, že jsme prosadili návrh na seškrtání rozpočtu některých politických neziskovek, nebo že komunisté kritizovali nesmyslné nákupy zbraní a vojenské techniky za miliardy, což se zase nelíbilo různým obchodníkům. Na rozdíl od ostatních stran KSČM nemá bohaté sponzory, ale na její činnost se skládají členové drobnými částkami, za což jim moc děkuji.

Ještě jsme ale jako KSČM neřekli poslední slovo! Tvrdě na sobě pracujeme a jako jediná strana, která nabízí systémovou změnu, můžeme nabídnout alternativu všudypřítomnému zdražování nebo podlézání bankám, NATO, EU nebo USA a dělání politiky ve prospěch „horních“ deseti tisíc.

Celkově, co říci k výsledkům voleb a co znamenají pro levicové voliče, kteří nemají v současné době ve Sněmovně zastoupení?

Já bych si hlavně přála, ať tito voliči opět neskočí na lep falešným vlastencům budujícím si svůj politický byznys a miliardářům prohlašujícím naprosto bezostyšně, že jsou to právě oni, kdo jsou ti nejlepší k prosazování zájmů voličů levice. Nejsou. Zakrývají tím jen skutečný cíl, což je jejich vlastní byznys.

Opět velmi diskutovaný byl vánoční projev prezidenta Zemana. Jak vy ho hodnotíte?

Veskrze kladně. Byť jsou samozřejmě momenty, kde mám odlišný názor než prezident republiky. Třeba na povinnost očkování. Ačkoli jsem zastánkyní vakcinace a – jak jsem řekla v minulém rozhovoru – historie jednoznačně ukázala, že je to správná cesta ke zbavení se různých chorob, tak si nemyslím, že by ve stávající situaci byla nařízená vakcinace správně. Spíše by to vykopalo další příkopy mezi lidmi.

Rozhodně nepatřím k nekritickým uctívačům prezidenta Miloše Zemana – hlavně v souvislosti s tím, že má lví podíl na vstupu ČR do NATO i EU, ale musím uznat, že v posledních letech názorově vyzrál. V projevu se mu podařilo shrnout skutečně to nejdůležitější, co denně musí řešit občan naší země – zejména s nástrahami takzvaného Zeleného údělu, tedy Green Dealu, proti němuž jsem v Evropském parlamentu hlasovala. Projev byl obžalobou Andreje Babiše, který Green Deal podepsal.

Jsem rovněž ráda, že jeho vánoční poselství ukázalo na duševní svěžest prezidenta. Snad si toho stihla všimnout i jakási Džamila Stehlíková a páni senátoři a paní senátorky.

Pojďme se podívat i na zahraniční politiku. Zatímco Evropa se „plácá“ v covidu, Čína se dál rozvíjí. Jak se máme chovat k Číně? Jako k zemi, odkud vzešel covid, nebo jako k expandující zemi? Můžeme se s ní vlastně měřit, pokud jde o zápal k práci a pracovitost?

Já jsem na zahraniční politiku neskutečně zvědavá. Zároveň ale nečekám, že by se něco proměnilo k lepšímu. Zajímalo by mě, jestli pirátský ministr zahraničí, jehož strana například odsuzuje proces s J. Assangem, bude stejně nekompromisní, jako Česká pirátská strana ve svých předvolebních proklamacích. Dotázala jsem se jej proto dopisem, jak na tento bezprecedentní čin bude česká diplomacie reagovat. Odpověď zatím nedorazila, ale jakmile ke mně doputuje, tak s ní samozřejmě občany seznámím ve svém pravidelném pořadu Bez obalu, který vysílám každý týden v úterý na Facebooku a YouTube.

Co se týče Číny, tak si myslím, že by hlavně čeští politici neměli diktovat zemi, která má naprosto odlišnou historii, kulturu i socioekonomický vývoj, jak mají uživit svých téměř 1,5 mld. obyvatel. Čína se v posledních letech statečně porvala s celou řadou nástrah, u nichž evropští politici jen bezradně koukali. A to je řešili v mnohem menším měřítku. Uvedu jeden příklad za všechny – jestliže Evropa má problém zvládat stovky tisíc migrantů, tak uvnitř Číny v posledních letech vnitřní migrace byla mnohonásobně vyšší, co do počtu migrujících, a čínská vláda vše zvládla. Takže by našim papalášům prospělo, kdyby na Čínu nekoukali shůry jako na žáčka, kterého musí poučovat, ale jako na rovnocenného partnera.

Když se vrátíme zpátky domů, připomeňme si pořekadlo „zlaté české ručičky“. Je podle vás Česká republika stále zemí šikovných a chytrých lidí? A brání jim něco v tom, aby se příští rok projevili?

Samozřejmě, že je ČR plná skvělých lidí. Bohužel polistopadové vlády z naší země udělaly spíše montovnu a ráj pro zahraniční investory využívající různá zvýhodnění, dobrou infrastrukturu a levnou pracovní sílu. Zájem českého pracujícího byl u vlád vždy až na posledním, případně předposledním místě (podle toho, jestli vládla pravice, nebo za levicovou se vydávající sociální demokracie).

A zde se ještě vrátím krátce k projevu prezidenta Miloše Zemana, neboť to s tím souvisí. Ve svém poselství navrhl zrušit všechny daňové výjimky a daňová zvýhodnění, což by státní kase ušetřilo necelých 400 mld. Kč a naše země by tak de facto mohla mít vyrovnaný rozpočet. S tím by se dalo souhlasit, ovšem za předpokladu, že by minimální mzda nebyla směšných 16 200 hrubého a průměrná mzda nedosahovala 1/3 toho, co mají například Němci. Jinak by totiž zrušení daňových výjimek dopadlo zejména na ty, co berou podprůměrné mzdy. Což je asi 65 % pracujících.

Co bude podle vás v novém roce pro lidi v ČR (případně nejen v ČR) nejtěžší a jak by se k těmto problémům měla postavit vláda?

Nejtěžší bude rozhodně porvat se s rostoucími cenami za energie, což v průběhu času povede postupně ke zdražení naprosto všeho, co k životu člověk potřebuje. KSČM ještě před Vánoci vyzvala vládu v otevřeném dopisu k tomu, aby věc řešila. Ba dokonce jsme nové vládě dali „návod“, jak na to. Aby nemusel premiér Fiala vysílat jen „jasné signály“, které ovšem lidem nepomůžou, ale mohl konečně konat.

Vláda by se měla snažit odmítnout již zmiňovaný Green Deal, který problémy, o nichž jsem mluvila, ještě prohloubí. Zde je nutné ovšem podotknout i na fatální selhání předchozí vlády A. Babiše, jehož europoslanci z ANO Green Deal jednomyslně podpořili v hlasování a který rovněž nebyl schopen vyjednat výjimku pro jádro, což je pro ČR zásadní problém.

