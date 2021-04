Bojovala s exekutory, teď se hlásí o Hrad. „Aby se tu vyplatilo žít,“ říká Denisa Rohanová

reklama

„Má výjimečnost spočívá v tom, že jsem úplně obyčejná máma dospělého kluka a babička úžasné vnučky,“ představuje se Denisa Rohanová. „Jsem prezidentkou České asociace povinných, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli ať už vlastní nebo cizí vinou v dluzích či exekuci, a chrání jejich zákonná práva. Již od roku 2013 se věnuji pomoci lidem postiženým exekucí, a to nejen v rámci asociace, ale i ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a různými neziskovými organizacemi.“

Vždy v realitě?

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 1.4.2021) Už jsem očkován(a) 15% Ano, nechám se očkovat 28% Ne, nenechám se očkovat 57% hlasovalo: 9219 lidí

Ke své kandidatuře na sociálních sítích mj. uvádí, že vždy pomáhala druhým „… a dnes mám pocit, že Česká republika tu pomoc potřebuje. Nechci se dále jen pasivně dívat, jak si lidé sedají každý na opačnou stranu stolu ve snaze ukousnout co největší kus koláče, ale chci, aby ten stůl byl kulatý, u kterého si budeme všichni rovni, a i ten koláč bude mít stejné díly. Jsem připravena na spolupráci s každým, kdo je ochotný poskytnout svůj potenciál vědomostí, umu a energie na budování lepší budoucnosti naší země, ve které se lidé budou chovat navzájem k sobě slušně, budou se respektovat, ctít zákony a vytvářet soudržné komunity, aby všichni měli pocit, že se v naší zemi vyplatí žít,“ uvádí dále Denisa Rohanová. Na české politické scéně podle ní chybí ženský prvek, který je zbaven přílišné soutěživosti, souboje ega a snahy vyhrát každý souboj. „My, ženy, v sobě máme více či méně zakořeněný pocit vše stmelovat, ne rozdělovat.“

Psali jsme: Liberec začne s rekultivací cenné lokality v dolním centru Kolovratník (ANO): Evolučních pokusů už bylo moc. Musíme mít politickou odvahu a zkusit revoluci Duka: Roste udavačství. Jsou ho plná média Iniciativa Za bydlení: Zákon o dostupnosti bydlení řeší jen velmi úzký segment komplexního problému

Dívat se všemi směry

Pokud by se stala první ženou na Hradě a v Lánech, bude jezdit na východ i západ, do Bruselu a tak dále a tak podobně? „I na sever a na jih,“ směje se kandidátka. „Nemám ráda příklony na žádnou stranu. Je třeba si uvědomit, že jsme svébytný, i když malý stát v srdci Evropy, který by si z každé světové strany měl vybrat jen to nejlepší, a ne se výrazným způsobem polarizovat.“

Milost a amnestie – slova do pranice

Jak se dívá na udělování milostí a bude nějaké velké propouštěním, či snad dokonce mega amnestie, jestliže bude zvolena? „Prezidentská milost je mimořádným aktem, ke kterému musí vést mimořádné důvody, a pokud jsou, pak vůbec nejsem jejím odpůrcem. Amnestie je slovo, které samo o sobě vyvolává v lidech pocit neklidu. Neklidu z toho, kdo se objeví zpět na svobodě. Pocit strachu. A strach není to, co by měli lidé mít. Pokud toto slovo padne, pak v žádném případě jako tomu bylo v minulosti, ale poučena z chyb druhých, bych volila tento způsob znovunabytí svobody po pečlivé diskusi s odborníky, a zřejmě pro poprvé spáchané méně závažné trestné činy. Vždy jsem dávala druhé šance, aby člověk mohl dokázat, že jedna chyba není životní dogma.“ Podle jejích slov má přátele, kteří si věznicí, či podmíněným trestem prošli a dnes jsou z nich lidé, o kterých by to nikoho ani nenapadlo.

Tím, že se zabývá exekucemi, si získala řadu přátel i nepřátel... „Může vyhrát kůň s handicapem? Může! Jestli je mým handicapem to, že mimo jiné chci, aby někdo platil své dluhy za lidských podmínek, pak to pro mě není nic, co by mě mohlo vyřadit ze startovní dráhy. Pokud je lidskost a snaha pomoci těm, kdo to potřebují, nazývána takto, pak budu ráda tím koněm s handicapem.“

Kryl a Blaničtí rytíři

„Každému v naší krásné zemi bych přála, aby se nikdy nemusel domáhat úcty právem, ale aby se lidská slušnost spolu s podanou pomocnou rukou a upřímností stala tím, co dává každý z nás druhým,“ konstatuje dále Denisa Rohanová. „Slovy Karla Kryla ‚Děkuji za nezdar, jenž naučil mě píli, abych mohla přinést dar, byť nezbývalo síly‘, chci poděkovat všem, kdo chtějí dokázat i nemožné, protože to je ten správný motor, který nás všechny může stále pohánět vpřed, a tím nám umožnit budoucnost, jakou jsme si vysnili.“ A na úplný závěr pro ParlamentníListy.cz dodává s nadsázkou: „Vzhledem k tomu, že Blaničtí rytíři ještě nevyjeli, není s námi zle, a stále je tu možnost spokojeně žít v té krásné zemi, kterou nazýváme domovem…“

Psali jsme: Schovali se do mrazáku. Studenti v Praze utíkali před policií. Dvakrát za den. Žižkov a Vinohrady dlouho nezažily Ministryně Dostálová: Dnes máme 1300 samostatných úřadů, kde pracuje přes 13 tisíc úředníků Bartoš (Piráti): Vládní návrh jde sice ke správnému cíli, ovšem špatnou cestou Jan Hřebejk měl den: ,,Na*rat na ruce. Fašouni." Bylo to krvavé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.