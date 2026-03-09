Ještě neletíte, protože letadlo si vzal Petr Pavel, prohlásil Macinka

Minulý týden se řešila kauza předsedy Senátu Vystrčila, který armádním letadlem letěl podpořit české paralympioniky.
Tato kauza zřejmě bude mít pokračování. A to v hlavní roli přímo s prezidentem Pavlem. Prezident v rozhovoru pro ČT prohlásil, že se „věnujeme okrajovým problémům, někdy i hloupostem“. „Proto tady řešíme smsky, repatriační lety, řešíme let předsedy Senátu na olympijské hry, ale přitom tady probíhají dva konflikty, které mají zásadní vliv na to, jak bude svět v následujících letech, možná i dekádách vypadat. A my o tom nevedeme vážnou a obsáhlou celospolečenskou diskusi. Protože jedině takovou diskusí bychom se mohli dopracovat k tomu, že si možná ti soudnější občané řeknou: Tady opravdu jsou důležitější věci k tomu, co bychom měli vědět. A ne se věnovat věcem, které sice plní titulky na sociálních sítích a v médiích, ale vlastně nic moc neřeší,“ uvedl prezident.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co ovšem odmítl, je, že by vláda řešila hlouposti, když se snaží dostat české občany ze zemí Blízkého východu domů repatriačními lety. „Řešit osudy stovek českých rodin, které se náhle ocitly v nesnázích, fakt není hloupost. K dnešnímu dni jsme pomohli už více než 1500 lidem,“ pochlubil se.
A poslal zbylým uvízlým Čechům vzkaz. Ovšem s nepřímým obviněním. „Vydržte, vyzvedneme vás. Jen co jediné letadlo, které má příslušná povolení, dnes odpoledne odveze prezidenta Pavla na jeho návštěvu Pobaltí. Nejste pro nás hloupostí,“ uvedl a nepřímo tak obvinil prezidenta, že jeho „výlet“ do Pobaltí zdržuje repatriaci.
