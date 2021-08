Bradáčová mluvila o procesu s Babišem. Teď se znovu zamotal, jeden svědek změnil výpověď

reklama

Server Aktuálně.cz včera přinesl informaci, že Andrej Babiš (ANO) podal návrh na zastavení svého trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Dne 31. srpna přitom vyprší lhůta, dokdy má příslušný státní zástupce Šaroch rozhodnout, jestli obžaluje premiéra. Mění ten nový návrh Andreje Babiše něco na této lhůtě, nebo stále platí, že to rozhodnutí, jestli bude pan premiér obžalován, nebo ne, padne do konce srpna? „Já bych si nejprve dovolila vysvětlit onen vzájemný vztah dozoru a dohledového státního zástupce. Vrchní státní zastupitelství v Praze vykonává ve věci dohled, což lze zjednodušeně říci, že vlastně kontroluje postupy dozorového státního zástupce. A v rámci tohoto dohledu stanovil státní zástupce vrchního státního zastupitelství lhůtu do konce měsíce srpna pro rozhodnutí ve věci. Ať již bude jakékoliv,“ započala vysvětlování Bradáčová.

„Ať již bude podána obžaloba či bude rozhodnuto o zastavení, nebo státní zástupce přijme jiný typ rozhodnutí. Nechci vůbec presumovat dopředu. Ovšem mělo to svoji výhradu, kterou jsem i veřejně sdělila. Tato lhůta, ten termín byl stanoven za situace, že obhajoba nebude doplňovat dokazování. Respektive nebude přednášet státnímu zástupci návrhy na doplnění dokazování, na což má samozřejmě právo, může doplňovat nové důkazy do věci, a může také navrhovat provedení nových důkazů. S každým takovýmto návrhem se musí státní zástupce ve svých úvahách vypořádat. Buď jej odmítnout, nebo důkazy doplnit. To už vím od dozorového státního zástupce, že takovéto návrhy obhajoba uplatňuje a jedním z těch návrhů, který může rovněž učinit, je i návrh na samotné zastavení trestního stíhání. I tímto návrhem se musí státní zástupce zabývat a vypořádat jej,“ dodala Bradáčová.

„Současně ještě chci říct, že se objevila v mediálním prostoru informace o možném svědkovi, který již ve věci vypovídal a rozhodl se, alespoň dle mediálních sdělení, svou výpověď pozměnit, oproti své původní. A i touto novou skutečností se státní zástupce musí zabývat. Takže já nechci teď říct, zda to stihne, nebo nikoliv, ale je tu řada nových informací, které jsou naplněním té oné výhrady, to znamená, že podle mého názoru, tak jak již umím odhadnout tu dobu, kdy se doplňují důkazy, kdy se zvažují veškeré informace ohledně rozhodnutí, osobně si myslím, že tuto lhůtu nepůjde beze zbytku dodržovat,“ doplnila Bradáčová. Podle jejích slov zřejmě Šaroch podá informace o úkonech, které ještě musí provést pro to, aby se řádně dle trestního řádu vypořádal s veškerou obhajobou a návrhy obhajoby.

Co je v podání Andreje Babiše, Bradáčová neví. „Jeho obsah studuje dozorový státní zástupce, nikoliv dohledový. „Záleží na úvaze dozorového státního zástupce, zda se vypořádá s těmi důkazními návrhy jakožto s nadbytečnými, to znamená, že neuloží provedení těch důkazů, anebo se bude domnívat, že takové nové důkazy mohou změnit rozhodnutí ve věci. Ale to je zcela na úvaze doktora Šarocha,“ poznamenala.

Dotace na stavbu Čapího hnízda byla poskytnuta v roce 2008, celý případ se vyšetřuje od roku 2015. Celou tu dobu Andrej Babiš a jeho právníci mohli navrhovat důkazy, vypovídali. Je možné, aby se po šesti letech objevily nové věci, které by případně mohly vést k prodloužení lhůty? „Já jsem neřekla, že se objevily nové věci. Já jsem mluvila o dikci zákona, která umožňuje kdykoliv v průběhu řízení obhájcům přinášet návrhy i nové důkazy ve věci, těmi novými důkazy se rozumí nové informace a je to skutečně právo obhajoby. A toto právo patří obhajobě po celé trestní řízení bez ohledu na to, jak to řízení dlouho probíhá,“ dodala. Státní zástupce však může rozhodnout, že takovým návrhům nevyhoví, protože se jedná o návrhy, které nemohou změnit jeho rozhodnutí ve věci. „Vypořádat musí ale takovéto návrhy dozorový státní zástupce,“ řekla.

Zároveň uvedla, že celá věc rozhodně není právně ani skutkově jednoduchá. „Zdánlivě se zdá být jednoduchou, ale ta jednoduchá zdánlivost představuje velmi složité řešení. Rozhodně bych nezařadila tuto věc mezi jednoduché skutkově a právně trestní věci, to rozhodně ne,“ uvedla.

