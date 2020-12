Brusel ústy Jourové vypustil na světlo nový plán. Takto se bude bránit demokracie v celé EU

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 4064 lidí hodlá podle Evropské komise řešit problémy, jimž „čelí naše demokratické systémy v souvislosti s rostoucím extremismem a pociťovaným odcizením mezi politickými představiteli a veřejností“.



„Stanoví opatření pro podporu svobodných a spravedlivých voleb, posílení svobody sdělovacích prostředků a boj proti dezinformacím,“ myslí si Komise o plánu, který navrhne právní opatření týkající se politické reklamy či má vést k přepracování kodexu zásad boje proti dezinformacím.



„S probíhající digitální revolucí musejí mít občané možnost volby, a to v situaci, kdy mohou svobodně vyjadřovat názory. Skutečnost musí být odlišena od fikce a svobodná média a občanská společnost musí mít možnost účastnit se otevřené diskuse bez nepřátelského vměšování. Proto EU podniká kroky ke zlepšení odolnosti našich demokracií v EU,“ zní od předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové. Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Evropský akční plán pro demokracii se má soustředit do trojice pilířů. Prvním z nich je „propagace svobodných a spravedlivých voleb“. Komise má v rámci něho navrhnout právní předpis týkající se transparentnosti sponzorovaného politického obsahu a zrevidovat pravidla pro financování evropských politických stran.



Řešit se má kybernetická ochrana voleb a zapojení občanů a „evropské mládeže“. „Komise uspořádá akci na vysoké úrovni, na níž se setkají různé úřady, aby se zabývaly problémy souvisejícími s volebními procesy a aby občanům umožnily účastnit se demokratického procesu jako voliči a kandidáti. Zdravá demokracie závisí na zapojení občanů a aktivní občanské společnosti, a to nejen v době voleb. Za tímto účelem podporuje akční plán využívání strukturálních fondů EU a financování dostupného v rámci nového programu Kreativní Evropa a zdůrazňuje význam aktivní účasti mladých lidí, což je zásadní prvek Strategie EU pro mládež. EU rovněž zkonsoliduje kapacitu volebních pozorovatelských misí EU ve třetích zemích,“ nastiňuje plán.



Druhým pilířem má být „posílení svobody a plurality sdělovacích prostředků“. Komise v něm tvrdí, že „zvýšila intenzita fyzických a on-line hrozeb a útoků zaměřených na novináře“, a proto v příštím roce navrhne doporučení, které má čelit zejména „výhrůžkám namířeným proti novinářkám“. Má být zaveden i „monitor vlastnictví sdělovacích prostředků“. Fotogalerie: - Eurokvóty nechceme

Dalším krokem je boj proti dezinformacím. Pod tím Komise chce bojovat proti zahraničnímu vměšování a v příštím roce upřesní další pokyny. „Komise a vysoký představitel rovněž přijmou další opatření, která posílí odolnost našich společností a mezinárodní partnerství,“ zní ve zprávě.



Plán má být prováděn do roku 2023 a Evropská komise s ním počítá i ve vztahu s evropským mechanismem právního státu. Ten přitom již dlouhodobě kritizuje Maďarsko s Polskem a je také důvodem, proč tyto dvě země blokují přijmutí společného evropského rozpočtu. Plán totiž počítá s tím, že by země dostávaly evropské peníze, pouze pokud bude „dodržování principů právního státu“ splněno. Lídři obou států se obávají, že by pod tuto formuli šlo schovat například přijmutí povinných migračních kvót.



„Po přijetí současného návrhu by neexistovala žádná překážka v propojení vyplácení fondů členským zemím s podporou imigrace a (překážka) ve vydírání zemí, které se staví proti imigraci, rozpočtovými sankcemi,“ varoval maďarský premiér Viktor Orbán. Psali jsme: Orbán a Polsko zatrhli Bruselu tipec. A zevnitř EU se teď ozývá řev. Chyba je prý jinde Fotogalerie: - Osiřelý europarlament

Věra Jourová tvrdí, že plán „využívá příležitosti a výzvy digitálního věku“: „Demokracii nelze považovat za samozřejmost. Je třeba o ni pečovat a chránit ji. Cílem našeho plánu je chránit a podporovat smysluplnou účast občanů a umožnit jim činit svá rozhodnutí ve veřejném prostoru svobodně a bez manipulace. Pravidla musíme aktualizovat, abychom dokázali využít příležitostí a výzev digitálního věku. Plán navrhuje opatření pro zvýšení ochrany novinářů a boj proti dezinformacím a vměšování, která zároveň plně chrání svobodu projevu.“



„Evropská unie není jen o politických stranách a politice, pravidlech nebo předpisech, trzích nebo měnách. Je to především o lidech a jejich aspiracích. Jde o to, aby lidé stáli spolu. Za jejich svobodu, za jejich hodnoty, jednoduše za lepší budoucnost,“ uvádí pak oficiální twitterový účet Evropské komise.

