Brutálnost. Ani to neskrývají. Drsná slova o novinářích, kteří ničí Turka

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Jiří Weigl, někdejší hradní kancléř z časů prezidentování Václava Klause, doplnil, že celé jednání o vládě zkomplikoval zásah novinářů, kteří poukázali na věty, které Filip Turek údajně psal před deseti a více lety.
„Já jsem velmi nemile překvapen a zaskočen tím, jakým způsobem byla ta poměrně jasná povolební situace komplikována celou tou kauzou kolem Filipa Turka a jeho údajných výroků kdysi v mládí. Mě ani tolik nezajímá, co si jaký mládenec před patnácti lety kde povídal, jaké nehoráznosti, ale spíše ta brutalita toho zásahu do toho vyjednávání o nové vládě. Ti novináři, kteří to kompro spustili, tak ani neskrývají to, že bylo připraveno dávno před tím a jenom se čekalo na ten správný okamžik,“ konstatoval Weigl.
Jedním dechem dodal, že se v Česku na jedné straně mluví o dezinformacích, ale na straně druhé zde kdosi do veřejného prostoru hodil „informační špek“, těžko ověřitelný, který zasahuje do výsledku voleb. Který ovlivňuje i vítěze voleb. Podle Weigla se tady nabízí otázka, zda náhodou nejde o jakousi zpravodajskou hru. A kdyby byla, bude to podle Weigla špatná zpráva pro českou demokracii.
Někdejší ministr zahraničí za lidovce Cyril Svoboda doplnil, že v současné situaci Filip Turek prostě nemůže být ministrem zahraničí. „Tady jsou informace, které vytvářejí celkový obraz. A tento obraz říká, že Filip Turek nemůže být ministrem. Tečka. S touto pověstí to nejde,“ pravil Cyril Svoboda.
Jednání o vládě jinak podle jeho názoru probíhají rychle, ale už je podle něj zkrátka a dobře jasné, že Turek nebude ministrem. A je otázka, zda vůbec někdy očistí svou pověst. Pokud se mu to vůbec podaří, tak to bude podle Cyrila Svobody trvat velmi dlouho.
Když znovu dostal slovo profesor Jan Kysela, vyjádřil se nejen k Turkovi, ale k Motoristům obecně. Poznamenal, že jeden jejich kandidát je „zřejmě prodejce aut“, druhý je zpěvák a třetí je dlouholetý tajemník Václava Klause. Otázkou je, zda v těchto pozicích bylo možné získat zkušenosti k tomu, aby bylo možné cokoli řídit.
Cyril Svoboda kontroval, že pokud je to opravdu tak špatné, tak se může chopit slova některá z dnešních vládních stran a říct „pane Babiši, my jsme připraveni, my tady zakopáváme příkopy“. Mohly by podpořit Babišovu vládu bez toho, aby si kladly nějaké podmínky, a pak ani SPD, ani Motoristé ve vládě nebudou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák