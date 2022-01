Bude veselo, už zítra. Okamura pohrozil Fialově vládě

reklama

Miloš Zeman před pár lety řekl: Suchá je skýva opozice. Nebude pro SPD ještě trošku sušší? „Tak já si myslím, že tu opoziční práci jsme začali dělat dobře, viz minulý týden v pátek jsme zablokovali ve Sněmovně projednávání tzv. korespondenční volby, kterou tady tlačí vláda, protože to vytváří prostor pro manipulace a pro různé podvody. A samozřejmě této vládní koalici jde o to ovlivnit prezidentskou volbu. Takže vidíte zároveň, jak víte, my jsme zdvihli to téma netransparentního financování STAN. A právě kvůli SPD se odložilo téměř o den hlasování o důvěře vládě, takže vidíte, že tu opoziční práci děláme. Naopak pětikoalice se při řízení schůze, viz paní Richterová, zamotala, protože se nevyznají – a to je samozřejmě voda na náš mlýn,“ poznamenal Okamura.

Obstrukce ani zdržování však Okamura nepovažuje za nosnou cestu. „Vždy budeme na prvním místě prosazovat program SPD a nosným bodem té naší práce je jednat s ostatními politickými stranami, pakliže jednat chtějí, a samozřejmě prosazovat náš program. My jsme konstruktivní a my jsme nikdy nebyli silou ve Sněmovně, která by se hádala, nebo politikařila. My jsme prosazovali program. Proto se nám mimochodem i v minulém volebním období podařilo prosadit návrhy SPD jako paušální daň pro živnostníky,“ podotkl Okamura.

Současná vláda podle jeho slov nechce s hnutím SPD o ničem jednat. „My jsme nabídli jednání, já se vždy chovám konstruktivně – a oni odmítli jakékoliv jednání o programu SPD. Takže nechtějí jednat a my budeme v souladu s jednacím řádem, se zákonem o jednacím řádu a demokraticky budeme tou nejtvrdší možnou opozicí. A holt se musí trochu probrat,“ řekl Okamura.

Moderátorka Terezie Tománková se následně Okamury zeptala na to, zda není příliš osobní vůči nové předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) i vůči Olze Richterové (Piráti). „Určitě osobní nejsem. Já mám ženy rád,“ poznamenal Okamura, moderátorka se však obou dam zastala, že jí připadá, že je příliš školí. „Paní Richterová s paní Pekarovou, jak víte, tak tady peskovaly celá léta ostatní, jak jsou neschopní, jak to dělají špatně. Paní Richterová měla být ministryní práce a sociálních věcí, a když to vidíte, že se ani po čtyřech letech ve Sněmovně nedokáže připravit, tak já si myslím, že to je spíš nastavení zrcadla,“ byl stále kritický Okamura.

Své pak Okamura řekl k pandemickému zákonu. „Doufám, že vládní koalice pochopí tu situaci, že prostě nelze tady válcovat všechno a tady házet víc než půl milionu hlasů voličů SPD do kanálu, jako to dělají. A ten pandemický zákon, my s ním zásadně nesouhlasíme a uděláme všechno pro to, aby samozřejmě neprošel,“ sdělil Okamura. „Už můžu avizovat teď, že každý z našich poslanců se bude chtít k tomu vyjádřit. Ale pojďme si aspoň jednou větou říct tu pointu. Ten pandemický zákon tato vláda, tato pětikoalice, aby nemusela říkat, že chce vyhlašovat nouzový stav v nějakých krizových situacích, tak v podstatě do takzvaného pandemického zákona, který končí teď 28. února, tak oni ho chtějí prodloužit na neurčito a překlopili do něj v postatě všechna omezení v rámci nouzového stavu. To je přece úplně nepřijatelné i z hlediska ústavy, aby jedna osoba, ministr zdravotnictví, nebo ministr vnitra a ministr obrany, jak je tam nově napsáno, prostě si direktivně určovali: Vy nesmíte chodit do práce, vy nesmíte za zábavou, vy se nesmíte navštěvovat, to je přece protiústavní!“ rozhorlil se Okamura.

„Ať toho nechají, těchto totalitních praktik,“ dodal. Podle jeho slov bychom se měli vracet do normálního života. „Pandemický zákon, to je opravdu útok na demokracii. Útok na ústavní svobody občanů,“ sdělil.

Závěrem se Okamura vyjádřil i ke korespondenční volbě. „Korespondenční volba, to je opravdu velký problém. Volba má být tajná. A my to máme v ústavě, že se Poslanecká sněmovna i Senát volí tajně. To znamená dneska jde občan za plentu, tajně tam odvolí, hodí do urny hlas, takže ten hlas nejde s občanem identifikovat. V tom spočívá tajná volba. Aby třeba nemohl být občan následně perzekvován, jako se říká, že někde v nějakých tajných režimech, a tak dále. Ale ta korespondenční volba dokonce nesplňuje ani ten ústavní atribut té tajnosti. Protože v podstatě někdo vyplní korespondenční lístek, například za přítomnosti ostatních příbuzných, politických neziskových organizací, jako tomu bylo v USA. Potom se samozřejmě ty obálky někam pošlou a můžou být problémem jako v Rakousku, kde se opakovalo druhé kolo těch druhých prezidentských voleb, kde se obálky otevíraly snad někdy předem, byly tam i různé další podvody,“ sdělil Okamura. Podle něj jsou podvody a manipulace cílem. „Tato vládní koalice chce přímo ovlivnit prezidentskou volbu. A já si myslím, že to je špatně, že ten současný systém prostě bychom měli chránit,“ dodal.

