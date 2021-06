Budeme se mít lépe? Zapomeňte. Profesor Bárta o covidem zbídačeném Česku

Čekají nás roky plné dřiny, potu a slz. Bude trvat roky, než se vzpamatujeme z covidové krize. Egyptolog Miroslav Bárta vyslovil důrazné varování a sdělil lidem, aby zapomněli na to, že se mohou mít stále lépe a lépe, jak to slibují politici. Nemohou. Zvláště dnes ne. Pozor bychom si podle egyptologa měli dát i na provozovatele sociálních sítí, kteří se snaží rozhodovat o tom, co je správné, a co špatné.

Známý český egyptolog Miroslav Bárta v rozhovoru na serveru Kupředu do minulosti upozorňuje, že je nesmysl věřit, že se můžeme mít stále jen lépe a lépe, jak nám to v předvolebním klání rádi slibují politici. Lidé by si podle něj měli uvědomit, že se musejí začít starat o svou planetu.

„Myslím, že velká řešení začínají malými kroky u nás samotných, a vždy to tak v dějinách bylo, že docházelo k pozitivním přecvaknutím skokově, a uvědomění, že jsme každý z nás součástí této planety a že to zatím nevypadá, že bychom byli všichni schopni tuto planetu naprosto zničit a pak z ní utéct. Takže je to naše místo k žití, a tak si možná můžeme uvědomit, že jsme děti této země a že bychom se k ní tak také měli chovat, a ne ji jenom ničit jenom proto, že je to krátkodobě příjemnější. A když bychom toto dokázali, tak bych se pak už vůbec o osud člověka nebál," pravil Bárta.

V tuto chvíli jsou ale lidé vyděšeni z covidu a v tomto stavu se podle Bárty s lidmi snadno manipuluje.

„Protože většina lidí v tuhle chvíli ztrácí naději a je k smrti vystrašená, že umře na covid. A strach je nejlepší způsob, jak lid manipulovat,“ upozornil Bárta.

V době postcovidové bychom se podle něj měli připravit na další výzvy, které přicházejí. Jako třeba úkol vyrovnat se s tím, že děti téměř rok nechodily do školy, což se podle egyptologa nedá dohnat. Většina dětí se účastnila distanční výuky, ale část dětí, děti ze sociálně slabých rodin, neměla možnost vzdělávat se na dálku, protože ani doma nemají počítač.

„Čekají nás roky dohánění. Nečeká nás bezbolestný, bezstarostný svět, ale spousta let, kdy, pokud to budeme myslet vážně, budeme napravovat a dohánět. Z logiky a z podstaty věci to nemůže být jinak. To nebude tak, že proočkujeme populaci, u nás asi o rok později než zbývající svět. Ale to byla nadsázka, doufám…,“ poznamenal.

„Ale škody budou obrovské. Vůbec netušíme, co všechno, kromě covidu, způsobila zanedbaná péče. Jsou to násobky případů psychických problémů, partnerské problémy, vztahové problémy, a nemluvím teď o vzdělanosti této společnosti. Od politiků slýcháme, jak je vzdělanost důležitá, ale že by se něco významně měnilo, tak nemění. Takže tato společnost, budu parafrázovat Churchilla: ‚Pokud to myslíme vážně se svou budoucností, čeká nás jenom dřina, pot a slzy.‘ Nic jiného, to je potřeba si přiznat. Ale samozřejmě každý politik, který bude toto říkat, bude, obávám se, těžce nepopulární. Kdyby byl populární, tak křičím: ‚Sláva, tato země se změnila!‘,“ zdůraznil.

Pokud je v této zemi více než 800 tisíc lidí v exekuci, jde o nemalou masu občanů, kteří dnes a denně musejí řešit otázku, zda budou mít co dát dětem k večeři. Tato otázka je zaměstnává natolik, že nemají čas rozlišovat dezinformace od informací a poslouchat věty o tom, že se člověk musí uskromnit, aby se planeta Země uzdravila. Těmto lidem je, říká Bárta, třeba pomoct.

Vedle toho se podle Bárty budeme muset vyrovnat s tlakem provozovatelů sociálních sítí, kteří se dnes snaží rozhodovat o tom, co je správné, a co špatné.

„Čím dál víc zažíváme odvrácenou stranu sociálních sítí, které se chovají jako vládci světa, rozhodují o tom, komu službu poskytnou, a komu ne. A nemluvím jenom o prezidentovi Trumpovi. A i právníci v posledních měsících dávali najevo, jak velkou výzvou do budoucna je, zda tolerovat firmy, které nabízejí službu, a pak se rozhodnou třídit lidi na ty, kterým tuto službu poskytnou, a kterým ne. A to nemluvím o naprosto příšerných extrémech typu, že někdo oslavuje narozeniny nechvalně známého německého vůdce z minulého století, tam je to samozřejmé. Ale myslím, že to spěje k tomu, že tady bude obrovský tlak na to, tyto rozdělit, tak jak to Američani ve svých dějinách udělali už několikrát, když třeba dělili Rockefellerovo impérium, ze kterého vzniklo sedm sester, protože jinak bude negativní síla sociálních sítí stále sílit. A to i proto, že svět je rozpolcen, a projevy nenávisti, které sítě umožňují, jsou už dnes na můj vkus extrémní,“ varoval.

