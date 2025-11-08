Europoslanec Zdechovský vyhrál v loterii

08.11.2025 10:22 | Monitoring

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vyhrál ve sportce přes 933 tisíc korun a rozhodl se celou částku věnovat na charitu. Svou výhru oznámil na platformě X, kde zveřejnil screenshot s výsledkem. Příspěvek okamžitě vyvolal vlnu ohlasů, od gratulací až po otázky, proč vůbec sází.

Europoslanec Zdechovský vyhrál v loterii
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Europoslanec Tomáš Zdechovský se stal výhercem druhého pořadí ve sportce. Na jeho tiket připadla výhra 933.552 korun. O výsledku informoval na síti X, kde přidal i snímek s oznámením výhry.

„Občas si lidé vsadí pár korun… tak hezký večer,“ oznámil Zdechovský s nadsázkou. 

„Půl milionu dám na opravu kostelů na Broumovsku, Kráboši a svaté Anny v Libavé. Zbytek rozdělím konkrétním lidem v České republice, kteří potřebují pomoc,“ uvedl pro média.

Zdechovský vyhrál druhé pořadí ve sportce, v němž se částky obvykle pohybují mezi stovkami tisíc a několika miliony korun v závislosti na aktuálním jackpotu. Tentokrát si výherce odnáší 933.552 korun.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Profil

Pod příspěvkem, kde Zdechovský oznámil výhru, se během několika hodin objevily desítky reakcí. Většina lidí mu gratulovala, ale objevily se i poznámky, které ukazují, že veřejnost jeho gesto vnímá různě.

Někteří se pozastavili nad tím, proč vlastně sází, když pak všechny peníze dává na charitu. Jiní si ověřovali, zda opravdu mluví pravdu – podle výsledků na stránkách SAZKA a.s. skutečně v uvedeném tahu padla výhra, o které mluví.

Mnoho komentujících gesto ocenilo. „Gratulace a to, že to dáte celé na charitu, je hezké gesto, takže nejste jen populistické hovado, co sbírá lajky,“ napsal jeden z uživatelů. 

Všichni mu ve směs gratulovali, někteří mu dokonce doporučovali, že si měl finance užít a dát na charitu jenom část. Objevil se i ostřejší komentář „kokoti mají vždycky štěstí“, ale jiní na to reagovali tím, že se ozve mnoho závistivců, které Zdechovský svou výhrou zvedne ze židle.

Některé lidí také zajímalo, proč vůbec sází, když bere statisíce měsíčně. Konstatovali, že „vyhrává ten, kdo to nejméně potřebuje“.

Jedna z diskutérek to celé shrnula ironicky: „Komentující opět nezklamali. Necháte si to, jste idiot; věnujete na charitu, jste idiot taky. Pokud toto neuděláte tak a tak, a nepošlete konkrétně tam a tam. Není povinnost to hlásit ani věnovat,“ napsala Dora.

Podle zákona se výhry v loterii daní až od částky přesahující jeden milion korun, takže Zdechovský tuto výhru obdrží v plné výši. Sportka patří mezi nejtradičnější české loterie, losuje se už od roku 1957 – a pravděpodobnost výhry v druhém pořadí je přibližně jedna ku dvěma milionům.

Natálie Brožovská

