Budu první obětí koronaviru. Chtějí na mě „zakleknout“, obává se expertka ze soukromé laboratoře, v níž odhalili nakažené osoby

Ta úvodem uvedla, že si velmi těžko zvyká na mediální pozornost. „Celý život žiju jako laboratorní myš, moje práce, moje hobby, všechno, co mám ráda, je v laboratoři a toto je život zcela neintrovertního typu. Takže tyto extrovertní aktivity a záře reflektorů namísto přítmí laboratorního je zcela neobvyklá situace. Ale nechci si na to zvykat, ale držím se, doufám,“ poznamenala Peková.

„Až potom jsem trošku nevybíravým jazykem se vyjádřila o tom, ať už to skončí, požádala jsem pana ministra o jaksi regulérnost informací. To se potom objevilo v médiích, já jsem se omluvila a doufala jsem, že tím to celé skončí,“ sdělila Peková. O tom, jak tato informace vznikla, má své hypotézy. „A v případě, že přežijeme koronavirovou epidemii, měl by si pan ministr trošku vyčistit v řadách svých podřízených,“ dodala.

Laboratoř Pekové se věnuje rozsáhlému veterinárnímu programu. „Nákaza, která přichází od netopýrů, jako zoonóza, ta patří do naší gesce. To je to, co máme my tady vyšetřovat. Takže když jsem viděla, že se to stalo, že se z Wu-chanu šíří tato věc, tak jsem si přečetla návody, jak ten virus detekovat. Práce byla jednoduchá, jak postavit ten test, aby byl funkční,“ sdělila Peková, která se považuje za jednoho z nejlepších stavitelů testů pro molekulární mikrobiologii v zemi.

O tomto svém postupu dle svých slov informovala hlavní pražskou hygieničku Zdeňku Jágrovou, která jí odvětila, že je to skvělé, protože se zcela jistě u nás případy objeví a bude potřeba testovat lidi na ulici. Následně prý Jágrová informaci o ceně za její výkon rozšířila na podřízené hygienické stanice. „Jsem lékařka a sem se řítí neštěstí, proto jsme testy nabídli za cenu obvyklou, jsou to korunové položky,“ sdělila Peková, že cena je 1 264 korun včetně DPH.

Mikrobioložka následně ve své laboratoři skutečně odhalila dva případy nákazy koronavirem. „To byl asi poslední hřebík do naší rakve,“ sdělila k nízké ceně Peková, protože jinde se testuje až za pět tisíc. Zároveň upozornila na díru v systému. „Systém měl být neprůstřelně připraven. Že nikdo neunikne, kdo tu nákazu má, že se nebude pohybovat volně v populaci. Tyto informace neustále zněly z nejvyšších míst, ať jsou všichni v klidu. Systém však každého neodchytil, v průběhu dvou dnů jsme náhodně odchytili dva,“ sdělila Peková. Podle ní se stát také aktivně brání sběru dat o nakažených.

Následně jí ministerstvo další testování zakázalo. Podle jejích slov na ni chtějí nyní navíc zakleknout. „Potvrdily mi to tři zdroje,“ uvedla. Ona sama s nadsázkou říká, že bude první obětí koronaviru. „Neumřu ale na ten virus, ale na ten stát, který prostě po mně šlape, řekněme, z důvodů, které se nedají nahlas říct, aniž by to způsobilo nějaké negativní konotace,“ sdělila.

