„Extremisti“, „Manipulace!“ Richterová a Šichtařová v zuřivé hádce. To tu ještě nebylo

07.09.2025 17:45 | Monitoring

36. epizoda pořadu Terezie Tománkové hostila čtyři političky, které usilují o mandát v blížících se volbách. Olga Richterová (Piráti), Danuše Nerudová (STAN), Jana Maláčová (SOCDEM) a Markéta Šichtařová (ekonomka a komentátorka).

Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Olga Richterová a Markéta Šichtařová v Partii.

V úvodu debaty si vzal slovo analytik agentury STEM, která dnes zveřejnila aktualizované volební průzkumy. „Vidíme nějaké opravdu drobné korekce ve smyslu drobného poklesu u hnutí ANO nebo u koalice SPOLU.“ Podle analytika Kratochvíla Stačilo! výrazně posílilo, hranici pro vstup překročili Motoristé. ANO i SPOLU mírně ztratily.

Tománková pak začala u Olgy Richterové z Pirátské strany, kdy ji zajímala strategie a cíle kampaně. „Piráti chtějí být třetí. Zmiňujete explicitně, že chcete přeskákat SPD, ale vy musíte ještě přeskočit hnutí STAN, které vůbec nezmiňujete. Jak to?“ Richterová nezmínila vládní STAN a soustředila se na opoziční SPD. „Co jsme si vytyčili jako věc důležitou pro naši zemi, je porazit extremistické hnutí SPD nebo také někdy, a soudně to bylo potvrzeno, označované za parlamentní fašistické hnutí.“ Tománková se pak znovu marně domáhala nějaké reakce na STAN, než nechala reagovat Markétu Šichtařovou. „Já nevidím vůbec nic extremistického na tom, že já hodlám bojovat proti extremismu a proti veškerému progresivismu, jehož vy jste totálním symbolem,“ vrátila Richterové slovní políček Šichtařová. 

VIDEO: Hádka Richterové a Šichtařové v závěru první části Partie 


Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

97%
1%
2%
hlasovalo: 9279 lidí
Moderátorka pak téma posunula ke státnímu rozpočtu a ambicím ministra vnitra za STAN Víta Rakušana. „Starostové do čela, říkáte... Vít Rakušan si řekl o premiérské křeslo. Není to trošku... dovolte mi ten výraz, nepatřičné s deseti procenty?“ vybídla Tománková Danuši Nerudovou. „My chceme udržitelné finance. Na rozdíl od pana ministra chceme daňovou reformu, chceme udržitelný a zejména spravedlivý daňový systém a chceme spoustu dalších věcí. No a to, když chcete prosazovat, tak musíte mít ambici být premiérem,“ bránila europoslankyně svého stranického kolegu.

Jana Maláčová dostala prostor, aby upozornila, že v případě projednávaných žalob na údajně nepřiznané koalice, zejména Stačilo!, se jedná o léta přehlíženou skutečnost u jiných stran. „Podívejte se, když bude Stačilo! ve Sněmovně, tak to bude jazýček na váhách a bude to znamenat, že v žádném případě nebude pokračovat Fialova vláda.“ Podle Maláčové je Stačilo! terčem žalob, protože vstup hnutí do Sněmovny by vyloučil pokračování současné vlády. Terezie Tománková se obrátila i na Danuši Nerudovou s tím, že přece i STAN má na kandidátce zástupce jiného spolku. „Takže vlastně v tom jedete tak trochu všichni,“ zdůraznila Tománková. „Myslím, že skutečně potřebujeme zavést nějakou praxi. A budu velmi ráda, když tady ty podvody na voliče, protože když se podíváte do volebních programů, tak mnohdy jsou naprosto protichůdné,“ odpověděla Nerudová a pokračovala útokem na SPD. „SPD chce minimální mzdu a Svobodní chtějí zrušit minimální mzdu. Čili z mého pohledu je to v podstatě podvod na voliče, kdy ta praxe prostě bude ustálena tak, aby tady k těm podvodům na voliče nedocházelo.“

Šichtařová reagovala a za hlavní problém tu označila stávající volební systém. „Já bych podporovala většinový systém, takový, jaký máme třeba... Nebo prezidentský systém, jako máme v Americe. Ale rozhodně ten systém, který máme tady u nás, je dlouhodobě zcela nefunkční.“ Podle Šichtařové současný systém v České republice oslabuje voliče na úkor administrativního státu. „Nikdo nemůže říci, že u nás máme silné vlády nebo že to u nás dlouhodobě funguje,“ dodala ekonomka.

VIDEO: Druhá část pořadu Partie



Ve chvíli, kdy se Tománková pokusila nastolit jako téma návrh rozpočtu, strhla se slovní přestřelka mezi Richterovou a Maláčovou. „Tak to pirátské nahlédnutí pod pokličku daňového poplatníka stálo minimálně pětačtyřicet miliard,“ nenechala se odbýt Maláčová. „Vy říkáte lež! Vy říkáte ale, že nejsou tam žádné škody. Jediná škoda je, že to Ivan Bartoš nemohl dokončit. On zastavil miliardový penězovod, který založil Andrej Babiš!“ stihla opáčit Richterová, než si vzala slovo zpět moderátorka. Obrátila se na Markétu Šichtařovou, aby popsala největší problém státního rozpočtu. „Co jiného by mělo být krizí, než když se naše ekonomika deindustrializuje?“ upozornila ekonomka, než jí Nerudová skočila do řeči s tím, že jen straší lidi. „Lidi strašíte vy, když říkáte, že na hranicích bude Rus,“ opáčila Šichtařová.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

4%
93%
3%
hlasovalo: 14605 lidí
Závěrečná třetina epizody se nesla v duchu financování zbrojení, když zejména Jana Maláčová vyjádřila přesvědčení, že o závazku NATO v podobě 5 % HDP by mělo být uspořádano lidové referendum, tak jako o dalších zásadních otázkách. „Čili byste třeba lidi nechala hlasovat o tom, jestli se mají snížit daně?“ ptala se dál Tománková. „Já si myslím, že je to o tom, že by, jak bude nastavená ta hranice, zdali sto tisíc lidí, čtyři sta tisíc lidí. To jsou různé modely a v Evropě známe všechny tyhle věci. A jestli chceme posílit přímou demokracii? No, samozřejmě,“ pokračovala v projevu Maláčová, než ji Olga Richterová obvinila ze lhaní. „Mně to připadá úplně komické. Někdo, kdo kandiduje za komunisty, říká, že chce posílit přímou demokracii. Jak může na kandidátce komunistů někdo posilovat demokracii?“ přisadila si i Nerudová. „Ale bývalý komunista, rozvědčík Petr Pavel, byl taky zvolen celým národem v přímé volbě,“ opáčila Maláčová. 

„Paní Markéto Šichtařová, vy byste hlasovala jak, v tom případném referendu o setrvání, či vystupování z NATO?“ vznesla moderátorka dotaz. „Dvě referenda, která prosazujeme, jsou o vystoupení z Evropské unie a o tom, zda setrvat v NATO.“ Potvrdila Šichtařová, ale dodala, že jim musejí předcházet dohody se sousedními zeměmi. Na stejnou otázku Olga Richterová zdůraznila, že přestože podporuje referendum, tak je namístě i obava o stávající mezinárodní závazky a smlouvy, kterých je Česká republika součástí. 

Článek obsahuje štítky

Markéta Šichtařová , Olga Richterová , Terezie Tománková , Danuše Nerudová , Jana Maláčová

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Myslíte si, že by referendum mělo být ukotveno v naší ústavě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Martin Huml

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Jak to je?

Vy tvrdíte, že byste nikdy nepodpořil plošné šmírování komunikace, ale váš bývalý náměstek Profant potvrdil pravý opak. Tak jak to je? Já upřímně nevím, ale možná věřím teď spíš Pirátům, protože jste to byl právě vy, kdo chtěl zavádět i cenzuru na internetu, i když vy jste to nazýval vznešeně jako b...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

