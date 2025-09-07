„Extremisti“, „Manipulace!“ Richterová a Šichtařová v zuřivé hádce. To tu ještě nebylo

V úvodu debaty si vzal slovo analytik agentury STEM, která dnes zveřejnila aktualizované volební průzkumy. „Vidíme nějaké opravdu drobné korekce ve smyslu drobného poklesu u hnutí ANO nebo u koalice SPOLU.“ Podle analytika Kratochvíla Stačilo! výrazně posílilo, hranici pro vstup překročili Motoristé. ANO i SPOLU mírně ztratily.
Tománková pak začala u Olgy Richterové z Pirátské strany, kdy ji zajímala strategie a cíle kampaně. „Piráti chtějí být třetí. Zmiňujete explicitně, že chcete přeskákat SPD, ale vy musíte ještě přeskočit hnutí STAN, které vůbec nezmiňujete. Jak to?“ Richterová nezmínila vládní STAN a soustředila se na opoziční SPD. „Co jsme si vytyčili jako věc důležitou pro naši zemi, je porazit extremistické hnutí SPD nebo také někdy, a soudně to bylo potvrzeno, označované za parlamentní fašistické hnutí.“ Tománková se pak znovu marně domáhala nějaké reakce na STAN, než nechala reagovat Markétu Šichtařovou. „Já nevidím vůbec nic extremistického na tom, že já hodlám bojovat proti extremismu a proti veškerému progresivismu, jehož vy jste totálním symbolem,“ vrátila Richterové slovní políček Šichtařová.
VIDEO: Hádka Richterové a Šichtařové v závěru první části Partie
Jana Maláčová dostala prostor, aby upozornila, že v případě projednávaných žalob na údajně nepřiznané koalice, zejména Stačilo!, se jedná o léta přehlíženou skutečnost u jiných stran. „Podívejte se, když bude Stačilo! ve Sněmovně, tak to bude jazýček na váhách a bude to znamenat, že v žádném případě nebude pokračovat Fialova vláda.“ Podle Maláčové je Stačilo! terčem žalob, protože vstup hnutí do Sněmovny by vyloučil pokračování současné vlády. Terezie Tománková se obrátila i na Danuši Nerudovou s tím, že přece i STAN má na kandidátce zástupce jiného spolku. „Takže vlastně v tom jedete tak trochu všichni,“ zdůraznila Tománková. „Myslím, že skutečně potřebujeme zavést nějakou praxi. A budu velmi ráda, když tady ty podvody na voliče, protože když se podíváte do volebních programů, tak mnohdy jsou naprosto protichůdné,“ odpověděla Nerudová a pokračovala útokem na SPD. „SPD chce minimální mzdu a Svobodní chtějí zrušit minimální mzdu. Čili z mého pohledu je to v podstatě podvod na voliče, kdy ta praxe prostě bude ustálena tak, aby tady k těm podvodům na voliče nedocházelo.“
Šichtařová reagovala a za hlavní problém tu označila stávající volební systém. „Já bych podporovala většinový systém, takový, jaký máme třeba... Nebo prezidentský systém, jako máme v Americe. Ale rozhodně ten systém, který máme tady u nás, je dlouhodobě zcela nefunkční.“ Podle Šichtařové současný systém v České republice oslabuje voliče na úkor administrativního státu. „Nikdo nemůže říci, že u nás máme silné vlády nebo že to u nás dlouhodobě funguje,“ dodala ekonomka.
VIDEO: Druhá část pořadu Partie
Ve chvíli, kdy se Tománková pokusila nastolit jako téma návrh rozpočtu, strhla se slovní přestřelka mezi Richterovou a Maláčovou. „Tak to pirátské nahlédnutí pod pokličku daňového poplatníka stálo minimálně pětačtyřicet miliard,“ nenechala se odbýt Maláčová. „Vy říkáte lež! Vy říkáte ale, že nejsou tam žádné škody. Jediná škoda je, že to Ivan Bartoš nemohl dokončit. On zastavil miliardový penězovod, který založil Andrej Babiš!“ stihla opáčit Richterová, než si vzala slovo zpět moderátorka. Obrátila se na Markétu Šichtařovou, aby popsala největší problém státního rozpočtu. „Co jiného by mělo být krizí, než když se naše ekonomika deindustrializuje?“ upozornila ekonomka, než jí Nerudová skočila do řeči s tím, že jen straší lidi. „Lidi strašíte vy, když říkáte, že na hranicích bude Rus,“ opáčila Šichtařová.
„Paní Markéto Šichtařová, vy byste hlasovala jak, v tom případném referendu o setrvání, či vystupování z NATO?“ vznesla moderátorka dotaz. „Dvě referenda, která prosazujeme, jsou o vystoupení z Evropské unie a o tom, zda setrvat v NATO.“ Potvrdila Šichtařová, ale dodala, že jim musejí předcházet dohody se sousedními zeměmi. Na stejnou otázku Olga Richterová zdůraznila, že přestože podporuje referendum, tak je namístě i obava o stávající mezinárodní závazky a smlouvy, kterých je Česká republika součástí.
