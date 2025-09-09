„Ukřičení, špatně oblečení Češi.“ Maláčová ve varu z videa SPOLU

Paní předsedkyně, začněme velmi probíranou událostí... Andrej Babiš se stal terčem útoku, když ho během veřejného vystoupení uhodil oponent do hlavy. Co si myslíte o rostoucí agresivitě na veřejnosti, celkově ve společnosti?
Jsem ráda, že pan Babiš je v pořádku a může se setkávat s voliči, jako to děláme i my ve Stačilo! Je odporné, jak SPOLU v čele s ODS štve proti lidem, kteří s vládou nesouhlasí a kterým se za téhle vlády špatně žije. Vezměte si jejich video, kde lžou, že proti vládě protestují jen ukřičení, špatně oblečení, strhaní lidé, video, kde o mně nebo Kateřině Konečné ODS říká, že jsme zlo. Ano, chceme překazit jejich kšefty, chceme pořádnou kontrolu státních výdajů za poslední roky, chceme brát starosti a obavy lidí vážně. Proto se nás ODS bojí, a proto na nás útočí.
Že násilí do politiky nepatří, je samozřejmost Vzpomeňte si na Slovensko před rokem a půl, kde člověk na premiéra Fica vystřelil. Co by se stalo, kdyby ten „náhlý zkrat“ přišel u člověka, co má místo berlí zbraň.
Předvolební klip SPOLU
Útok na Babiše není ojedinělým případem. Sama jste se dostala do střetu s „odpůrcem“, panem Pšenákem z Oganesjanovy skupiny. Tito lidé pravidelně narušují setkání opozičních politiků s voliči, vyvolávají konflikty a často i poškozují cizí majetek. Vše si cíleně nahrávají a zpeněžují na internetu. Jak by měli politici a policie reagovat na takovéto situace?
Konflikt musí politik ustát. Pamatujete si, jak lidé na sociální demokraty házeli vajíčka v roce 2009 a v novinách se tehdy psalo, jak vajíčko házet, aby doletělo nejdále? To byla taky roztleskávaná kampaň proti opozici. Náš tehdejší europoslanec Jiří Havel před takovými útočníky na jednom meetingu poklekl a nabídl jim růži. Je z toho i ikonická fotka.
S panem Oganesjanem a spol. je to ale jiné. To jsou vandalové a chovají se i hůř, než popisujete. Nebála bych se říct, že jsou to kriminálníci, když čtu, jak na internetu prodává pornografii. Tam ale musí konat policie, protože to jsou veřejně známé věci. A pevně doufám, že policie je razantní. Pan Oganesjan se snaží násilí vyprovokovat, aby pak mohl vydělávat. O žádné myšlenky mu nejde.
V poslední době se čím dál častěji mluví i o narůstajícím napětí mezi jednotlivými politickými tábory. Jak byste vnímala zajištění bezpečnosti politiků, aby se podobné útoky nestaly pravidlem? Jaké kroky by měla vláda přijmout, aby chránila jak politiky, tak i veřejnost?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Lidi vědí, že stát může zajistit vyšší mzdy, levnější byty i levnější základní potraviny i energie. Jenže za vlády, ve které bude ODS, to dělat nebude. Proto ODS stojí hlavně o to, aby voliči opozice byli tak naštvaní na stát a na všechno kolem, že místo hlasu pro Stačilo! zůstanou v pátek a v sobotu 3. a 4. října doma. Ale bez Stačilo! v Poslanecké sněmovně jednak bude pokračovat rozkol ve společnosti, jednak na zájmy těch, co žijí od výplaty k výplatě, pořád nikdo nebude brát ohled.
A základní odpověď na vaši otázku: Když se vláda bude starat o lidi, nebude se nikdo na ulici muset bát.
Pokud se podíváme na nadcházející volby, jak hodnotíte současnou volební kampaň a šance levicových stran?
Ohlasy v Praze, kde vedu kandidátku, jsou dobré. Lidé si stěžují, že v Poslanecké sněmovně nikdo nemluví o tom, jak se žije kuchařkám, ošetřovatelkám nebo řidičům, kteří drží město v chodu, ale nikdo si na ně nevzpomene, protože jejich práce není voňavá, fotogenická a po hříchu ani dobře zaplacená. V Praze je půl milionu lidí, co žijí od výplaty k výplatě a pro ty všechny jsem tu já a kandidátka Stačilo! Důležité je přitom jedno: Kdo chce konec Petra Fialy v čele vlády, ten chce Stačilo! v Poslanecké sněmovně. Bez nás bude Fialova vláda pokračovat. My jsme záruka toho, že pětikoalice skončí na smetišti, kam patří.
Stačilo! vzniklo, aby žádný hlas proti vládě nepropadl a aby v nové Poslanecké sněmovně byla hlasitě slyšet levicová témata. Chtěla bych všechny, kdo uvažují o hlasování na malé strany mimo Poslaneckou sněmovnu, ať si na našich kandidátkách vyberou a dají hlas nám. Jenom tak půjde ODS od válu.
Předseda STAN Vít Rakušan si řekl o post premiéra. Jaký máte názor na tuto jeho ambici? Co byste jako politička doporučila českým voličům, pokud jde o volbu nového premiéra?
Voliči mají volit podle svých zájmů. Stačilo! je tu pro voliče, kterým se kvůli ODS žije hůř, mají drahé energie a bydlení, mají nízké mzdy a musí kupovat drahé potraviny. Když budeme stavět a kupovat nové byty ze státního, tak bude bydlení dostupnější pro všechny. Když půjdeme po nadměrných ziscích supermarketů, budou levnější potraviny. Když zestátníme ČEZ, zlevní v důsledku energie. Lidé nebudou trnout hrůzou, když začne mrznout nebo bude velké vedro.
Pan Rakušan v kampani ale řekl jednu dobrou věc – že s ODS se nedá žádná politika pro lidi dělat. Proč pak ale šel na pivo s panem Fialou, předsedou ODS, aby si potvrdili, že zase budou vládnout SPOLU, to mi zůstává rozum stát.
A kdybyste se ptal na Starosty, ti budou mít před volbami ještě co dělat s Dozimetrem a jeho mrtvými. ODS má zase bitcoinové miliardy. Možná ty korupční skandály je tak silně vedou k sobě.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Fiala a jeho vláda čelí časté kritice za způsob, jakým zvládají současnou ekonomickou situaci. Jak byste hodnotila vládní opatření v oblasti ekonomiky, zejména co se týče inflace a zvyšování životních nákladů? Co byste třeba udělala jinak?
Vláda se rozhodla nedělat nic. Inflace skoro 40 procent od roku 2021 je hlavní vládní vizitka. ODS v čele vlády nebyla ochotná udělat nic pro snížení cen potravin, energií ani bydlení, ani pro zvýšení mezd. Vždyť oni si v lednu přidali tolik, kolik zaměstnanci státu dostávají za celý měsíc. To přeci není normální. V době největšího zdražování, v letech 2022 a 2023, bych se nebála použít zákon o cenách a velkým firmám prostě snížit marže – třeba u základních potravin. Regulovala bych cenu energií tak, jak jsme to dělali do roku 2007. Nebála bych se zvyšovat mzdy a důchody, protože naše ekonomika stojí na domácí poptávce a potřebujeme impuls pro hospodářský růst. Srozumitelně řečeno: Naší ekonomice se daří, když domácnosti věří, že se jim bude žít lépe, a utrácejí za potraviny, zboží i služby. Zvyšování mezd je hospodářsky odpovědná politika. Navíc naše mzdy neodpovídají výkonu naší ekonomiky. Je tam obrovská propast.
Ekonomika ČR se nachází ve složité situaci, a to nejen kvůli globálním krizím, ale i domácím problémům. Jak vidíte možnost obnovy české ekonomiky v příštích letech? A co by pro to měla udělat levicová vláda?
Nebát se podpořit moderní podniky a investovat do modernizace našeho průmyslu a hlavně do služeb. Tlačit na to, aby více peněz, které se tu vydělají, zůstávalo ve zdejší ekonomice – ve mzdách, v investicích do nových technologií, ve státním rozpočtu, když zdaníme největší zahraniční korporace. Podpořit skutečnou hospodářskou soutěž. Jinak ekonomiku může rozhýbat státní bytová výstavba, se kterou program Stačilo! počítá a do které musíme investovat. Stavět ve velkém, klidně i stát, a používat všechny moderní technologie jako dřevostavby či tisk.
Před očima přitom musíme mít i lidi ve službách – v domovech pro seniory a v nemocnicích, ve školních jídelnách, v dopravě, ale i třeba v obecních knihovnách. Počet lidí ve službách bude muset stoupat a Česko je bude muset zaplatit. Podle mě je ale stříbrná ekonomika i obrovská příležitost.
Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Paní předsedkyně, jak byste obhájila přípravu státního rozpočtu s plánovaným obrovským schodkem v situaci, kdy je zřejmé, že jeho důsledky — zejména nutnost škrtů a úspor — dopadnou na příští vládu? Nepovažujete to za nezodpovědné přenášení problémů na své nástupce?
Celý rozpočet vznikal v tajnosti a tohle je výsledek. V rozpočtu nejsou peníze na školství – z roku na rok chce ODS dát o 14 a půl miliardy korun méně na vzdělávání, i když je prý vzdělání pro ODS priorita. Na zdravotnictví chce dát z roku na rok o 4 a půl miliardy korun méně. Za mě je to neodpovědné, protože lidé jsou jediné pořádné zdroje, které máme, abychom se v budoucnu měli lépe.
A pokud jde o škrty a úspory – my především uděláme pořádnou kontrolu státních výdajů za poslední čtyři roky a zlepšíme výběr daní. Vnitropodnikové ceny, tam jsou zdroje. Žádná šikana nebo zaklekávání, ale dodržování zákonů, které už dneska platí. Výdaje na armádu zastropujeme na dvou procentech HDP. Cíl musí být obranyschopnost Česka, ne bezhlavé utrácení za předražené zakázky.
Vzhledem k plánovanému výraznému zadlužení veřejných financí — neměla by být součástí přípravy rozpočtu i dlouhodobá strategie, jak situaci udržet pod kontrolou?
První krok, jak jsem říkala, pořádná kontrola státních výdajů za poslední roky. Denně čteme třeba o zbrojních zakázkách, kde létají miliardy nebo stovky milionů a na kterých vydělávají nejspíše jen šíbři z ODS. Vzpomeňte si jenom na polní kuchyně za stovky milionů, které měl dodat bývalý senátor ODS, ale ani to neudělal. Aktuální trend, jak podojit stát, je však předražený provoz. Ten je ta největší položka u stíhaček F-35. Anebo u tanků Leopard obrana uzavřela smlouvu na provoz, který je desetkrát dražší než byl u tanků T72.
Stačilo! nikdy neohrozí stabilitu českého rozpočtu a naše hospodářství. Na to je spolehnutí. A na rozdíl od ODS jsme to už několikrát dokázali. Takže ano, i strategie, jak mít finance dlouhodobě udržitelné, bude. Jsem ráda, že o tom mohu dennodenně mluvit třeba s naší makroekonomkou Ilonou Švihlíkovou.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Velké finanční prostředky odchází z ČR v souvislosti s Ukrajinou. Jaký je váš pohled na pokračující českou podporu Ukrajiny, včetně vojenské pomoci? Jakým způsobem byste tuto politiku případně změnila?
Chceme, aby válka na Ukrajině skončila, a vítáme každou mírovou inciativu. Jak dopadne válka na Ukrajině, to vám neřeknu, jako pro mámu je pro mě důležité, aby přestali umírat mladí lidé a lidé vůbec. Ale řeknu dvě jiné věci. Kdybych někdy uvažovala o volbě ODS, strašně by mě štvalo, jak málo ve skutečnosti tato vláda Ukrajině pomohla. Vyprázdnila sklady, za cizí peníze nakupuje dělostřelecké granáty, a to navíc mimo zaběhané systémy NATO. To je podle ODS podpora. ODS pomáhá Ukrajině, jako dělá všechno ostatní, aby to nic nestálo a hezky to vypadalo.
A druhá věc: Spousta lidí vidí, že pro lidi z Ukrajiny byla řada věcí snazších. Když začala válka, naši politici říkali, že dávky se mají uprchlíkům dávat bez zbytečné byrokracie. Takže byrokracie v sociální politice je podle nich zbytečná? Já souhlasím, ale pak musí být zbytečná pro všechny. Tedy: v Česku každému měřit stejným metrem. To je to, co mě zajímá. Česká vláda má pomáhat zejména svým občanům, zvlášť po čtyřech letech téhle hrůzovlády.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Marek Bláha