Bulharsko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině. Je prý čas usednout ke stolu

28.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: Martin Huml

bulharská vláda pod vedením premiéra Rumena Radeva ukončila poskytování zbraní Ukrajině ze státních armádních zásob. Ministr obrany Dimitar Stoyanov to oznámil 9. června 2026 s odůvodněním, že další dodávky jen prodlužují konflikt a že je na čase hledat diplomatické řešení. V Česku na zprávu zareagoval předseda SPD Tomio Okamura.

Bulharsko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině. Je prý čas usednout ke stolu
Foto: Hana Brožková
Popisek: Návštěva bulharského prezidenta Rumena Radeva na Pražském hradě

„Již jsme jasně dali najevo, že válka na Ukrajině nebude vyřešena na bojišti. Jsme svědky opotřebovací války a bez ohledu na to, kolik zbraní se nahromadí, jediným výsledkem je ztráta lidských životů,“ prohlásil Stoyanov podle bulharské agentury BTA a citací v mezinárodních médiích. Dodal: „Je čas usednout k jednacímu stolu. Je čas usilovat o spravedlivý mír, který definují obě strany.“

Ministr dále zdůraznil: „Ukrajina potřebuje více lidí, ne více zbraní. Má jich dost, takže nepočítáme s dalším poskytováním zbraní ukrajinské armádě.“ Upřesnil, že končí bezplatné dodávky z armádních skladů, ale komerční prodeje z bulharského zbrojního průmyslu mohou pokračovat.

Bulharsko, člen NATO a EU, dříve poskytlo Ukrajině 13 balíčků vojenské pomoci. V letech 2024–2025 šlo například o protitankové střely, obrněná vozidla, minomety, protiletadlová děla a houfnice. V březnu 2026 navíc Sofie s Kyjevem podepsala desetiletou bezpečnostní dohodu. Změna kurzu přichází po dubnových parlamentních volbách, v nichž zvítězila koalice Progressive Bulgaria premiéra Rumena Radeva (bývalého prezidenta a stíhacího pilota) s absolutní většinou. Radev prosazoval zdrženlivější přístup k vojenské podpoře Ukrajiny a větší důraz na diplomacii. Podle dostupných informací později uvedl, že pozastavení dodávek z armádních zásob neznamená konec veškeré podpory ani práce bulharského obranného průmyslu.

V České republice na bulharský krok upozornil předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Na svém Facebooku sdílel informaci s komentářem: „Bulharsko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině. Bulharský ministr obrany Dimitar Stojanov prohlásil, že Sofie už nebude poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině. Podle něj další zbraně pouze prodlouží konflikt, kvůli čemuž budou umírat další lidé.“ Okamura  kontrastoval bulharský postoj s návrhy českého prezidenta Petra Pavla na financování zbraní pro Ukrajinu a zdůraznil: „Hnutí SPD naprosto odmítá, aby čeští občané platili zkorumpovaný ukrajinský režim! SPD nechce, aby se Česká republika podílela na vyzbrojování a financování Ukrajiny. Podporujeme mírové řešení a není to naše válka.“

 

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://apnews.com

https://www.reuters.com

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Okamura , Rumen Radev , Stoyanov

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