Bulharsko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině. Je prý čas usednout ke stolu

„Již jsme jasně dali najevo, že válka na Ukrajině nebude vyřešena na bojišti. Jsme svědky opotřebovací války a bez ohledu na to, kolik zbraní se nahromadí, jediným výsledkem je ztráta lidských životů,“ prohlásil Stoyanov podle bulharské agentury BTA a citací v mezinárodních médiích. Dodal: „Je čas usednout k jednacímu stolu. Je čas usilovat o spravedlivý mír, který definují obě strany.“
Ministr dále zdůraznil: „Ukrajina potřebuje více lidí, ne více zbraní. Má jich dost, takže nepočítáme s dalším poskytováním zbraní ukrajinské armádě.“ Upřesnil, že končí bezplatné dodávky z armádních skladů, ale komerční prodeje z bulharského zbrojního průmyslu mohou pokračovat.
V České republice na bulharský krok upozornil předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Na svém Facebooku sdílel informaci s komentářem: „Bulharsko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině. Bulharský ministr obrany Dimitar Stojanov prohlásil, že Sofie už nebude poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině. Podle něj další zbraně pouze prodlouží konflikt, kvůli čemuž budou umírat další lidé.“ Okamura kontrastoval bulharský postoj s návrhy českého prezidenta Petra Pavla na financování zbraní pro Ukrajinu a zdůraznil: „Hnutí SPD naprosto odmítá, aby čeští občané platili zkorumpovaný ukrajinský režim! SPD nechce, aby se Česká republika podílela na vyzbrojování a financování Ukrajiny. Podporujeme mírové řešení a není to naše válka.“
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