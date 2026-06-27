„Se Seznamem končím“. Únik dat k Pokorné a Slonkové rozpoutal bouři

Novinářky Zdislava Pokorná a Sabina Slonková ve svém novém článku zveřejnily detaily interní smluvní dokumentace k účtu „Thomase Pauknera“ na platformě Médium.cz, provozované Seznamem
. Šlo o převod vlastnictví účtu z ledna 2025, jména třetích stran, telefonní čísla a další údaje, které podle Pauknera s jeho účtem vůbec nesouvisejí. Tyto informace, podléhající ochraně dle GDPR, zřejmě novinářkám předali lidé ze Seznamu.
„Informace o autorovi Thomasu Pauknerovi jsme v jednom případě předali stěžovateli, který zpochybňoval obsah jeho textů. O tomto postupu jsme pana Pauknera samozřejmě dopředu informovali. Náš postoj je v souladu s podmínkami služby,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Společnost zdůrazňuje, že prý nešlo o citlivá data a že reagovala na údajnou zákonnou povinnost. Seznam také u jeho účtu uvedl štítek „spojen s PR agenturou“.
Sám Thomas Paukner na Facebooku v současnosti publikuje kritické texty zejména vůči ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) a firmám spojeným s Jaroslavem Strnadem: „Resort vnitra pod Vítem Rakušanem nakoupil těsně před volbami nové vrtulníky pro policii a letecké hašení za 3,85 miliardy korun. Firma Jaroslava Strnada uspěla z pozice překupníka, přičemž budou stroje proti konkurenci dražší o bezmála 700 milionů,“ píše mimo jiné Paukner. Jako důkazy při svých závěrech se opírá o veřejně dostupné zdroje a smlouvy.
Paukner se v prohlášení pro Echo24 vyjádřil na adresu novinářů, jež ignorují podezření na korupci a místo toho se na hraně zákona pídí po jeho identitě. Novinářka z Deníku N zřejmě získala proprietární a zákonem chráněná data společnosti Seznam. „Data obsahují detaily o interní smluvní dokumentaci, vlastnících účtů, které s účtem Thomas Paukner ani nesouvisí, jména dotčených třetích stran, jejich telefonní čísla a velmi pravděpodobně i informace z interních logů firmy Seznam,“ řekl Paukner.
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Dodal, že zveřejnění těchto údajů může ohrozit ženu spojenou s účtem, matku dětí. „Právní kroky zvažujeme a pravděpodobně k nim také dojde. Majitelka účtu je v kontaktu s firmou Seznam,“ uvedl. Podle něj „není nic jednoduššího než vyhrožovat matce dětí zveřejněním její identity na základě kradených dat“.
Společnost Seznam.cz jakýkoli neoprávněný únik dat kategoricky odmítá. Mluvčí Aneta Kapuciánová potvrdila, že v jednom případě předali stěžovateli, který zpochybňoval obsah Pauknerových textů, jméno a IČ autora. „O tomto postupu jsme pana Pauknera samozřejmě dopředu informovali. Náš postoj je v souladu s podmínkami služby,“ uvedla. Seznam zdůraznil: „Žádné citlivé údaje z naší společnosti, ani žádné naší služby, neunikly. Stejně tak jsme žádné informace o našich autorech neposkytli médiím.“
Anonymní účet Thomase Pauknera, který se zaměřoval na miliardové zakázky ministerstva vnitra a roli firem Jaroslava Strnada, narazil na odpor a Seznam předal část údajů „protistraně“. Některým připomínal i starší kauzu twitterového účtu Julius Šuman a varuje před erozí důvěry v anonymitu na českých platformách. Právě anonymitu tu chrání Evropská směrnice 2019/1937
, při možném rozkrývání korupčního jednání.
Paukner v reakci na Seznam napsal: „Seznam lže. A dělá z lidí idioty. Reakce společnosti Seznam na únik citlivých dat... je tím nejhorším, co mohla společnost vymyslet.“
Nejhlasitější osobní reakcí se stal příspěvek bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého. Lomecký reaguje na zveřejnění, že Seznam zneužil data klientů jejich poskytnutím třetím osobám. Rozhodl se proto přesunout veškerou komunikaci (e-mail, portál občana i datové schránky) mimo Seznam.cz. „Moje rozhodnutí je konečné, kdo ztratil důvěru jednou, ztratil jí navždy.“ Přátelům dává dva měsíce na zaslání e-mailu, aby dostali novou adresu mimo Seznam; poté svou schránku na Seznamu definitivně uzavře. Příspěvek končí: „Děkuji a přeji krásný slunečný den.“
Publicista a ekonom Pavel Šik, poradce ministra zahraničí Petra Macinky, se ke kauze dnes vyjádřil v duchu kritiky investigativních metod Deníku N. Pavel Šik kritizuje Zdislavu Pokornou za to, že místo ověřování faktů z Pauknerových textů o miliardových tendrech na vrtulníky, propojení politiky STAN s veřejnými zakázkami a korupcí šla po identitě autora: „Člověk by od investigativní novinářky čekal, že začne ověřovat fakta... Místo toho ale udělala něco, co bychom mohli nazvat novinářskou inverzí.“ Podle Šika se tím Pokorná zachovala „prakticky jako součást toho korupčního systému, který Paukner popisuje“, zveřejnila sporná data ze Seznamu a použila klasickou ad hominem strategii: „Útok na identitu autora... je klasická ad hominem strategie... Investigativní žurnalistika má jedno základní pravidlo – zpochybňuješ obsah, ne autora.“ Šik uzavírá, že pokud Pokorná nemá věcné argumenty proti obsahu, jde spíš o „doxing neboli... kyberšikanu, zastrašování nebo pomstu se správným stranickým znaménkem“.
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https://eur-lex.europa.eu
https://www.mediaguru.cz