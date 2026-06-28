Fronta zamrzla, drony stále létají. Z Ruska i z Ukrajiny

28.06.2026 8:23 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Českou republiku svírá vlna veder, Ukrajinu svírají ruské útoky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že útoků je opravdu hodně. Místní úřady na obou stranách hranice upozorňují, že umírají ukrajinští i ruští civilisté. Ukrajinci řeší zásadní problém. Přes pokroky ve vývoji dronů má Ukrajina stále jedno slabé místo, kterého Rusové v maximální možné míře využívají.

Fronta zamrzla, drony stále létají. Z Ruska i z Ukrajiny
Foto: Filip Brokeš
Popisek: Obrázky z hlavního města Ukrajiny Kyjeva

„Tento týden bylo 15 našich regionů zasaženo ruskými útoky. Na Cherson, Záporoží, Charkov a Sumy dochází téměř denně k útokům. Rusové používají různé typy zbraní k útokům na lidi, obyčejné obytné budovy a naši civilní infrastrukturu. Bohužel máme téměř každý den oběti tohoto teroru. A hrozba těchto ruských útoků zůstává neustálá. Během minulého týdne bylo nasazeno přibližně 1 400 útočných dronů, téměř 1 500 naváděných leteckých bomb a 19 raket různých typů, včetně balistických,“ uvedl ukrajinský prezident na sociální síti X. A přidal video, které odhaluje hrůznost ruských útoků.

 

 

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Agentura Reuters upozornila, že podle informací místních úřadů umírají civilisté na obou stranách rusko-ukrajinské hranice.

V ruské pohraniční oblasti Brjansk zabil ukrajinský útok dronu dva lidi v jejich autě ve vesnici poblíž hranic, uvedl na Telegramu úřadující gubernátor regionu Jegor Kovalčuk.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin vydal dlouhou sérii prohlášení o zachycení ukrajinských dronů mířících do hlavního města. Neformální součet ruských tiskových agentur uváděl, že během dne jich bylo 24.

Na Ukrajině gubernátor jihovýchodní Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanza uvedl, že celkem více než 40 útoků dronů a dělostřelecké palby zabilo jednu osobu a jednu zranilo poblíž Nikopole.

Podle novinářů deníku The Kyiv Independent byly v Kyjevě hlášeny exploze poprvé těsně před druhou hodinou ranní místního času a poté znovu kolem 2:35 ráno.

K poslednímu rozsáhlému útoku Ruska na Kyjev došlo 15. června, kdy masivní kombinovaný útok zabil pět lidí a historická Kyjevsko-pečerská lávra se ocitla v plamenech.

Vzhledem k tomu, že postup ruských vojsk na frontové linii se zastavil, Moskva se stále více spoléhá na balistické rakety, aby při rozsáhlých leteckých útocích na ukrajinská města způsobila maximální škody. Schopnost Ukrajiny chránit svá města před ruskými balistickými raketami silně závisí na ubývajících zásobách střel Patriot – munice pro americký systém protivzdušné obrany, který zůstává jedinou zbraní, jež se prokázala jako účinná proti balistickým hrozbám.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://t.co

https://www.reuters.com

https://x.com

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Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , zbraně , drony , Patriot , válka na Ukrajině

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Ústavní puč

Co tím přesně myslíte? Jak podle vás prezident násilně mění ústavní pořádky? Prezident přeci využil svého práva se obrátit na soud a ten nějak rozhodl, on přeci žádnou ústavu nemění, jen vlastně požádal o upřesnění, jak je myšlena, což je podle mě i dobře a snad pro příště budete jako politici věnov...

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