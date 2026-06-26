„Budu kandidovat!“ Novotného plány a další historky z Řeporyjí

„Budu zase kandidovat. To si piš,“ říká mi Petr Novotný v jeho zběsilém stylu. Naběhli jsme do autobusu mířícího na Řeporyje. On vystoupil na sídlišti Velká Ohrada, já na začátku Řeporyjí jako vždy. A tady je mé zamyšlení!
JUDr. Petr Novotný
Chytili nás revizoři
Zhruba před dvaceti lety jsem zažil, že v autobusech na Řeporyje řádili revizoři. A teď se mi to stalo právě s Pavlem Novotným. „Ukažte jízdenky!“ Mám roční Lítačku, byl jsem v klidu. Pavel ukázal mobil a taky v klidu. Dělá prý v nějakém internetovém webu u mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, má tam dost mladých lidí a je spokojen. „Hele, je to bezva, ale chci makat pro naše Řeporyje,“ vykřikl, než vystoupil z autobusu.
Pavel Novotný, DiS.
Pavel Novotný je démon. Jednou za námi přišel do hospody, které se v Řeporyjích říká všeobecně “U Lva“. Moc si stěžoval, že těm „ko**tům“ jako Okamura či Zeman musí platit z rozhodnutí soudu velké prachy za urážky na cti. Zhruba 200 000 korun každému. Tak jsme ho posíleni několika pivky začali nabádat, aby urážel i nás. S jedním kamarádem jsme vymysleli ceník. „P**a,“ za 10 000, „z**d“ za 5000 korun. „Ty vole, proč živíš ty příživníky, když můžeš živit nás,“ smáli jsme se.
Když přijíždíte na začátek Řeporyjí, tak tam pořád hodně prosvítá, byť trochu přemalovaný, nápis: „Stydím se za svého starostu. Novotný je ku*va.“ Exstarosta Novotný je svým stylem komunikace brán, alespoň částí společnosti, za přinejmenším „nekontrolovatelnou střelu“. V samotných Řeporyjích odvedl kus práce. Máme tady skatepark, do kterého se sjíždí celá Praha. Polovyřešil problém s chátrajícím nádražím. Dostal ho do vlastnictví obce, chce ho zrekonstruovat. A tak dále.
Jak mi jednou řekl slavný občan Řeporyjí, režisér Jan Hřebejk, který ale dnes v obci už asi nežije: „Hele, on je bezva.“ Jak mi řeklo pár místních: „Je to ko*ot, který si honí jen své triko!“ Hodně Řeporyjáků mu vyčítá, že zvýšil místní daň z nemovitosti na maximum s tím, že v obci nebydlí. Žije zde ale jeho rodina. Pavel Novotný mi jednou řekl: „Chci z Řeporyjí udělat obec pro bohatší!“
Hovory z Řeporyjí
„Rád bych prohlásil, že přestanu ve veřejném prostoru mluvit sprostě, vyjma debat o komunistech, a začnu chodit na logopedii. Brzy budu člověk vyžadující noblesu, pravý opak prvoků dole z diskuse pod článkem. Slibuji to svým voličům a lidem, kteří ve mně věří. Ale to je vedlejší, to hlavní, co chci na závěr říct, je, že Vojtěch Filip a Zdeněk Ondráček jsou prolhané bolševické svině,“ řekl v rozhovoru ParlamentnímListům.cz v roce 2020.
„Polské televizi jsem nedávno řekl, že je to zjednodušeně tak, že Petr Fiala je vzdělaný a slušný člověk, který nekrade. Porazil Babiše, sjednotil opozici, a to je přece skvělé. Úplný opak toho psychopata a komunistického agenta, který tady osm let rozkrádal státní pokladnu. Nicméně bude po dalších volbách Babiš opět premiérem a ministrem školství Okamura,“ předpověděl na konci roku 2023.
„Vedle něj jsem klidná síla. Jsme takoví jin a jang. Pořád ho umravňuju. A nebudeš mluvit sprostě v televizi! Běda, jak tě uslyším mluvit sprostě u Jílkový a tak. On to vždycky slíbí, ale s plněním je na štíru. A pak se bavím s kolegy, ostatně dělám u filmu, kteří neví, kdo jsem, a musím poslouchat, jak je ten Novotný strašnej. Často už jen mlčím. Vyslechnu si to, ale jsem zticha. Jinak jsme se spolu nikdy moc nehádali,“ řekla ParlamentnímListům.cz Lenka Fialová, sestra Pavla Novotného, v roce 2021. Vše je z našeho archivu.
Výlety s „hasiči“
Nedávno, jako ostatně už poněkolikáté, jsem jel s místním sdružením důchodců na výlet. Sdružení důchodci to mají zdarma, ostatní nyní za 200 korun. Vozí nás autobusem místních hasičů. Jeli jsme do Bečova nad Teplou, kde mají po korunovačních klenotech nejcennější zdejší památku Relikviář svatého Maura. Vše pořádá paní Miroslava Novotná, manželka baviče Petra Novotného, maminka exstarosty Novotného. Tentokrát jsme si i potykali: „Já jsem Mirka!“ „Já Honza,“ řekl jsem. Je to milá, vzdělaná a moc úžasná dáma. Je to poklad! A to říkají všichni!
Mám s ní dvě historky, které dám do placu. Kdysi na našem řeporyjském kopci žilo jen pár rodin. Hledal jsem jako student brigádu a paní Novotná mi nabídla práci. Sekal jsem dřevo a tak dále. Nosila mi svačiny a pivo. Tři za směnu, prý abych se moc neopil. Pak jsem jí na výkop kanalizace přivedl dva kamarády. Jeden je dnes správcem několika pražských nemovitostí, druhý dost významný bankéř. Paní Mirka: „Chlapci, někde tady je trubka, tu mi prosím nepřekopněte!“ Kopáme, kopeme a pak gejzír. Říkáme pachateli: „Ty vole, ty jsi jí to ro**ebal!“ Koukal do země a kroutil rameny. Přiznali jsme se. Paní Mirka nebyla moc nadšená, ale zaplatila nám s tím: „Chlapci, příště mi to už nedělejte!“
A teď jsme v Bečově nad Teplou. Při našich předchozích výletech Mirka k synovi poznamenala: „No, klasický chlap. Mistr republiky.“ Mám ji moc rád, je to moc skvělý člověk. A vím, jak ty naše Řeporyje ostatní hodnotí. Podle preferencí: „Vy tam máte toho pošahaného starostu!“ anebo: „Ten chlap říká natvrdo, co by všichni měli znát. Vivat Novotný,“ anebo „Takového dementa jsme v Česku dlouho neměli!“ Tak uvidíme, kdo v Řeporyjích zvítězí? Snad zdravý rozum!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku