„Zase utekli“. Okamura potkal v Berlíně štáb ČT, má to natočené

Video zachycuje přes deset minut dlouhý rozhovor v moderní hale s modrými bannery konference. Předseda sněmovny, Okamura, nejprve stojí klidně s rukama sepjatýma před sebou a pozorně poslouchá otázky novinářky. Postupně přechází k věcným odpovědím, pak se rozhovor vyostřuje, směrem k tradičním obviněním z extremismu vůči AfD. Okamura situaci obrací a poznamenává o jednostranném informování veřejnoprávních médií o Sudetoněmeckém landsmanšaftu. Reportérka ČT a celý štáb nakonec rozhovor ukončili a předseda sněmovny a dodal „zase utekli“.
Akce
pořádaná nejsilnější opoziční stranou v Německu, s plným názvem Freedom of Speech - Media - Human Rights (Svoboda slova - média - lidská práva) proběhla 26.–27. června 2026 v prostorách Paul-Löbe-Hausu v německém Spolkovém sněmu. Nešlo o řádný celostátní sjezd strany (ten se koná až začátkem července), ale o dvoudenní odbornou konferenci pořádanou parlamentní frakcí AfD. Cílem bylo otevřít diskusi o svobodě projevu, roli médií a lidských právech z pohledu kritického vůči současnému evropskému establishmentu.
Zahájili ji spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Mezi hlavními řečníky byli bývalý český prezident Václav Klaus
, Tomio Okamura, švýcarský novinář Roger Köppel či bývalý šéf německé tajné služby Hans-Georg Maaßen. Podle Okamury čelí AfD v Německu diskriminaci; popřál jí, aby konečně vyhrála volby a usedla v německé vládě. Klaus zase odsoudil démonizaci opozice a vyjádřil naději na úspěch AfD v podzimních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a Berlíně. Oba čeští hosté se shodli, že AfD čelí systematickému politickému a mediálnímu tlaku.
Konference se zabývala omezováním svobody slova v EU a roli veřejnoprávních i soukromých médií při vytváření politického klimatu. AfD (Alternativa pro Německo) se v posledních letech stala nejsilnější opoziční silou v Německu. Podle aktuálních průzkumů vede celostátně s přibližně 28 % a v některých východních spolkových zemích je jasně první. Strana dlouhodobě kritizuje migraci, zelenou politiku EU a to, co označuje za kriminalizaci a pronásledování ze strany establishmentu.
Německá civilní tajná služba (BfV) loni označila AfD za „prokazatelně pravicově extremistickou“. Strana se proti tomu brání u soudu a tvrdí, že jde o politicky motivovaný zásah do svobody projevu. Právě na toto téma se soustředila i berlínská konference. Zahraniční média (např. Politico) upozorňují, že AfD má reálnou šanci na regionální vládní angažmá, což vyvolává obavy u tradičně proevropských stran a občanských iniciativ.
Vedle berlínské konference se blíží i řádný Bundesparteitag AfD, který se uskuteční 4.–5. července 2026 v Erfurtu (Durynsko). Půjde především o volební sjezd, kde si delegáti zvolí nové spolkové vedení. Termín vyvolal kritiku aktivistů, protože si ho spojili se sjezdem Reichsparteitagu nacistické NSDAP ve Výmaru v roce 1926. Historici a politici z CDU i Zelených to označují za cynickou provokaci. AfD to odmítá jako náhodu danou dostupností haly.
Německá policie se dle Politico připravuje na masové protesty
, očekává se až 50 000 demonstrantů, včetně tisíců levicových extremistů. Iniciativy jako „Widersetzen“ plánují blokády přímo u místa konání.
Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:
https://rega-net.org
https://t.co
https://www.ceskenoviny.cz
https://www.politico.eu
https://x.com