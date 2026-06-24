Omluvte se za omluvu. A pošlete půl milionu. Vaše Prague Pride

Koncem března Aliance pro rodinu zveřejnila na sociálních sítích příspěvky, v nichž naznačovala, že přednášky a aktivity programů jako Učím o LGBT a spolku Konsent přispěly k radikalizaci Anežky B., obviněné v souvislosti s teroristickým činem v Pardubicích. „Jednou ze zadržených v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích je Anežka. Pochází ze Stříbra, kde navštěvovala místní gymnázium. Na malém městě se přece nemohla takhle radikalizovat, řeknete si. Když se ale trochu blíž koukneme na akce, které na této škole žáci navštěvují, začne vám být jasné, odkud vítr fouká,“ stálo v příspěvku na sociálních sítích.
Dále jsou zmíněny přednášky, na kterých se dětem vtloukají do hlav pojmy jako white privilege, následky kolonialismu, policejní brutalita, white supremacy, toxická maskulinita nebo patriarchát. „A to už dokáže způsobit opravdu velké škody ve vnímání světa mladých. Nejedná se zdaleka jen o tuto školu. Spolky a projekty jako Konsent, Druhá směna nebo Učím o LGBT prostupují našimi vzdělávacími institucemi. Důsledkem pak bohužel je radikalizace dětí a mladých studentů. Dlouhodobě na to upozorňujeme. Teď vidíme konkrétní výsledky této indoktrinace. MŠMT ČR by si mělo konečně posvítit na to, co se v českých školách děje a kdo indoktrinuje naše děti!“ vyzvali příznivci tradiční rodiny.
Prague Pride a Konsent na tato tvrzení reagovaly předžalobní výzvou a požadovaly omluvu a stažení z Facebooku. Argumentovaly, že informace jsou podány manipulativně, že není pravda, že by organizace Druhá směna a Konsent působily na školách takovým způsobem, jak Aliance pro rodinu popisuje, a konkrétně odmítly spojovat jednu z pachatelek útoku v Pardubicích s vlivem přednášek, které zmíněné spolky měly na její střední škole ve Stříbře.
Aliance pro rodinu příspěvek z této sítě skutečně odstranila.
A zaslala současně omluvu, v níž však Aliance vyjadřuje „obdiv“ k činnosti obou spolků a označuje je za „světlo v naší probouzející se době“.
„Jako čestní lidé si vážíme Vaší ctihodné práce. Ctíme Vaši dlouholetou aktivitu, kdy jste na své dlouhé cestě vystaveni i nechutným urážkám nevzdělanců a tmářů, kteří nepochopili podstatu 21. století. Naše století je jiné.
Upřímné, citlivé, autentické a pohrdající toxickou maskulinitou, která až dosud dusila svět,“ stojí dále v omluvě organizace hájící práva rodin.
Spolek Prague Pride reagoval příspěvkem na sociální síti Facebook. „Citlivé chvíle nejistoty bezprostředně po žhářském útoku v Pardubicích využili*y někteří*ré k tomu, aby bez čekání na ověřená fakta bezostyšně očerňovali*y své názorové protivnictvo. Aliance pro rodinu na svém FB profilu i v newsletteru účelově vyfabulovala neexistující souvislost mezi edukačními programy organizací Prague Pride a Konsent: když to nechce, tak to nechce a radikalizací mladých lidí v České republice. Nenechali*y jsme si takovou lež líbit. Ozvali*y jsme se a předžalobní výzvou spolek Jany Jochové vyzvali*y k odstranění nepravdivého textu a ke zveřejnění omluvy. Aliance příspěvek skutečně odstranila a omluvu zveřejnila, čímž svoji chybu uznala,“ publikovala největší LGBTQ+ organizace v České republice.
O smazaném příspěvku obratem napsaly článek Seznam Zprávy, stejně jako o omluvě spolkům Konsent a Prague Pride. Oba spolky do článku poskytly vyjádření, ve kterém omluvu kvitovaly a využily ke zdůraznění, že lidé jako Jana Jochová by neměli působit v Radě vlády pro lidská práva.
Podle informací ParlamentníchListů.cz zástupci spolku Konsent na veřejných akcích mluví o tom, že se jim Aliance pro rodinu omluvila.
Omluvte se za omluvu
Přesto do schránky spolku hájícího rodiny dorazila „nová předžalobní výzva“. V ní je konstatováno, že ta původní nebyla splněna. Jako důvod je uvedeno, že text zůstal na síti X, kde však stažení nebylo požadováno a z Facebooku byl stažen až po vypršení stanovené lhůty. A navíc zůstal na webu stridavka.cz, kde ale Aliance pro rodinu nemá žádný vliv.
K omluvě podle advokátů byl připojen další text, který byl „ve zjevném a evidentním rozporu s duchem omluvy“.
„Dle usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2351/22 nelze při posuzování přiměřenosti omluvy odhlédnout od objektivního hlediska – pokud je omluva dostupná veřejnosti, musí ji veřejnost jako omluvu chápat,“ píší advokáti s tím, že omluva Aliance pro rodinu „tímto testem zjevně neprochází“.
K doložení, že omluva nebyla myšlena vážně, použili i texty z médií, včetně ParlamentníchListů.cz a dokonce i reakce uživatelů sociálních sítí.
Omluvu v publikované verzi, která prošla i dalšími weby, proto právníci žádají smazat, a nahradit výlučně předepsaným textem.
Omlouváme se spolkům Konsent, z. s., a Prague Pride, z. s.
Dne 26. března 2026 jsme na našem profilu na síti Facebook a v newsletteru zveřejnili nepravdivá tvrzení: že jejich činnost souvisí s žhářským útokem v Pardubicích a že jejich vzdělávací programy vedou k radikalizaci mladých lidí. Obojí bylo nepravdivé. Tyto příspěvky jsme smazali a litujeme jejich šíření a poškození pověsti obou spolků.
Zároveň se omlouváme za naši předchozí omluvu ze dne 14. května 2026, jejíž forma a doprovodný text budily dojem neupřímnosti. Tuto omluvu stahujeme a distancujeme se od veškerého obsahu, který ji doprovázel.
A jak právníci dodávají: „Nesmí být přidán žádný další text, žádný úvod, žádný závěr, žádné ironické ani jiné sdělení, které by bylo způsobilé změnit jeho vyznění nebo satisfakční efekt.“
Protože původní omluva nebyla omluva, žádají současně finanční zadostiučinění. Jak spolek Konsent, tak Prague Pride, si řekly o částku půl milionu korun. „V případě jakéhokoli dalšího nezákonného útoku proti našim klientům budeme nárok dále navyšovat,“ dodávají advokáti z kanceláře Clifford Chance.
Šikanózní žaloba. A co ty poslankyně od Pirátů?
Aliance pro rodinu, jak vyplývá z vyjádření na jejím webu, reagovala obratem. „Doporučujete, abychom celou záležitost probrali se svým právním zástupcem. A do dvaceti čtyř hodin reagovali a splnili část Vašich požadavků. Ano, víme, že to se v manažerských kurzech učí. Vytvořit na protistranu nepříjemný časový tlak,“ odepsala advokátovi.
Bohužel jako skromný spolek nemají advokáta „na drátě“ do 24 hodin, odpovídají tedy laicky.
„Abychom však mohli vyhovět, musíme vědět, co přesně po nás žádáte. Vaše výzva nás vyzývá k odstranění „veškerých dalších příspěvků, komentářů a sdělení na této nebo jakékoli jiné síti“, v nichž „jsou obsažena nepravdivá tvrzení,““ připomíná Aliance. Takových příspěvků však může být mnoho, a na jejich autory často nemá žádný vliv.
Jak vyplývá z občanského soudního řádu, žalobní petit musí být určitý a rozhodnutí materiálně vykonatelné. Tentýž předpis navíc dává na splnění předžalobní výzvy lhůtu sedmi dnů, nikoliv 24 hodin.
„Dokud konkrétní výčet neobdržíme, nemůžeme Vašim požadavkům vyhovět, ani kdybychom si to přáli sebevíc,“ omlouvá se.
A poznamenává, že média jako Seznam Zprávy a další v původním textu omluvy, za kterou se nově mají omlouvat, žádnou ironii neshledala.
K advokátovu pojednání o ironii Aliance podotýká: „Žádné ustanovení českého právního řádu ironii nezakazuje. Žádné jste ostatně neoznačil. Ústavní soud naopak vyslovil, že humor, nadsázka, ironie i sarkasmus jsou nutnou součástí společenského dialogu, požívají ochrany svobody projevu podle čl. 17 Listiny a každý zásah do nich se posuzuje obzvlášť obezřetně a v celém kontextu.“
Vzhledem k tomu, že advokát dal Alianci pro rodinu školení o upřímnosti, a pak vyzval k zaplacení částky milion korun, ukazuje se prý, že to s upřímností bere značně svérázně. „Právě tady jsme pochopili neupřímnost Vašich klientů, za které vystupujete. Nejde zde o peníze, ale o snahu zničit náš spolek. V tomto by měli být Vaši klienti upřímní a prohlásit „Ano, chceme zničit spolek Alipro! Nenávidíme Vás pro jiné názory, než jsou ty naše. A my Vás zničíme.“ Takto se chová upřímný protivník,“ uzavírá Aliance.
Částku, ani újmu, která spolkům Konsent a Prague Pride měla vzniknout, advokát z nadnárodní kanceláře nijak nezdůvodnil. To podle Aliance pro rodinu působí spíše dojmem šikanózního jednání, podobně jako časový soulad s útokem ze strany dvou poslankyň České pirátské strany.
„Šikanózním žalobám nemůže soud poskytovat ochranu,“ dodává.
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