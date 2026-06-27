Ministr Klempíř: Byl jsem v nepřátelském prostředí

27.06.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministerské návštěvě festivalu ve Strážnici.

Ministr Klempíř: Byl jsem v nepřátelském prostředí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Oto Klempíř, ministr kultury

Hlavní hřeb festivalu ve Strážnici proběhl v pátek, kdy se naplno projevila zášť publika.

Od prvního kroku mezi lidmi bylo jasné, že jsem v nepřatelském prostředí, ovlivněném alkoholem a vedrem.

Názor na folk-férovku 3000:1 ať si udělá každý sám.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
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Článek obsahuje štítky

festival , Strážnice , motoristé , Klempíř

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22:14 Ministr Klempíř: Byl jsem v nepřátelském prostředí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministerské návštěvě festivalu ve Strážnici.