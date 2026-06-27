Grolich (KDU-ČSL): Regionální veřejnoprávní média jsou pro jižní Moravu nenahraditelná

27.06.2026 19:11 | Tisková zpráva
autor: PV

Hejtman Jan Grolich iniciuje petici za zachování regionálního vysílání České televize a Českého rozhlasu.

Grolich (KDU-ČSL): Regionální veřejnoprávní média jsou pro jižní Moravu nenahraditelná
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Zachovat silné regionální vysílání České televize a Českého rozhlasu, dostupné zpravodajství v krajích i pracovní místa v audiovizuálním průmyslu. To je cílem petice, kterou iniciuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Petice reaguje na návrh změny financování České televize a Českého rozhlasu a podepsat ji může každý.

Petice vyzývá vládu, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby odmítly návrh změny financování České televize a Českého rozhlasu a zachovaly současný model financování médií veřejné služby. Upozorňuje na riziko omezení regionálního vysílání, oslabení regionálních studií a negativních dopadů na zaměstnanost v audiovizuálním sektoru.

„Regionální veřejnoprávní média jsou pro jižní Moravu nenahraditelná. Pokud by se jejich činnost omezila, lidé by přicházeli o zprávy ze svého kraje, svých měst a obcí. A právě dostupné a ověřené regionální zpravodajství je veřejnou službou, kterou nelze nahradit centrálním vysíláním. V mimořádných situacích to platí dvojnásob. Včera jsme si připomněli pět let od ničivého tornáda na jižní Moravě. Tehdy se jasně ukázalo, jak důležité je mít silná regionální studia České televize a Českého rozhlasu,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Regionální studia veřejnoprávních médií zajišťují zpravodajství z jednotlivých krajů, podílejí se na výrobě pořadů pro celostátní vysílání a jsou významnou součástí kulturního i kreativního průmyslu. Jejich činnost je úzce spojená také s řadou navazujících profesí a firem v regionech. Prostřednictvím svých pořadů zároveň představují města, obce, kulturní dědictví i turistické zajímavosti jižní Moravy divákům a posluchačům po celé České republice.

Jejich význam ale zdaleka nekončí u zpravodajství. Česká televize Brno a Český rozhlas Brno podporují místní tvůrce, produkční společnosti i celý audiovizuální průmysl a vytvářejí pracovní příležitosti v našem kraji. Oslabení regionálních studií by neznamenalo jen méně zpráv z jižní Moravy. Dotklo by se také kulturní a vzdělávací tvorby, propagace našeho kraje i pracovních míst v celém audiovizuálním odvětví. Nechceme připustit, aby změna financování vedla k omezování regionálního vysílání nebo přesouvání výroby z regionů. Veřejnoprávní média mají sloužit lidem v celé České republice. To ale nejde bez silných regionálních studií, která znají své kraje, jejich problémy i jejich příběhy,“ dodává hejtman Jan Grolich.

Petici může podepsat každý občan ZDE.

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https://www.petice.com

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KDU-ČSL , Grolich

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