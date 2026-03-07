Byl v KSČ, demonstrujme. Milion chvilek si naběhl

Milion chvilek bije na poplach: „Další vládní nominant s komunistickou minulostí". Tato kauza se stala jedním z důvodů pro plánovanou demonstraci na Letné 21. března, kde Milion chvilek chce protestovat proti údajným pokusům o ovládnutí veřejnoprávních médií.
Poslanecká sněmovna včera v tajném hlasování zvolila Vladimíra Karmazína zpět do Rady České televize. Bývalý šéf brněnského televizního studia získal 88 hlasů z 165 přítomných poslanců, což překonalo potřebnou hranici o pět hlasů. Karmazín, který v radě působil již v letech 2018 až 2024, se tak vrací na klíčovou pozici dohlížející na veřejnoprávní televizi. Jeho nominace a zvolení však okamžitě vyvolaly bouři kritiků, kteří poukazují na jeho komunistickou minulost.
Karmazín, narozený v roce 1957, byl od roku 1986 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti (SNB), konkrétně Veřejné bezpečnosti (VB), nikoliv však Státní bezpečnosti (StB). V roce 1987 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). Po sametové revoluci se věnoval televizní kariéře: byl provozním ředitelem ČT, ředitelem brněnského studia a později i členem rady. Jeho nominace přišla od občanského sdružení Rytíři 21. století, nikoliv přímo od vlády.
Přesto opoziční hlasy a občanské iniciativy jako Milion chvilek pro demokracii vidí v jeho zvolení vliv současné vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která má ve Sněmovně většinu.
Organizace Milion chvilek pro demokracii, známá svými protesty proti údajné koncentraci moci, reagovala okamžitě. Na sociální síti X (dříve Twitter) zveřejnila příspěvek, ve kterém Karmazína označila za „bývalého člena KSČ a příslušníka SNB". „I když volba byla tajná, je jasné, že do Rady ČT ho poslala současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Tedy další vládní nominant s komunistickou minulostí," stojí v příspěvku, který získal tisíce interakcí.
Milion chvilek navíc připomíná Karmazínovo hlasování v roce 2020 pro odvolání Dozorčí komise ČT, které Nejvyšší správní soud později označil za nezákonné. Televizi to stálo přes čtyři miliony korun na odškodném, přičemž ČT nyní tyto částky vymáhá zpětně po radních, včetně Karmazína. Tato kauza se stala jedním z důvodů pro plánovanou demonstraci na Letné 21. března, kde Milion chvilek chce protestovat proti údajným pokusům o ovládnutí veřejnoprávních médií. „Současná vládní garnitura tak do mediálních rad vrací svoje lidi nehledě na to, že způsobili několika milionovou škodu, kterou zaplatí veřejnost. Jednoduše ruka ruku myje," dodává organizace v příspěvku.
Zvolení Karmazína vyvolalo smíšené reakce. Opozice ho předem odmítla, zatímco vládní poslanci se k němu stavěli vyhýbavě. V minulosti však byl Milion chvilek opakovaně obviňován z pokrytectví a dvojího metru. Například v souvislosti s podobnými kauzami jako zvolení Lubomíra Volfa v roce 2024 Patrik Nacher na sociálních sítích psal o „odtrženosti od reality" a ptal se, proč Milion chvilek neprotestovali proti korupčním kauzám předchozích vlád, jako byl Dozimetr. „Milion chvilek straší veřejnost emocemi, ale ignorují fakta, když jim nevyhovují," zněla jedna z jeho starších reakcí na kritiku vládních nominací. Předně ale s podivem znovu upozornil, co vadí Milionu chvilek na bývalém členu KSČ, když podporují prezidenta Pavla se stejnou komunistickou minulostí. „Bývalý člen KSČ nesmí do mediální rady, ale jako prezident nevadí?" diví se Nacher.
Naopak novinář Jindřich Šídlo na X poznamenal: „Skvělý, jak se tam točí furt stejní lidé. Karmazín byl v Radě ČT 2018–24, Váňa, což je spíš bývalý šéf PR ANO než historik, seděl taky v Radě ČT 2015–21. Připraví se Petr Žantovský, něco se najde."
