Ševčík: Nalétli jste žvástům zrzka z Milionu chvilek. Trpí Ukrajinci

07.03.2026 20:20 | Rozhovor
autor: Jan Novotný

VHLED MIROSLAVA ŠEVČÍKA Ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje podporu prezidenta Volodymyra Zelenského i české „válečné štváče“. Řeč přišla také na vydání Babiše a Okamury, zbrojení NATO či dopady sankcí na Evropu.

Ševčík: Nalétli jste žvástům zrzka z Milionu chvilek. Trpí Ukrajinci
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Docent Miroslav Ševčík

Sněmovna nevydala Andreje Babiše ani Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Zaujaly vás během jednání některé argumenty opozice?

Nezaznamenal jsem žádný relevantní argument ze strany opozice, který by byl pravdivý, podložený fakty a který by stál za to zmínit. Bylo to postavené pouze všechno na politice anti-Babiš, a na tvrzení o údajném rasismu Tomia Okamury.

Vynikající projev měla paní doktorka Vesecká. Výborný projev měla i zpravodajka k tomuto bodu, respektive předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS paní profesorka Helena Válková.

Ukázalo se, že celý proces zbavení imunity je postavený jenom na účelovém politickém zadání. Bohužel nežijeme v takovém právním státě, aby jednotlivci, ať už jsou to zaměstnanci policie, státního zastupitelství či soudci, nemohli selhat. Konec konců od toho jsou i kárná řízení soudců, kde se ukazuje, že i ti mohou jednat účelově na základě politického zadání či mohou být „motivováni” jinak. Je zřejmé, že i státní žalobci nemusí mít vždy pravdu. A to samé platí i o policejních složkách. Celkově se dá říct, že se nedá jednoznačně tvrdit, že všechny akty, které provádějí tyto státní instituce, odpovídají hodnotám právního státu.

Upozorním i na některá další vystoupení. Zvláště ze strany Pirátů. V jiných souvislostech právě oni požadovali více výdajů z veřejných rozpočtů na zabezpečení duševního zdraví a v boji s duševními chorobami. Ano, z jejich vystoupení mně připadalo, že jimi trpí, a že peníze potřebují zvláště na léčbu pro sebe. Zvláště absurdní bylo vystoupení nějaké poslankyně, která o sobě tvrdí, že studuje nebo studovala práva. Prokázala naprosté selhání znalostí ústavního práva. Podle některých profesorů ústavního práva prý není možné, aby někdo takový mohl studovat práva na právnické fakultě UK v Praze.

Takže pro jednoznačné shrnutí musím konstatovat, že ze strany opozice zazněly jenom politické floskule. A naopak ze strany současné vládní koalice bylo jednoznačně zdůvodněno, proč zvolili přístup nevydání našich jedněch z nejvyšších ústavních činitelů k trestnímu stíhání. Nutno znovu zdůraznit, že naprosté selhání bylo spíš ze strany těch, kteří posuzovali činnost například pana Babiše na Vrchním soudu v Praze. A to se nebudu rozepisovat o zmanipulovaném až nepravdivém znaleckém posudku soudního znalce Hálka, který se různých manipulací dopouštěl i dříve.

A o tom, že je lživé obvinění o údajném rasismu Tomia Okamury mezi normálně uvažujícími lidmi, není pochyb. Vše, co bylo zobrazeno na údajně rasistickém plakátu, se potvrzuje, a nutno říci bohužel, jako pravda. Ano, zločiny páchané nelegálními migranty jenom v Německu podle jejich úřadů stojí desítky lidských životů ročně.

Fotogalerie: - Nevydání Babiše a Okamury

Poslanci hlasovali o vydání Andreje Babiše a Tomia...
Poslanci hlasovali o vydání Andreje Babiše a Tomia...
Poslanci hlasovali o vydání Andreje Babiše a Tomia...
Poslanci hlasovali o vydání Andreje Babiše a Tomia...
Poslanci hlasovali o vydání Andreje Babiše a Tomia...
Poslanci hlasovali o vydání Andreje Babiše a Tomia...

Psali jsme:

Babiš i Okamura si mohou vydechnout. Za kulisami se však odehrává hra justice o „poslušné“ soudce
Hřib seřval Válkovou, ale víc nic. Babiš a Okamura nebyli vydáni
Vesecká (Motoristé): Plýtvání časem i penězi daňových poplatníků
Vydání Babiše a Okamury? Výbor je proti. A internet ožil

Čína letos cílí na hospodářský růst 4,5-5 %. Jde o nejslabší cíl od roku 1991. Jak zní pět procent z pohledu Evropana?

Čína zažila v podstatě téměř tři poslední dekády v průměru téměř dvojciferný ekonomický růst (měřeno hrubým domácím produktem) ročně. Částečně se to změnilo v souvislosti s covidismem. Přesto ale došlo k nastartování dalšího ekonomického růstu. Je podstatně vyšší, než je tento ukazatel v zemích Evropské unie. Dá se říci, že je čtyřikrát až pětkrát vyšší, protože průměrný roční růst HDP v zemích Evropské unie se v posledních třech letech pohybuje kolem 1 % ročně. Samozřejmě dvojciferného ekonomického růstu nelze dosahovat do nekonečna. Tak, jak se zvyšuje úroveň ekonomiky v té které zemi, se zvyšuje samozřejmě i ve smyslu porovnávání meziročních údajů. Tempo růstu se porovnává vždycky k vyššímu základu. To, že klesá tempo růstu, ale neznamená, že klesá i výkonnost ekonomiky té které porovnávané země.

Americký velvyslanec Nicholas Merrick připomněl, že Česko se zavázalo navyšovat závazky na obranu. Opoziční politici jeho projev hojně sdílí a varují, že pod Babišem budeme s útratou na obranu na chvostu aliance. Co je příčinou?

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
15%
6%
2%
2%
2%
hlasovalo: 17466 lidí
Je vidět, že opoziční politici nemají základní znalosti. Mohl bych spíš říct, že jsou úplně mimo mísu.

Poslední známé údaje o výdajích na zbrojení členských států zemí NATO byly zveřejněny 3. června 2025. Na stránce 9 je tabulka, z které jasně vyplývá, že za rok 2024, kdy jsou poslední známé údaje, v podstatě 10 zemí nesplňovalo 2 % výdajů na obranu ve vztahu k HDP. Jsou mezi nimi např. Belgie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Itálie, Luxemburg, Slovensko, Španělsko i Slovinsko. NATO jako celek splňovalo tyto parametry pouze na 1,99 % v rámci Evropských zemí a Kanady a když zkontrolujeme i čísla u Kanady, tak ani Kanada neplnila tyto parametry. Samotné Spojené státy za rok 2024 vykazovaly 3,21 %. To znamená, že neměly ani těch 3,5 % a obdobně tomu bylo v roce 2022 a v roce 2023 dokonce pouze 3,1 %.

Takže poukazovat na to, že se dostaneme na chvost, je hloupost a neznalost opozičních politiků, protože všechny výše uvedené země budou mít vážný problém, aby jejich reálné výdaje na obranu dosáhly 2 % HDP.

Co je dál potřeba konstatovat? Opozičníci se holedbají tím, jak významně zbrojí například Polsko. Ano, Polsko za rok 2024 dalo na výdaje na obranu 3,79 % a předpoklad pro rok 2025 je necelých 4,5 % HDP. Ovšem už nám neřeknou tito opoziční politici, že Polsko samozřejmě neplní zákon o rozpočtové odpovědnosti, a že za rok 2024 mělo deficit, který by mělo splňovat v rámci rozpočtové odpovědnosti, ve výši 6,5 % HDP, to je o 3,5,% více než jsou Maastrichtská kritéria. To by byl jekot, pokud by tento deficit připravila současná vláda.

Tím, že budeme nakupovat naprosto nepotřebné předražené výrobky, které dostaneme v příští dekádě, tak tím nezvýšíme naši obranyschopnost.

Upozorňuji ještě na to, že z každé vojenské zakázky, kterou platíme dopředu a nemáme na ně peníze a musíme si je půjčit, platíme ještě úroky. Takže když se to spočítá, tak ty výdaje, které platíme teď a zboží dostaneme bůh ví kdy, nás stojí další miliardy navíc. Ano, dejme peníze na obranu, ale místo toho, že za jednoho Leopardíka dáme 750 milionů Kč, zvyšujme obranyschopnost našeho civilního obyvatelstva, aby se mohli účastnit cvičení, aby věděli, kam se mají schovat v případě případného napadení. Prostě věnujme je na civilní obranu. Vždyť o to jde, chránit civilisty.

Fotogalerie: - Pavel ve sněmovně

Prezident republiky Petr Pavel přednesl projev ve ...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr kultury Oto Klempíř
Jana Černochová
Premiér andrej Babiš
Gabriela Sedláčková

Čeští pumpaři hned po začátku útoku na Írán zdražili. Zlé jazyky tvrdí, že zdražení podlehly už staré zásoby pumpařů, na které válka nemohla mít vliv. Je to tak?

Je to běžná záležitost, že nejrychleji reagují ceny pohonných hmot na nějaké geopolitické problémy nebo na změny na světových trzích ropy, na případné výpadky v těžbě nebo na dohody kartelu OPEC, že budou snižovat těžbu. Reagují daleko rychleji, než se to opravdu projeví na světovém trhu. Každá země má své zásoby. Ty mají vesměs i zpracovatelé a další články v obchodním řetězci s těmito komoditami. Takže využívá se to k tomu, aby tyto řetězce vydělaly.

Faktem je, že u některých pump došlo ke zdražení třeba z neděle minulého týdne na pondělí, to znamená na 2. března, o korunu. Některé pumpy ale během posledního týdne zdražily třeba o 6-7 korun. Jsou to především pumpy, které jsou páteřní na dálnicích.

Dá se však očekávat, že jsou to zase záležitosti i preventivní, protože cena ropy s největší pravděpodobností až do doby, kdy bude uvolněn Hormuzský průliv, dále poroste. Bude se to týkat i plynu a na to navazujících dalších energetických zdrojů.

Nutno také podotknout, že se jasně ukazuje, jak chybná byla orientace jenom na jiné zdroje než zdroje z Ruska. A nutno ještě podotknout, že i to, co sem dostáváme z Ázerbájdžánu a Kazachstánu, je stejně povětšinou ruského původu. To samé se děje i se zkapalněným plynem. Takže sankce nepomáhají evropským domácnostem a firmám, ale pomáhají pořád ještě víc a víc Rusku. USA už hlásí, že zmírní sankce v dovozu ropy z Ruska.

Psali jsme:

Pohrůžka Orbánovi od Zelenského. Mluví se o gangsterských praktikách
Robejšek pro PL: Obdivuji Trumpa, ale Írán je chyba. Hrozí mu sesazení
Vítězem íránské války je Rusko, řekl Vidlák a přidal odhad
Íránská válka ve vaší nádrži: Až k padesáti korunám za litr, odhaduje Kovanda

Putin naznačil, že Rusko by mohlo zastavit dodávky plynu do Evropy. Znamenalo by to pro nás nebezpečí?

Souvisí to v podstatě s tím, co jsem říkal už v předchozí odpovědi. Ano, jenom naivkové a hlupáci si mohou myslet, že Rusko zastavilo dodávky plynu do Evropy. Ano, neproudí k nám na přímo, neproudí relativně levný, ale dochází k jeho zkapalňování a potom prodávání přes různé terminály. Používají se i jiné cesty a ten původ, nebo spíš prapůvod těchto zdrojů, ať už ropy nebo plynu, je v Rusku, což se dá dohledat.

Dokonce jsem zaznamenal, že část těchto produktů jde až přes čínské přístavy a pak se to prodává zpátky do Evropy. Z toho je zřejmé, že je to nejenom finanční zátěž navíc, ale koneckonců s dopravou spojená ekologická zátěž.

Takže sankce Evropy, kdy se chystá už 20. balíček, jsou zcela nesmyslné a nepomáhají ekonomicky likvidovat Rusko. To pouze píšou některé dezinformační zdroje, které jsou navíc ještě většinou i zkorumpované.

Považujete vystoupení prezidenta Zelenského ve vztahu k Maďarsku za snahu mírotvorce, nebo spíše válečného štváče?

Je neuvěřitelné, co si ještě budeme muset nechat líbit od představitele nejzkorumpovanějšího státu v Evropě. Zelenský pohrozil Orbánovi, že pokud nepřestane blokovat unijní půjčku Ukrajině, předá jeho telefonní číslo ukrajinským ozbrojeným silám. To kvůli tomu asi, aby jeho tajné služby mohly spáchat atentát na maďarského šéfa vlády Orbána? Místo toho, aby se snažil a vyšetřil korupční aféry, které jsou spojené s Timurem Mindičem, bývalým šéfem jeho kanceláře Jermakem a jeho nejbližšími spolupracovníky, tak si bude takhle vyskakovat na stát, který je členem jak NATO, tak Evropské unie?

Chtěl bych také vás seznámit s určitým příběhem. Příběhem toho, že ozbrojené síly Ukrajiny zatýkají lidi, kteří nechtějí jít do kafemlejnku. Zatýkají své vlastní spoluobčany. Nutí je, aby šli bojovat. Bratra jedné Ukrajinky, která u nás žije už více než desítku let a který se schovával před těmito zločinci a korupčníky, tak ho vytáhli z bytu, když jeho maminku odvezli s mrtvicí do nemocnice a jeho táta šel za ní, aby jí nějakým způsobem zařídil lékařské ošetření. Oni vnikli násilím do bytu, vytáhli ho, odvedli ho na frontu, dali mu šestidenní výcvik a poslali ho do kafemlejnku. Zelenský tak nechává zabíjet úplně zbytečně své vlastní obyvatele. Nejsem proti obyvatelům Ukrajiny, kteří zbytečně umírají a jsou mrzačeni. Jsem proti zlodějům, korupčníkům, ukrajinským mafiánům a teď i v podstatě teroristům, které prokazatelně vede Zelenský.

Donald Trump znovu tento týden prohlásil, že Zelenský je překážkou míru. Tak prosím i naši váleční štváči a všichni ti, kteří jste naletěli na žvásty zrzka z Milionu chvilek ne pro demokracii, ale milionu chvilek pro demenci, tak prosím zvažte to, co děláte. A jestli budete dál podporovat tyto zloděje, násilníky, banderovce a neofašisty, tak budete proti obyčejným občanům Ukrajiny a jejím zájmům.

Psali jsme:

Ševčík (SPD): S ohledem na předřečníky, ano, potřebujeme zvýšené výdaje na návrat k duševnímu zdraví
Ševčík: Stojím za Ficem a Orbánem. Korupce na Ukrajině pokračuje
A jéje. Ševčík byl v Partii s Jakobem. Bylo dusno
Zavírání továren, propouštění lidí. Ševčík načrtl tragédii Green Dealu v Německu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , plyn , Ševčík , Ukrajina , Vhled Miroslava Ševčíka , vhled

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Chcete snížit výdaje na obranu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Projekt E6

Narovinu věříte tomu, že ať by byl u vlády kdokoliv, že by těch 6 zemí stálo o to, aby se do projektu zapojila i ČR? Já myslím, že o nás v EU nestojí. A co říkáte na to, jak se EU čím dál víc štěpí a vytváří se uvnitř ní jakési koalice států? Není to úplně v rozporu s tím, proč EU vznikla?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ševčík: Nalétli jste žvástům zrzka z Milionu chvilek. Trpí Ukrajinci

20:20 Ševčík: Nalétli jste žvástům zrzka z Milionu chvilek. Trpí Ukrajinci

VHLED MIROSLAVA ŠEVČÍKA Ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz…