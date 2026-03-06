Kubisková (Výzva): Exministryně Decroix dokázala, že se jí nedá vůbec věřit

Exministryně Decroix znovu dokázala, že se jí nedá vůbec věřit! S velkou pompou teď bije na poplach a brojí proti zákonu, který ještě nedávno jako ministryně sama hájila a dokonce jeho podobu, kterou nyní tak horlivě odsuzuje, sama předložila.
O co jde?
O nový zákon, který má umožňovat zabavování NELEGÁLNĚ nabytého majetku.
Decroix, stejně jako řada jejích stranických kolegů z ODS, teď mluví cosi o návratu totalitních praktik a konfiskacích majetku. Přitom má jít pouze o majetek, související s nelegální činností a musí tam být rozhodnutí soudu.
Proč ten obrat o 180 stupňů? Že by měli strach? Vždyť ten, kdo je poctivý a může legálně doložit původ svého majetku, se nemá čeho bát.
Ing. Karolína Kubisková
