Byly to západní zbraně. Nově se shodli Rusové i Ukrajinci

Do nástupu Donalda Trumpa již tolik času nezbývá. Nervozitu ale způsobují rozhodnutí americké vlády. V neděli přišly americké deníky s tvrzením, že Spojené státy povolily Ukrajině zasahovat cíle v Rusku dalekonosnými zbraněmi. Ty by dle New York Times měly být použity proti cílům nacházejícím se v Kurské oblasti.

Dnes se objevila zpráva, že byl zasažen ruský cíl v Brjanské oblasti, konkrétně logistické centrum poblíž města Karačev, které leží 110 kilometrů od ukrajinských hranic. Server Kyiv Independent se odvolává na prohlášení ukrajinských ozbrojených sil, které uvádějí, že cíl zasáhly okolo půl třetí ráno a následovalo dvanáct sekundárních výbuchů. Jaké použily zbraně však ukrajinské síly neuvedly.

Agentura Reuters pak dodává, že ruské ministerstvo obrany ohlásilo, že v okresu Brjansk zničilo celkem 16 dronů. Podomácku sestrojené drony k útokům na Rusko Ukrajina používá. „Nic bezprostředně nenaznačuje, že k útoku byly použity americké zbraně,“ uvádí agentura.

Vzhledem k tomu, že USA dovolily útočit Ukrajině na Rusko dalekonosnými zbraněmi, se objevila otázka, zda se jednalo o útok zbraněmi dodanými Západem. Agentura RBC Ukraine píše, že ano, že se jednalo o útok střelami ATACMS. Ovšem na základě tvrzení „informovaného zdroje z obranných sil“. „Poprvé jsme použili ATACMS k úderu na ruské území. Úder byl veden proti objektu v Brjanské oblasti a byl úspěšně zasažen,“ uvedl tento zdroj. Podle agentury byl tento cíl zasažen i v minulosti, a to drony. Jak také připomněla, armáda neuvedla, jakými zbraněmi byl zásah proveden tentokrát.

Ruské ministerstvo obrany v mezičase také vydalo prohlášení, že na objekt ukrajinské síly útočily střelami ATACMS. Konkrétně že vypálily šest raket, z nichž ruská protivzdušná obrana pět sestřelila a při útoku nedošlo k žádným ztrátám na životech.

„Podle mého odhadu to bude mít nulový dopad na to, jak Rusko vede válku. Na Rusko už vypálili stovky ATACMS a další zbraně NATO u Kurska, Belgorodu atd. Nic se nezměnilo a je hloupé z obou stran předstírat opak,“ okomentoval situaci jeden z amatérských historiků z podcastu Russians With Attitude.

„Nicméně, když Rusko opakovaně nepotrestá Západ za porušení svých ‚červených linií‘, vytvoří nakonec situaci, v níž bude obnovení odstrašení existenční nutností, a pak Rusku nezbude než udělat něco až komicky násilného, aby opět získalo důvěryhodnost pro eskalaci,“ dodal s tím, že nás čekají zajímavé časy.

?? Russia's Defence Ministry:



At 3.25 am Ukrainian forces fired 6 US-produced ATACMS missiles at Russia's Bryansk region.



Five missiles were shot down by S-400 & Pantsir AA systems, one was damaged, its fragments fell in the technical zone of a military facility, causing a fire pic.twitter.com/Pew8n5wbvT — MFA Russia ???? (@mfa_russia) November 19, 2024

However, Russia repeatedly failing to punish the West for violating self-proclaimed 'red lines' will eventually create a situation in which re-establishing deterrence will be an existential necessity, and then Russia will have no choice but to do something over the top comically… — Russians With Attitude (@RWApodcast) November 19, 2024

Okolo použití západních zbraní panuje řada nejasností. Jak si všímá Kyiv Post, francouzský deník Le Figaro změnil text článku, ve kterém tvrdil, že Francie a Velká Británie povolily použití svých střel Storm Shadow/SCALP k útokům na ruské území. Podle deníku tato debata stále probíhá. Včera to jako možnost, která je stále na stole, zmínil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.

Dnes také prezident Ruské federace Vladimir Putin podepsal změnu ruské jaderné doktríny, tedy že útok nejaderného státu s podporou jaderné mocnosti bude brán jako společný útok, tedy jako důvod pro jadernou odplatu. Rusko bude podle této změny moci použít jaderné zbraně při ohrožení své suverenity a územní celistvosti, ale také pokud by bylo ohroženo Bělorusko.

Revidovaná doktrína rovněž obsahuje seznam protivníků, proti nimž je jaderné odstrašování uplatňováno, a podmínky jeho použití, které obsahují i odpálení balistických raket namířených na ruské území. Pokud stát poskytne své území a zdroje pro agresi proti Rusku, je to základ pro jaderné odstrašení takového státu, navrhuje aktualizovaná doktrína.

Putin oznámil změny ve svém projevu na půlroční stálé konferenci o jaderném odstrašování 25. září, kde zdůraznil naléhavost revize dokumentu, který před současnými úpravami označoval použití jaderných sil za „poslední možnost“ k zajištění suverenity země.

