Bývalý šéfredaktor, nyní působící v neziskovém sektoru, popisuje pravý důvod, proč Zeman útočí na neziskovky

Úvodem Veis připomíná, že ke vzniku republiky před sto lety možná přispěla více než všechny politické strany jedna neobyčejně vlivná neziskovka – tělocvičný spolek Sokol. Jeho heslo Ni zisk, ni slávu je podle Veise vlastně stručnou definicí smyslu nevládních neziskových organizací: fungovat tam, kde z nejrůznějších důvodů nefunguje stát, ba kam se dokonce nemá sám plést.

Neziskové organizace se však následně podle Veise staly oblíbeným otloukánkem politikům, a to zejména exprezidenta Václava Klause a současné hlavy státu Miloše Zemana. „Namítá se, že neziskovek je příliš mnoho, že jejich činnost i financování nejsou transparentní. Skoro by se zdálo, že sokolské heslo si zaslouží v tomto kontextu update: Ni zisk, ni slávu a kapku zášti k tomu!“ podotkl Veis.

Klaus se podle něj v celé otázce projevoval spíše akademicky, Zeman ve svých proslovech mluví o neziskovkách jako o pijavicích na státním rozpočtu. „Obávám se však, že pravým důvodem jeho kobercového náletu není jen výše dotací, jež do neziskovek plynou, ale pole působnosti části z nich: těch nepohodlných, které se zaměřují na kritiku a kontrolu fungování politické scény, prorůstání byznysu a politiky, obranu nejrůznějších menšin a další nepopulární témata. Prezident i jeho akolyté také nikdy neopomenou dodat, že (v)hodné neziskovky si podporu zaslouží. Označit ty ne(v)hodné jako nehodné veřejné podpory by však až příliš okatě připomínalo východní vzory,“ zkonstatoval Veis.

Neziskovky pak podle jeho slov zajímají i premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a vládu, jež hodlá zvážit, kolik a kam. „On ani vláda by se při tom zvažování neměli zhlédnout v prezidentském názoru, že by neziskové organizace měly být podporovány podle toho, kolik si vydělají samotné (zřejmě jakási varianta P+P investic). Je to totiž kontraproduktivní: o co víc času a energie neziskovka věnuje získávání financí, o to méně jí bude mít pro vlastní činnost,“ míní Veis a závěrem si všímá top 10 neziskových organizací, které v roce 2016 získaly víc než 100 milionů korun, a rozdílů mezi nimi.

Psali jsme: ÚZSVM: O pozemky u Duchcova byl zájem, kupní cena přesáhla půl milionu „Nejhloupější český novinář“ Jiří Pehe si mocně ulevil: Stoka české ‚žurnalistiky‘ a národnické propagandy zvaná Parlamentní listy... Odvolaný ředitel ostravské nemocnice Němeček odmítá jakékoliv pochybení Týden před sjezdem se dnes sejde širší vedení ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef