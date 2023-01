CNN: Pavel je pro přijetí eura i manželství pro všechny

reklama

Ruská agrese proti Ukrajině trvá již déle než 11 měsíců. Agentura Reuters upozornila, že nově zvolený český prezident Petr Pavel hodlá nadále podporovat Ukrajinu v obraně jejího území před ruskou agresí. Agentura také upozornila, že čeští prezidenti nemají mnoho pravomocí, ale jsou „mocnými tvůrci veřejného mínění“.

Americká zpravodajská stanice CNN anglicky mluvícím čtenářům popsala, jakou politiku Pavel bude jako prezident pravděpodobně prosazovat.

„Podporuje přijetí eura, což je téma, které po sobě jdoucí vlády odkládaly, a podporuje manželství osob stejného pohlaví a další progresivní politiku,“ uvedla CNN.

Pokud jde o válku na Ukrajině, z Ruska zaznívá, že nemá smysl vést mírové rozhovory s Ukrajinou. Minimálně ne poté, co Spojené státy přislíbily na Ukrajinu poslat své tanky. V tomto duchu se vyjádřil pro ruskou agenturu RIA Novosti jeden z náměstků ruského ministra zahraničí.

„Za současných podmínek, kdy Washington oznámil rozhodnutí dodat tanky a jeho vazalové, včetně Ottawy, se předhánějí v tom, kdo a kolik obrněných vozidel, zejména starých, dodá Ukrajině... nemá smysl jednat,“ řekl Rjabkov a obvinil Washington, že využívá Ukrajinu jako „zkušební polygon“ pro své zbraně. „Jsme ochotni zvážit jakékoli seriózní iniciativy k řešení ukrajinské krize, ale zatím je nikdo pořádně neformuloval,“ dodal.

Do debat o válce na Ukrajině se znovu vložil také britský expremiér Boris Johnson. Ten před časem prozradil, že spolková vláda v Berlíně počítala s tím, že Ukrajina se dlouho neubrání a zdráhala se poslat vojenskou pomoc. Čas však ukázal, že Ukrajina odolává.

Teď Boris Johnson v rozhovoru pro BBC prozradil, že mu ruský prezident Vladimir Putin vyhrožoval raketovým útokem, pokud by se Velká Británie rozhodla Ukrajině pomoct.

„V jednu chvíli mi pohrozil a řekl: ,Víš, Borisi, nechci ti ublížit, ale raketou by to trvalo jen minutu.‘ Nebo něco takového. Víte... vesele,“ řekl Johnson v rozhovoru pro BBC. „Myslím, že podle toho, jak uvolněným tónem se vyjadřoval, podle toho, jak působil odtažitě, si s mými pokusy přimět ho k vyjednávání jen hrál.“ Johnson BBC řekl, že během telefonátu v únoru 2022 Putina varoval, že invaze na Ukrajinu povede k západním sankcím a dalším jednotkám NATO na ruských hranicích. „(Putin) řekl: ,Borisi, říkáš, že Ukrajina v dohledné době do NATO nevstoupí. Řekl to anglicky: ,Any time soon. Co je to kdykoli v blízké době?‘ A já jsem řekl: ,No, v dohledné době se do NATO nepřipojí. To víte velmi dobře‘,“ řekl Johnson o tomto telefonátu.

Výměna názorů byla zveřejněna jako ukázka k dokumentu BBC Putin vs. Západ, jehož premiéra je naplánována na pondělí a který zkoumá interakce ruského prezidenta se světovými lídry.

Putin ani Kreml se podle BBC k údajné hrozbě veřejně nevyjádřili.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

