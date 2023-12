ČR, jedna z nejbezpečnějších zemí? Expert se zhrozil nad slovy Rakušana

reklama

Tragická předvánoční událost podle bezpečnostního experta Davida Bohbota odhalila slabiny v bezpečnostním systému. „Musím konstatovat, že zásah proti šílenému střelci ukázal v plné nahotě zásadní bezpečnostní problémy systémového charakteru. Počínaje rozpadem protiteroristického odboru Policie ČR, k němuž došlo bezprostředně před útokem, a konče okázalým ignorováním rostoucích hrozeb, jejichž konkrétní projevy vidíme běžně v zemích na západ od nás.



Velmi kriticky se vyjádřil ke koncepci a metodice boje české policie proti zločinu a terorismu. „To se musí změnit a zlepšit,“ zdůraznil Bohbot ve svém komentáři.

„Do tragického výsledku řádění střelce na filozofické fakultě v Praze se promítla vedle zásadního podcenění rizika ze strany vedení fakulty, přestože o něm bylo včas informováno, především zoufale nedostatečná úroveň přípravy občanů na podobné situace. Změny jsou proto nutné nejen u Policie ČR, ale i v samotné společnosti, v myšlení občanů, kteří musejí převzít spoluzodpovědnost za stav společnosti i za svou osobní bezpečnost,“ míní.

Změna podle něj musí začít u mladých lidí, kteří se musejí naučit jak zásady prevence, tak způsoby, jak v případě potřeby bránit sebe a své blízké. Zároveň bezpečnostní expert považuje za nutné je učit hrdosti na svou vlast, na její historii a vést je k ochotě podílet se v případě potřeby i na zajišťování její bezpečnosti a obrany.

Potřeba změny myšlení se týká všech dospělých občanů. „Měli bychom se znovu naučit vážit si naší země a umět ji chránit,“ pokračuje.

Názor ministra Rakušana, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě, prezentovaný na sociálních sítích pouhý den před útokem, se ve světle tohoto i dalších útoků a pochybení policie z poslední doby ukazuje podle Bohbota jako velmi „nebezpečná chiméra“.

Za naprosto fatální chybu také označil léta se táhnoucí nezájem státu o připravenost občanů na zvládání hrozeb a krizových situací, jednáním v případě teroristického útoku počínaje a schopností poskytnout první pomoc v případě různých havárií a podobně konče.

„Všichni vnímáme, že bezpečnostní situace v Evropě i v ČR není dobrá, přesto státní orgány nejeví sebemenší snahu občany o těchto hrozbách informovat a poskytovat jim návody, jak jim čelit. Příprava občanů na krizové situace by přitom měla začínat už u dětí, na úrovni základní školy, a pokračovat průběžně napříč všemi věkovými kategoriemi, bez rozdílu pro muže i ženy,“ uvádí Bohbot.

Zmínil, co vše by se dalo udělat za cenu nákupu jednoho amerického letounu F-35, jejichž nákup v počtu 24 stíhaček vláda schválila v září. „Na rozdíl od současné vlády vím nejen, co je třeba dělat, ale i jak to udělat. Za cenu jedné jediné F-35 můžeme vytvořit špičkový výcvikový systém pro Policii ČR i příslušníky městských a obecních policií.“

Pokud se změnami nezačneme dnes, zítra už může být podle experta pozdě. „Při pohledu na svět kolem nás vím, že podobné případy se budou opakovat a nejspíš budou stále častější. Je jen na nás, jak se na to připravíme,“ uzavřel Bohbot.

