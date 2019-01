ČSSD chce zvýšit pravomoci strážníků v dopravě

Předpokládá to novela, kterou předkládá do Sněmovny poslanec Petr Dolínek (ČSSD), informovala sociální demokracie v dnešní tiskové zprávě. Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení.

Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému, případně také taxislužby. Jsou vesměs v místech, kde častěji vznikají kolony.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od úpravy si Dolínek slibuje, že vyhrazené pruhy nebude využívat tolik ostatních řidičů jako nyní. V Praze podle dat Technické správy komunikací nemá ve vyhrazených pruzích co dělat sedm z deseti automobilů, které po nich jedou, podotkl. Přestupky řeší ze zákona zejména státní policie, která může řidiče zastavovat a pokutovat, dodal poslanec.

Před projednáváním v zákonodárných sborech posoudí novelu zákona o silničním provozu vláda. Předkladatel navrhl, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení.

Psali jsme: Praha 8 hledá náhradní řešení za odstraněný výjezd z Dolní Libně Unucka (ODS): Přes 200 ročních ODIS karet zdarma čeká na nové majitele Komentátor po odsouzení teroristy Baldy vyhlíží další, kteří ale šíří své myšlenky dál. Zeman, Okamura, Babiš, Piťha Moravskoslezský kraj: Stamiliony půjdou letos do oprav a modernizací silnic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp