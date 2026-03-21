ČT pod palbou: Proti Fialovi ticho, Letná v přímém přenosu

21.03.2026 18:26 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Slova o nutnosti spojit národ padala na sobotní demonstraci uspořádané spolkem Milion chvilek na pražské Letenské pláni. Na sociálních sítích to však zatím vypadá tak, že spíše rozdělovala. Diskutuje se o podílu zapojení veřejnoprávní České televize.

ČT pod palbou: Proti Fialovi ticho, Letná v přímém přenosu
Foto: Radek Kotas
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni.

Spisovatel a režisér Jan Tománek vyjádřil podivení nad tím, jakou pozornost věnovala veřejnoprávní Česká televize demonstraci, kterou spolek Milion chvilek svolal na Letnou.

„ČT24 – nejen živý přenos na několik kamer, ale přímo živě komentované studio, jako volby?!“ napsal na svém facebookovém účtu.

„Když byly demonstrace proti Fialově vládě, tak se ČT zmohla POUZE (a to ještě jen někdy a vždy čistě manipulativně) na krátkou zmínku v Událostech a ještě většinou na konci… To, co předvádí ČT, je prostě u veřejnoprávní televize NAPROSTO neobhajitelné a dávno to mělo být na odvolání ředitele. A pokud někdo nechápe, že nikoli to, proti čemu tam oni slepě demonstrují, ale PŘESNĚ TOHLE, že je to ohrožení demokracie, tak mu opravdu není pomoci!“ vyjádřil se Tománek.

Ve spolupráci s Českou televizí

Novinář Erik Best zveřejnil fotografii zachycující výstavbu pódia na Letné s dovětkem: „Ve spolupráci s Českou televizí.“

Jeho příspěvek sdílel Michal Kubal z ČT. „Skandál! Televize je tam, kde se něco děje – třeba dneska na Letné,“ napsal redaktor.

 

 

A dodal: „Novinář by to měl chápat. To by ale pán musel být novinář…“

Zdroje:

https://t.co/It3wdQj0et

https://twitter.com/Fbeyeee?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MichalKubal/status/2035299392635150814?ref_src=twsrc%5Etfw

Kasičkáři z Milionu chvilek mohou být spokojeni. To je podle Petra Holce nejdůležitější zpráva sobot…