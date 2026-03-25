ČT rozjela debatu o poplatcích. Ale zapomněla pozvat ty, kdo jsou proti

Celé to mediální divadlo rozpoutal v pondělí Tomio Okamura (SPD), který oznámil, že vládní koalice chce v úterý ve sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro lidi nad 75 let, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024. S tím, že zákon by měl platit od poloviny letošního roku.
Přesto, že více informací o připravovaném zákonu nikdo neměl, začala panika v řadách opozice a ve veřejnoprávních médiích, vyráběly se krizové scénáře a šířily se spekulace.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek vystoupil s tím, že ČT tak přijde o třetinu rozpočtu a uvedl číslo 2,1 mld. korun. Bude tedy muset propouštět, rušit některé programy, třeba i ten pro děti, omezovat výrobu, nebude mít peníze na sportovní přenosy, na které má uzavřeny smlouvy do roku 2031, nebude moci plnit memorandum pro naplňování veřejné služby a dojde, jak jinak, k ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize. Taková ohraná písnička, kterou posloucháme od parlamentních voleb. Otázkou ale je, jak k této částce Chudárek došel, když nikdo neviděl návrh zákona. Jeho konkrétní znění a výsledné propočty.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Na úvod pořadu zařadila redakce výstupy z tiskových konferencí vládních i opozičních stran. Vít Rakušan (STAN) plamenně vykřikoval věty: „My jim to nedovolíme! Tohle je cesta na východ! My jim ho vrátíme ze Senátu, uděláme všechno proto, aby neplatil nikdy. Obrátíme se na Ústavní soud.“ Šéf ODS Martin Kupka byl ještě razantnější: „Je to brutální a arogantní útok vlády proti veřejnoprávním nezávislým médiím!“ Otázkou je, o čem ti dva vlastně mluvili, když návrh zákona neviděli.
Prvními hosty v debatě byli poslanci Patrik Nacher (ANO) a František Talíř (KDU-ČSL), bývalý a současný předseda výboru pro mediální záležitosti. Po pár slovech poslance Talíře mi přišla na mysl pohádka Obušku, z pytle ven a scéna o jitrnici jakou svět neviděl! Hovořil o něčem, co jak sám přiznal, nikdy neviděl, ale tvrdil, že vláda chce sebrat veřejnoprávním médiím třetinu rozpočtu, dojde k destabilizaci, omezení, ohrožení jejich nezávislosti. Pak vážně prohlásil, že zákon bude paskvil a dodal: „Nemáme ho v ruce, nemáme o čem debatovat. Je to bizardní, ostudné, je to cesta Slovenska!“ Chudák divák, více k tomu není co dodat.
Poslanec Patrik Nacher (ANO) se několikrát velmi precizně snažil vše vysvětlit a uvést na pravou míru. Především to, že vládní koalice neustoupí od změny financování veřejnoprávních médií. Bude to vládní návrh a bude také probíhat debata o definici veřejné služby. Ovšem ještě dřív chtějí uzákonit odpuštění poplatků pro některé skupiny osob, a to poslaneckou iniciativou. Upřesnil, že pokles příjmů ČT a ČRo by se měl rovnat nárůstu, který prosadila minulá vláda. Rozpočty by se měly vrátit do stavu v roce 2024, což by znamenalo, že ČT nemůže přijít o 2,1 mld. korun, jak tvrdí Hynek Chudárek.
Debata pak vyvrcholila slovní přestřelkou mezi poslanci, ze které opět vyplynul závěr, že se baví o něčem, co nikdo neviděl a jen spekulují. Argumentačně jasně dominoval Patrik Nacher, který si nováčka ve sněmovně Františka Talíře doslova namazal na chleba a dokázal velmi pohotově reagovat na dotazy moderátorky, která měla občas tendenci jeho vyjádření poupravit do podoby, kterou potřebovala. Poslanec Talíř jen opakoval narativy opozice a nakonec prohlásil, že to načasování po Letné nebylo náhodné.
Závěr z debaty, poskytnuté informace, přínos veřejné služby pro diváka byla nula. Poslouchali jsme politiky, kteří se bavili o ničem.
Poté se ve studiu usadili hosté z řad mediálních odborníků. Pokud divák očekával odbornou, věcnou a všestrannou diskusi, jak by měla dle Kodexu ČT vypadat, bude opět zklamán. Marína Urbániková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a David Klimeš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy si spolu s moderátorkou Nikolou Reindlovou notovali. Opět se vlastně bavili o něčem, co nikdo neviděl. Ovšem se společným cílem, přidat se na stranu opozice a podpořit kritiku návrhu.
Marína Urbániková popsala financování veřejnoprávních médií v některých evropských státech a diváky několikrát upozornila, že její odpověď je vlastně spekulace, protože o plánech naší vlády nic neví. Podle ní je také možné, že počin vládní koalice může být ukázkou určité dávky arogance, protože má většinu a dává tím najevo, že debaty nejsou potřebné. Paní Urbániková se možná zapomněla v čase, protože tak se chovala Fialova vládní koalice a bývalá šéfka TOP 09 radila opozici, aby tiše seděla v koutě a jen šoupala nohama, protože oni si stejně prosadí své.
David Klimeš v kritice vlády pokračoval. Poplatky jsou podle něj nejlepší model financování veřejnoprávních médií a nevidí důvod to měnit. Vládní koalice provádí nekvalifikované ataky, které povedou ke snížení důvěryhodnosti v ČT.
A teď by podle Kodexu ČT měly zaznít oponentní názory. Nebyly. Mediální odborníci, kteří by divákům prezentovali opačné názory do studia pozváni nebyli.
Posoudit odvysílaný pořad není složité. Patřil k těm, které jen vyplnily vysílací čas, neposkytl veřejnou službu dle Kodexu ČT. Politici byli sice oponenti, ale bavili se o něčem, co ani oni sami neviděli. Což je vlastně jedna z mála relevantních informací, kterou divákům sdělili. Mediální odborníci hájili jen jednu stranu, a to veřejnoprávní média. Takovým diváckým zpestřením byly výkřiky Rakušana a Kupky. Aspoň jsme si mohli udělat obrázek, kdo z nich je větší komik nebo spíše tragéd. Prostě zbytečný pořad s nulovou informační hodnotou pro diváky, což je smutné, protože o diváky by mělo jít v první řadě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.