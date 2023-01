Čekal jsem podraz, omlouval se Babiš ráno v novinách. Odpoledne šokoval: Mé ženě poslali kulku

Šéf hnutí ANO a prezidentský kandidát Andrej Babiš znovu vyrazil do útoku a jal se vyprávět, že on stojí o mír, zatímco podle Petra Pavla je trvalý mír jen iluzí. Babiš trvá na tom, že trvalý mír je prosaditelný. Vedle toho opět uhodil na vládu Petra Fialy (ODS), která podle něj lidem v krizi pomáhá příliš málo. A Petr Pavel je podle Babiše vládním kandidátem. Babiš vyzval vládu i Pavla, aby zklidnili své podporovatele, protože mu prý kdosi domů poslal obálku s ostrým nábojem.

reklama

Prezidentská kampaň je v plném prudu. Občanského kandidáta na prezidenta Petra Pavla přivítala náměstí plná lidí v Ústí nad Labem, v Ostravě či v Brně. Babiš vystoupil na předvolební akci v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Děčíně. Objevil se také ve frontě na korunovační klenoty.

A neopomněl si posypat hlavu popelem za svůj projev pronesený po prvním kole prezidentské volby. Před prvním kolem se Babiš tvářil jako smířlivý politik, ale ve svém sobotním projevu několik desítek minut popouštěl uzdu hněvu a spílal Petru Pavlovi, médiím i Pražanům, nad nimiž kroutil hlavou, jak mohli volit komunistického rozvědčíka.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 17543 lidí

„Nevím, jestli to bylo jedovaté. Je ale pravda, že jsem byl pod vlivem informace, že se na mě chystají podrazy z okolí pana Pavla. Stále říkal, že čeká od Babiše nějaký podraz. Babiš ale podrazy nedělá. A když jsem se dozvěděl, že se na mě chystají nějaké nesmysly o KGB a o milence, tak mě to vytočilo. Také jsem stále vytočený tím, že vládní koalice – a pan Pavel je vládní kandidát – v roce 2021 před volbami zneužila mého syna. Paní Nerudová o mně nepochopitelně mluvila, že jsem zlo, a pan Pavel o mně také nemluvil hezky. Do té tiskovky jsem byl vstřícný, pozitivní a kandidáty jsem nenapadal, ale pak jsem byl, pravda, trochu nabroušený. Tím to skončilo. Je to za námi a já se k tomu nechci vracet,“ snažil se změnit téma.

Ale hned znovu zopakoval, že se na něj v okolí Petra Pavla chystal podraz, který se podle Babiše následně také potvrdil. Právě proto mu prý ujely nervy.

Trval také na tom, že novináři šíři lži, když tvrdí, že byl evidován jako spolupracovník StB. Zdůraznil, že na toto téma třikrát vyhrál soud a nic s ním neudělalo připomenutí, že slovenský Ústavní soud rozhodl jinak. Rozhodl, že pokud se chtěl bránit proti evidenci v seznamech StB, neměl žalovat slovenský Ústav paměti národa. A Babiš je tak stále veden jako spolupacovník StB oprávněně. „To je lež,“ bránil se Babiš stále dokola.

Poté odmítl, že by na svých billboardech děsil lidi válkou.

„Nestraším válkou, mluvím jen o míru, a pan Pavel to zpochybňuje, že mír je iluze. Zpochybňuje i schopnosti ČR, že jsme malý stát na to něco vyjednat. On totiž nechápe, že je to o osobnostech, a ne o státech. A já mám konkrétní plán, jak bych se angažoval, aby válka skončila,“ pravil Babiš s tím, že na rozdíl od něj Fialova vláda používá i sousloví válečná daň, a protože generál Pavel je z jeho pohledu vládní kandidát, je Pavel tím, kdo hrozí válkou. Tak to vidí Babiš, který opakovaně odmítl argument, že Pavel je občanský kandidát, který na rozdíl od Babiše získal desítky tisíc podpisů občanů. Babiše do souboje o Hrad nominovali jeho poslanci.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš zdůraznil, že on chce mír, že by jako prezident chtěl dál pomáhat Ukrajině, ale jen podle finančních možností Česka, protože nelze zapomínat na to, že i sami Češi mají mnoho ekonomických problémů. Vláda podle něj neřeší problémy na úřadech práce a ceny energií zastropovala lidem příliš vysoko.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Mé ženě Monice někdo poslal kulku

Během soboty přišel také s prohlášením, že mu někdo poslal kulku.

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 3% Ne 94% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14455 lidí

Zdůraznil, že rodina je pro něj to nejcennější, co na světě má. „Je hrozné, co se v posledních měsících v naší zemi děje. Jak se atmosféra na sociálních sítích vyostřuje a radikalizuje,“ zlobil se dál.

Jeho žena Monika prý na předvolební kampani v Jablonci nad Nisou zažila, jak dav Babiše urážel. „A málem nás umačkal,“ řekl. „V Benešově chtěli dokonce zastavit naše auto a vrhali se nám na kapotu. Včera v Děčíně jsme nemohli normálně komunikovat s našimi podporovateli, protože místní ODS přes twitter svolávala své příznivce a rozdávala jim píšťalky, aby narušovali náš mítink. Není normální, že odpůrci narušují a rozbíjejí předvolební mítinky. Není normální, že se nás občané bojí jít podpořit, protože pak čelí sprostým nadávkám a vyhrožování,“ zdůraznil šéf hnutí ANO s tím, že jeho podporovatelé nic podobného nedělají.

Terčem útoků jsou podle Babiše jeho příznivci. Naopak to neplatí. A vládní koalice k tomu mlčí, což podle Babiše znamená, že to schvaluje.

„A dnes nám doručili domů ostrý náboj. Proto chci vyzvat členy koaliční vlády i jejich prezidentského kandidáta, aby vyzvali své příznivce a voliče, aby nenapadali občany, kteří vyjadřují jiný názor,“ řekl Babiš.

Své prohlášení uzavřel tvrzením, že „volby mají být svátkem demokracie, nikoli agrese“.

„Já se strašně omlouvám, ale nebudu odpovídat na otázky novinářů. Ještě určitě budeme mít možnost spolu mluvit. Na shledanou,“ rozloučil se šéf hnutí ANO a prezidentský kandidát.

Psali jsme: „Rozstřihněte občanku a pas. Hned! Ať vás Pavel nepovolá do války.“ Toto se šíří. Z vládní strany Ani Pavel, ani Babiš českou společnost nespojí. Jan Herzmann vysvětlil dlouhodobý střet „města a vesnice“ Stovky lidí na Václaváku. Vrabel chce udeřit na generála Pavla Trikolora podpořila Babiše. Je zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.